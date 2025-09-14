10 lucruri pe care mecanicii nu le-ar face niciodată cu propria lor mașină: "Reparația devine mult mai costisitoare"
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mașina ta poate fi una dintre cele mai scumpe și importante investiții pe care le vei face vreodată, dar mulți dintre noi nu acordăm vehiculului atenția de întreținere pe care o merită. Mecanicii știu cel mai bine: ca „doctori ai mașinilor", ei văd totul.
„Jobul meu este să îți ofer o imagine generală asupra stării mașinii, astfel încât să poți lua decizii avizate despre ce să faci cu ea și să te avertizez cu privire la lucruri pe care poate nu le cunoști și pe care nu le-ai observa sau recunoaște", a spus Bogi Lateiner, tehnician auto din Phoenix.
Prea des, spun mecanicii, luăm decizii legate de întreținere - sau nu le luăm deloc - în moduri care pot crea pericole pentru siguranță și pot duce la greșeli costisitoare.
Huffpost.com a vorbit cu experți în reparații auto despre lucrurile pe care ei nu le-ar face niciodată, ca lecții pentru noi toți.
1. Nu voi neglija întreținerea mașinii
Dintre toate greșelile pe care le vede, Lateiner spune că aceasta este cea mai frecventă. „Oamenii gândesc: ‘Nu e mare lucru. Pot rezolva mai târziu.' În realitate, întreținerea preventivă este întotdeauna mai ieftină decât reparația."
Ea spune că nu ar ignora niciodată schimbarea regulată a uleiului, de exemplu. „Uleiul este sângele vital al mașinii. Rolul lui este să mențină motorul rece și lubrifiat."
„Când uleiul se îngroașă sau se degradează, când aditivii nu mai funcționează cum trebuie... motorul se poate defecta prematur, deteriorându-se fie minor, fie catastrofal", explică ea.
Lateiner recomandă schimbarea uleiului aproximativ de două ori mai des decât intervalele recomandate de producători. „Cele mai lungi intervale pe care le-aș respecta ar fi 12.000 de kilometri pentru un ulei complet sintetic la o mașină europeană cu ulei de calitate."
2. Nu mă bazez doar pe notificările pentru întreținere
Referindu-se la schimbul de ulei, Robin Reneau, proprietară și tehnician principal la Georgia Auto Solutions din Conyers, Georgia, spune că nu s-ar baza niciodată pe stickerul de schimb de ulei pentru a ști când trebuie să schimbe uleiul.
„Nu parcurgem întotdeauna același număr de km în intervalul recomandat, ceea ce poate duce la schimburi premature sau tardive. Condițiile variabile de condus pot face aceste memento-uri nesigure."
Factori precum drumurile scurte frecvente, tractarea sau condusul în temperaturi extreme pot accelera degradarea uleiului și pot necesita schimbări mai frecvente decât indică stickerul. „Pe măsură ce motorul se uzează, performanța uleiului poate fi afectată diferit, necesitând schimbări mai devreme decât se așteaptă."
În schimb, Reneau verifică nivelul și starea uleiului pentru a decide când să îl schimbe.
3. Nu voi folosi piese care nu sunt de la producător
Piesele originale (OEM) sunt proiectate special de producător pentru mașina ta, în timp ce piesele aftermarket sunt produse de alte firme și sunt de obicei mai ieftine. Grace Claudio, tehnician auto master pentru BMW Manhattan, a spus că trebuie evitată utilizarea pieselor aftermarket pentru că, pe termen lung, ajung să coste mai mult.
Ea a dat exemplul unei baterii aftermarket pe care mașina nu o recunoaște, astfel că sistemul continuă să considere bateria defectă și mașina nu funcționează corect.
„Mi s-a întâmplat să se desprindă piese, iar problema a devenit mai gravă decât era deja", spune Claudio. „Și apoi reparația devine mult mai costisitoare."
4. Nu voi folosi lichide sau combustibili diferiți de cei recomandați de producător
Mașinile sunt programate să funcționeze cu anumite tipuri de lichide, iar Lateiner spune că proprietarii trebuie să respecte recomandările producătorului.
„Aceeași regulă se aplică pentru lichidul de răcire, ulei și tipul de combustibil. Dacă mașina cere benzină de 91 octani, trebuie să folosești benzină de 91 octani."
Folosirea unui combustibil diferit poate duce la probleme majore de reparație. Lateiner a observat mașini europene cu simptome ciudate care au dispărut imediat ce li s-a pus uleiul corect.
5. Nu voi cumpăra produse care promit să oprească scurgerile
Lateiner avertizează împotriva produselor care promit să oprească scurgerile de ulei, lichid de răcire, servo sau pneuri.
„Este o soluție temporară și foarte des provoacă mai mult rău decât bine. Cele pentru pneuri pot face un dezastru pe jantă, iar persoana care schimbă roata te va urî."
6. Nu voi modifica exteriorul mașinii fără a ține cont de climă
Unii oameni aleg folii auto pentru a schimba aspectul mașinii fără vopsire. Dar Cheyenne Ruether, tehnician auto master din Las Vegas, spune că preferă vopsirea în locul foliei, mai ales în state însorite precum Nevada.
„Razele UV sunt foarte puternice și pot provoca crăpături sau delaminări rapid. Și sunt extrem de greu de îndepărtat."
7. Nu voi suprapune covorașe de cauciuc nepotrivite pe covorașul original
Claudio spune că mulți clienți pun covorașe de cauciuc peste covorașul original pentru a proteja mașina. Problema e că, de cele mai multe ori, acestea nu se potrivesc corect și pot bloca accelerația sau frâna, creând pericol.
Ea recomandă eliminarea covorașului original și alegerea unui covoraș care se potrivește perfect pe accelerație și frână.
8. Nu voi ignora niciodată un martor luminos de avertizare
„Mașinile noastre sunt concepute să se autocorecteze. Când nu mai pot, aprind un martor de avertizare", spune Lateiner.
Dacă vezi un martor, verifică manualul mașinii pentru a înțelege ce semnalează. Unele probleme le poți rezolva singur.
Dacă e nevoie, întreabă și service-ul auto ce recomandă să faci mai departe. „Dacă nu ai posibilitate financiară să repari acum, poți întreba: ‘Este sigur să conduc în continuare? Cât timp am?' E mai bine să știi decât să nu știi."
9. Nu voi înlocui anvelopele cu altele second-hand
Claudio spune că unii clienți înlocuiesc roțile vechi cu altele folosite, dar pot apărea probleme: dimensiuni greșite, bule în flanc, crăpături sau uzură.
Chiar dacă roata folosită pare în regulă, vârsta ei poate fi periculoasă. Michelin recomandă schimbarea pneurilor după maxim 10 ani de la fabricație, iar multe mărci recomandă înlocuirea lor la cel mult șase ani, indiferent de stare.
Pentru a verifica vârsta, uită-te la numărul de identificare al pneului (TIN): ultimele două cifre arată anul fabricației, primele două săptămâna. De exemplu, „0719" înseamnă a șaptea săptămână din 2019.
10. Nu voi minți mecanicul despre problema mașinii
Mecanicul are rolul de a diagnostica problema, deci nu-i face munca mai grea mințind.
„Ne spun adesea: ‘Nu știu ce s-a întâmplat, a început brusc să facă un zgomot ciudat.' Atunci ne uităm și vedem: ‘E clar că ai condus off-road cu mașina ta cu garda joasă.'"
Cu cât oferi mai multe detalii precise, cu atât diagnosticul va fi mai rapid și corect. Lateiner recomandă să înregistrezi sunetul sau să faci un video pentru a-l arăta mecanicului, sau să iei pe cineva cu tine la test drive.
