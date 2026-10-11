200 de îngeri căzuți au aterizat pe vârful Muntelui Hermon pentru a semna un pact de sânge care a condamnat lumea antică

Cartea lui Enoh, un text antic studiat profund de primii creștini și citat de Apostolul Iuda în Biblie, detaliază exact cum a avut loc dezastrul genetic și spiritual din zilele lui Noe.

Revelează că un înger de rang înalt pe nume Samyaza a condus un escadron de 200 de îngeri căzuți (cunoscuți sub numele de Veghetori).

Nu au aterizat pe pământ la întâmplare. Au aterizat strategic pe vârful Muntelui Hermon, unul dintre cele mai înalte și mai dominante geografic munți din Orientul Mijlociu antic.

Ajungând pe vârful înghețat, Samyaza se temea că va fi singurul pedepsit de Dumnezeu pentru comiterea celei mai mari rebeliuni, aceea de a traversa granițele interdimensionale pentru a lua femei umane.

Așadar, cei 200 de îngeri au făcut un jurământ terifiant. S-au legat prin blesteme reciproce, jurând că nimeni nu se va retrage și că toți vor participa la păcat.

Chiar cuvântul „Hermon” în ebraică derivă dintr-o rădăcină care înseamnă „anatema, un loc de blestem sau un pact interzis.”

De pe acel munte, ei au coborât pentru a învăța umanitatea cunoștințe interzise, dezlănțuind o eră de magie întunecată, vărsare de sânge și haos care a condamnat lumea antică.

Fascinant, cu mii de ani mai târziu, Isus Hristos și-a dus ucenicii chiar la poalele Muntelui Hermon (Cezareea Filipi) pentru a declara pentru prima dată: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui.”

Isus și-a plantat steagul victoriei absolute exact la zero, locul unde îngerii căzuți au început invazia lor. Acolo unde dușmanul a plănuit distrugerea, Hristos a construit cea mai mare victorie.