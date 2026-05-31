Parisul, devastat noaptea trecută. Sute de arestări după victoria lui PSG în finala Ligii Campionilor. "Numai la noi se poate întâmpla așa ceva"

Ciocnirile dintre suporterii de fotbal și forțele de ordine din toată Franța au dus la peste 400 de arestări, în urma victoriei echipei Paris Saint-Germain (PSG) în finala Ligii Campionilor împotriva echipei Arsenal, scrie BBC.

Mii de polițiști au fost mobilizați pentru a stăpâni tulburările care au perturbat traficul de autobuze, trenuri și metrou în capitala Franței, Paris.

Au fost aprinse artificii și rachete de semnalizare, iar mai mulți polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile din centrul orașului.

A fost și al doilea an la rând de violențe provocate de fotbal, după ce victoria echipei franceze din 2025 a declanșat sărbătoriri care au avut consecințe mortale.

Imaginile din Paris par să arate rachete de semnalizare aprinse, biciclete electrice arzând pe străzi și petrecăreți spărgând geamurile uneia dintre vitrine.

Champs-Élysées au fost invadate de fani la scurt timp după ce echipa franceză a câștigat la loviturile de departajare. Mai devreme în aceeași zi au avut loc ciocniri între poliție și suporteri care veniseră să urmărească finala pe ecrane gigantice la Parc des Princes, stadionul echipei PSG.

Poliția a declarat că șase vehicule, două magazine și o stație de autobuz au fost avariate în timpul tulburărilor.

Ministerul de Interne al Franței a declarat că 416 persoane au fost arestate în primele ore ale zilei de duminică, dintre care 280 în Paris.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a mai declarat că șapte polițiști au fost răniți și a calificat tulburările drept "absolut inacceptabile".

Lidera de extremă dreaptă Marine Le Pen a scris pe X: "Numai în Franța victoria unui club de fotbal provoacă revolte".

"Numai în Franța toată lumea se simte obligată să se închidă în casele lor în seara victoriei pentru a evita confruntarea cu violența", a spus ea.

Jucătorii urmează să participe duminică după-amiază la o paradă a victoriei, care include un tur al Champ de Mars, lângă Turnul Eiffel, și o recepție organizată de președintele francez Emmanuel Macron.

Anul trecut, triumful PSG în campionatul european a fost umbrit de ciocniri care s-au soldat cu moartea a două persoane, printre care un băiat de 17 ani.