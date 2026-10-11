200 de îngeri căzuți au aterizat pe vârful Muntelui Hermon pentru a semna un pact de sânge care a condamnat lumea antică
Postat la: 11.10.2026 |
Cartea lui Enoh, un text antic studiat profund de primii creștini și citat de Apostolul Iuda în Biblie, detaliază exact cum a avut loc dezastrul genetic și spiritual din zilele lui Noe.
Revelează că un înger de rang înalt pe nume Samyaza a condus un escadron de 200 de îngeri căzuți (cunoscuți sub numele de Veghetori).
Nu au aterizat pe pământ la întâmplare. Au aterizat strategic pe vârful Muntelui Hermon, unul dintre cele mai înalte și mai dominante geografic munți din Orientul Mijlociu antic.
Ajungând pe vârful înghețat, Samyaza se temea că va fi singurul pedepsit de Dumnezeu pentru comiterea celei mai mari rebeliuni, aceea de a traversa granițele interdimensionale pentru a lua femei umane.
Așadar, cei 200 de îngeri au făcut un jurământ terifiant. S-au legat prin blesteme reciproce, jurând că nimeni nu se va retrage și că toți vor participa la păcat.
Chiar cuvântul „Hermon” în ebraică derivă dintr-o rădăcină care înseamnă „anatema, un loc de blestem sau un pact interzis.”
De pe acel munte, ei au coborât pentru a învăța umanitatea cunoștințe interzise, dezlănțuind o eră de magie întunecată, vărsare de sânge și haos care a condamnat lumea antică.
Fascinant, cu mii de ani mai târziu, Isus Hristos și-a dus ucenicii chiar la poalele Muntelui Hermon (Cezareea Filipi) pentru a declara pentru prima dată: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui.”
Isus și-a plantat steagul victoriei absolute exact la zero, locul unde îngerii căzuți au început invazia lor. Acolo unde dușmanul a plănuit distrugerea, Hristos a construit cea mai mare victorie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mobilizare generală împotriva unui cerșetor acuzat că fură și sedează câini pentru a cerși apoi i-ar ucide
Prezenta unui barbat care cerseste in diverse zone din Bucuresti, insotit de un caine, provoaca nemultumire din partea i ...
-
În 1909, Adolph Whitman a construit un robot care putea merge, vorbi și chiar cânta…
Întalniți-l pe Adolph, cunoscut și sub numele de Otto Widmann, un inginer german asociat cu crearea lui Occultus, ...
-
Supra-Sufletul: O rețea de legături prin "fire de argint" energetic care conduc către o entitate colectivă a tuturor reîncarnărilor
O schița virala desenata de o femeie dupa ce a murit clinic a rupt internetul - și se potrivește cu o descoperire infric ...
-
Astronomii au detectat un semnal radio misterios care a călătorit 10.000.000.000 de ani până la Pământ
Un impuls intens de unde radio are o vechime de peste 10 miliarde de ani și a parcurs „aproximativ 80% din istoria ...
-
Aer toxic pentru jumătate de populație: Poluarea cu ozon a scăpat de sub control. Dr. Beatrice Mahler explică legătura cu explozia cazurilor de astm
Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din București, analizeaza, intr-un interviu pentr ...
-
Gruparea de români care a terorizat Germania: cum au ajuns banii din spargeri în mașini de lux și proprietăți în România
Mașini de lux, arme și bijuterii au fost descoperite de anchetatorii germani in cadrul unei investigații care vizeaza o ...
-
Groază la ZOO după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor: „L-a târât, se vedea foarte mult sânge"
Un barbat a murit dupa ce a intrat in țarcul unui tigru siberian, intr-un parc zoologic din Marea Britanie. Atacul s-a p ...
-
Stare de alertă la nivel mondial, după incidentele din laboratorul din Siberia: OMS recunoaște că nu a reușit să afle ce s-a întâmplat cu adevărat
Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat sambata ca inca nu stie ce a cauzat pneumonia care a dus, in aceasta l ...
-
Decizie istorică în medicină: Diabetul de tip 5, recunoscut oficial după decenii de controverse. Boala ar putea afecta milioane de oameni
O forma de diabet asociata cu malnutriția, ignorata timp de decenii și adesea confundata cu alte tipuri ale bolii, a pri ...
-
Claudiu Târziu: "Cui îi este frică de ACT? Sau despre mici manipulări pe marginea unei alianțe care încă nu a luat naștere"
Vineri, 9 octombrie a.c., am participat la o reuniune naționala a Partidului Umanist Conservator Liberal (PUCL), la care ...
-
Structuri ciudate au fost descoperite în sângele persoanelor cu COVID de lungă durată
Oamenii de știința au gasit mici aglomerari de proteine de coagulare incurcate cu material celular imun in probe de sang ...
-
Winston Churchill - simplu și eficient: "Îmi plac porcii. Câinii ne privesc cu admirație. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali!"
„Îmi plac porcii." Cainii ne privesc cu admirație. Pisicile ne privesc de sus. „Porcii ne trateaza ...
-
Fructele și legumele sunt cu 50% mai puțin nutritive decât în anii 1960: „Ne golim treptat alimentele de nutrienți"
Fructele și legumele de astazi au doar jumatate din valoarea nutritiva pe care o aveau in urma cu 60 de ani, arata un no ...
-
Apocalipsa se va încheia în 2100. Principalele amenințări majore la adresa umanității, potrivit unei evaluări Lancet
Omenirea ar putea disparea pana in anul 2100 din cauza utilizarii malițioase a inteligenței artificiale sau a unui confl ...
-
Care sunt investițiile preferate ale românilor la bursă și greșelile amatoricești care costă cel mai mult
Bancile și marile companii energetice se afla printre cele mai urmarite de investitorii de pe piața romaneasca, dar popu ...
-
SUA amenință Kievul cu oprirea schimbului de informații din cauza atacurilor asupra rafinăriilor rusești
Administrația președintelui american Donald Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asup ...
-
Misterul seismului din Panama: Cutremurul de 7,7 grade care nu a provocat deloc decese și nici avarii foarte mari. Recent, în Columbia și Venezuela seismele au făcut prăpăd
Un cutremur cu magnitudinea de 7,7, care s-a produs la adancimea de 12,6 km, a lovit vineri sudul Panama, avariind cladi ...
-
Otrăvit și apoi strangulat: cazul care a șocat Ucraina. O fată de 14 ani a ucis un soldat ucrainean, la ordinul Rusiei
O adolescenta in varsta de 14 ani din Rivne, Ucraina, va fi judecata pentru uciderea unui militar ucrainean de 27 de ani ...
-
Călin Georgescu, mesaj din arest pentru susținători. Cum a apărut postarea de pe Facebook, el neavând acces la telefon
Calin Georgescu a publicat un mesaj scurt pe pagina sa de Facebook, in care le mulțumește celor care il susțin și le tra ...
-
Război cu AI: Companiile de inteligență artificială se pregătesc pentru un posibil dezastru la scară mare. Ce scenarii analizează în secret
Liderii unor companii precum Anthropic și OpenAI simuleaza consecințele unui incident catastrofal provocat de inteligenț ...
-
300 de dolari pentru un „leac" care te scapă de ciumă. Afacerea aparține unui adept al teoriilor conspirației care alimentează panica oamenilor
O firma americana vinde un kit in valoare de 300 de dolari, supranumit „leac" pentru ciuma din Siberia. Persoana c ...
-
Va fi extrem! Specialiștii privesc cu îngrijorare la fenomenul din Oceanul Pacific care dă peste cap toate calculele cunoscute de până acum
Daca atunci cand ai mers la mare apa ți s-a parut mai calda și nu ai mai avut nevoie se te acomodezi dupa o zi intreaga ...
-
Un model de AI a luat inițiativa și a trimis o sesizare total inventată către poliție: Mărturie falsă despre o crimă nerezolvată
Un model de inteligenta artificiala (IA) al companiei Anthropic a transmis politiei din Philadelphia o sesizare inventat ...
-
Furtună la ANM după ce Diana Buzoianu i-a cerut în direct demisia Elenei Mateescu pentru că angajații își cumpărau sutiene de lux, parfumuri sau pijamale cu cardurile instituției
Un scandal de mari proporții a izbucnit la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), dupa ce ministrul Mediului, Di ...
-
Țeapă cu investițiile în titluri de stat? În ce condiții se pot încasa dobânzile din economiile „blocate" zece ani - Ce merită și ce nu!
Pentru 10.000 de euro imprumutați statului prin emisiunea Fidelis pe zece ani din octombrie, dobanda anuala este de 660 ...
-
Vladimir Putin jubilează, după ce a ajuns la un acord cu Donald Trump și Rusia poate din nou să exporte combustibil. Zelensky in schimb e isterizat!
Presedintele rus Vladimir Putin se declara convins, dupa convorbirea cu presedintele SUA Donald Trump si anuntul acestui ...
-
Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen Mangalia, la preț redus cu 25%
Rheinmetall a cumparat șantierul naval Damen Mangalia, la preț redus cu 25%. Asta dupa ce primele patru incercari de van ...
-
Finanțatorul lui Călin Georgescu pe TikTok a fost trimis în judecată pentru 874 de acte de corupere a alegătorilor
Bogdan Peșchir, cunoscut drept unul dintre principalii finanțatori ai campaniei de promovare a lui Calin Georgescu pe Ti ...
-
Cine pariază din țară pe viitorul premier riscă o amendă de până la 10.000 de lei
Polymarket a strans 4,46 milioane de dolari pe numele viitorului premier, dar e pe lista neagra ONJN, iar legea amendeaz ...
-
Clip viral cu Luca Niculescu reptilian. Populația de pe rețelele de socializare e împărțită - e shapeshifter sau o banala reflexie de lentile
Circula in toate rețelele sociale un clip care a devenit viral si e retransmis de mai multi utilizatori atat pe facebook ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu