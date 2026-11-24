Duminică, Elon Musk a scris pe X că superinteligența a sosit, fără echivoc și ne-a urat bun-venit în Singularitate. Fără conferință de presă: un reply. În aceeași zi, Alexandr Wang, Chief AI Officer la Meta și șeful Meta Superintelligence Labs, ne-a avertizat că s-ar putea să nu mai putem controla ce urmează. Două declarații, o singură zi. Merită citite împreună.

Observația lui Wang este cea incomodă: „Este greu de imaginat o lume în care omenirea să poată menține controlul asupra unei inteligențe artificiale capabile să se îmbunătățească singură, recursiv, fără nicio constrângere. La fel de greu este să ne imaginăm o lume în care omenirea să păstreze controlul asupra unei superinteligențe de 1.000 de ori mai inteligente și mai capabile decât oamenii în orice domeniu.” Cifra este ipotetică. Întrebarea - cât se poate de reală. Și vine de la omul însărcinat să construiască exact lucrul despre care avertizează.

Neliniștea asta are acte vechi. În 1965, matematicianul britanic Irving John Good, fost colaborator al lui Alan Turing la Bletchley Park, publica un eseu despre ceea ce numea „explozia inteligenței”. Raționamentul era tulburător de simplu: dacă am construi o mașină mai inteligentă decât oamenii, iar mașina ar putea proiecta altele și mai inteligente, procesul s-ar hrăni singur și ar tot accelera. Inteligența ar începe să-și grăbească propria evoluție.

În 1993, matematicianul și scriitorul Vernor Vinge a dezvoltat ideea singularității tehnologice: pragul dincolo de care capacitatea noastră de a anticipa viitorul ar putea deveni fundamental insuficientă. Trei decenii mai târziu, discuția s-a mutat din eseuri pe rețele și o poartă oamenii care conduc unele dintre cele mai puternice companii tehnologice din lume.

Scânteia: relatările despre folosirea modelului Claude, dezvoltat de Anthropic, într-o demonstrație a ipotezei lui Riemann, una dintre cele mai grele probleme ale matematicii. Episodul a reaprins dezbaterea despre cât poate contribui inteligența artificială la marile descoperiri științifice. Aici este nevoie de cap limpede. O performanță matematică extraordinară, chiar confirmată, lasă nedovedite două lucruri: existența unei superinteligențe generale și capacitatea unui sistem de a se perfecționa singur, fără limite.

Musk vede pragul deja trecut. Wang vede un viitor care se apropie și răspunderea deciziilor luate acum. Iar Yann LeCun, unul dintre pionierii inteligenței artificiale moderne, a turnat peste entuziasmul lui Musk un pahar de apă rece: avem superinteligență, a notat el ironic, dar mașina care se conduce singură, în orice condiții, tot n-a apărut. Trei oameni, trei lecturi ale aceleiași transformări.

Secole la rând, progresul tehnologic a însemnat mai mult control al omului asupra lumii. Am construit mașini care ne-au înmulțit forța, instrumente care ne-au prelungit simțurile și calculatoare care ne-au accelerat analiza. Acum discutăm despre sisteme care ar putea trece, intelectual, de propriii creatori. Paradoxul e de toată frumusețea: instrumentul suprem al controlului uman asupra lumii ar putea fi primul instrument asupra căruia controlul uman e contestat din temelii.

Wang merge mai departe. Avertizează împotriva predării societății către inteligența artificială și cere o tehnologie construită ca să lărgească puterea oamenilor de a decide și de a acționa. Una e să construiești o tehnologie extraordinară. Alta e să construiești instituțiile în stare s-o guverneze. Când inteligența devine abundentă, puterea ajunge și la cei care țin robinetele: infrastructura, resursele de calcul, datele, obiectivele sistemelor și regulile după care funcționează. Aici se întâlnesc tehnologia, geopolitica și filosofia politică.

Cine stabilește limitele unei superinteligențe? Cine verifică dacă sunt respectate? Cum păstrezi răspunderea democratică într-o lume în care deciziile tehnologice aleargă mai repede și mai complicat decât instituțiile puse să le supravegheze? Și cum împiedici strângerea unei capacități intelectuale fără precedent în câteva perechi de mâini? Deocamdată, singularitatea rămâne o ipoteză, iar declarațiile liderilor din tehnologie se cântăresc cu dovezile de pe masă.

Dezbaterea, în schimb, spune destul despre momentul în care ne aflăm: am ajuns să discutăm serios posibilitatea ca inteligența să iasă de pe lista atributelor prin care specia umană își definește superioritatea. Poate că adevărata singularitate va fi și una politică: ziua în care instituțiile făcute să guverneze oameni vor trebui să învețe să guverneze sisteme mai capabile decât oamenii care le conduc. Musk ne urează bun-venit în viitor. Wang întreabă cine ține volanul.

Andrei Stoian