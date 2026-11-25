Inginerul de 44 de ani, refuzat de peste 50 de firme pentru că este prea calificat. Ce i-au spus angajatorii la interviurile de angajare
Postat la: 25.11.2026 |
Un inginer, în vârstă de 44 de ani, tată a doi copii, își caută un loc de muncă de mai multe luni, însă fără succes. Deși a trimis CV-uri la peste 50 de companii și a participat la numeroase interviuri, bărbatul nu a reușit să se angajeze. Unele firme îl consideră supracalificat pentru posturile disponibile.
Nicola locuiește în Grottaglie, provincia Taranto din Italia, și este șomer din martie 2026. Absolvent de Inginerie de Mediu și Amenajarea Teritoriului, acesta spune că este dispus să accepte inclusiv un loc de muncă fără legătură cu pregătirea sa profesională.
„Sunt dispus să fac orice fel de muncă. De fapt, aș prefera chiar să mă îndepărtez de construcții", a povestit bărbatul pentru Fanpage.
Interviuri umilitoare și refuzuri din partea angajatorilor
În lunile în care și-a căutat un loc de muncă, Nicola a contactat peste 50 de companii din provincia Taranto. A aplicat pentru diferite posturi, inclusiv pentru unele care nu necesitau studii superioare, însă s-a lovit de refuzuri repetate.
„Din martie, am avut interviuri umilitoare și degradante. Mi s-a spus de toate, de la «Nu ești persoana potrivită pentru noi» până la «Ești o pierdere de timp pentru acest job»", a relatat italianul.
În alte situații, angajatorii s-au arătat reticenți din cauza funcțiilor de conducere pe care le ocupase anterior, temându-se că nu s-ar putea integra într-o echipă. Nici atunci când a aplicat pentru un loc de muncă de muncitor nu a avut mai mult noroc. I s-a transmis că CV-ul său nu este potrivit și că ar putea deveni nemulțumit de un asemenea post.
„Dar aș fi mult mai nemulțumit stând acasă fără să lucrez", a explicat Nicola.
A lucrat în mai multe domenii, de la centre de apeluri la construcții
De-a lungul carierei, bărbatul a trecut prin mai multe domenii de activitate. A lucrat în centre de apeluri, unde câștiga între 600 și 800 de euro pe lună, dar și ca metalurgist, muncitor în construcții, manager de magazin și responsabil de depozit.
În ultimii ani, s-a orientat către sectorul construcțiilor, unde a ocupat funcții de răspundere în managementul tehnic al șantierelor. Programul era însă solicitant, cu zile de lucru care începeau uneori la ora 5.30 dimineața și se încheiau după 10-12 ore.
Ultimul contract s-a încheiat după ce firma la care lucra a început să întâmpine dificultăți financiare și a pierdut treptat comenzile. Nicola ar vrea să lucreze într-un alt domeniu, chiar dacă asta ar însemna să renunțe la experiența acumulată în construcții.
Ani de studiu fără perspective în domeniul pentru care s-a pregătit
Nicola a absolvit Ingineria de Mediu și Amenajarea Teritoriului la Universitatea Politehnică din Bari, în cadrul campusului din Taranto. Când și-a ales specializarea, spera să găsească oportunități profesionale în proiectele de ecologizare și decontaminare a zonelor industriale din regiune. După mai bine de două decenii, spune că așteptările sale nu s-au concretizat.
„Ani de studiu au fost irosiți", consideră acesta.
În opinia sa, problemele economice din provincia Taranto sunt strâns legate de criza fostului combinat siderurgic Ilva și de dificultățile industriilor conexe. Efectele s-ar resimți inclusiv în rândul micilor afaceri și al comercianților locali.
Indemnizația de șomaj este pe cale să expire
Situația lui Nicola devine cu atât mai dificilă cu cât indemnizația de șomaj NASpI, acordată în Italia persoanelor care și-au pierdut involuntar locul de muncă, este pe cale să expire. Bărbatul primește mai puțin de 1.000 de euro lunar și trebuie să își întrețină soția și cei doi copii, în vârstă de 8 și 4 ani.
S-a gândit inclusiv să plece din provincia Taranto pentru a găsi un loc de muncă, însă mutarea într-un alt oraș ar presupune cheltuieli suplimentare cu chiria și traiul de zi cu zi.
„Sunt dispus să mă mut pentru muncă, dar mutarea în alt oraș înseamnă să plătesc chirie și să fac față altor cheltuieli. Având în vedere salariile disponibile, nu merită neapărat", a explicat el.
După luni de căutări și peste 50 de companii contactate, Nicola spune că nu mai are pretenții legate de domeniul în care ar urma să lucreze.
„Nu caut neapărat un loc de muncă în inginerie. Sunt dispus să fac orice", este mesajul său.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cea mai mare pensie din România ajunge la 120.000 de lei pe lună și este calculată pe contributivitate
Cea mai mare pensie aflata in plata in sistemul public din Romania este de aproximativ 120.000 de lei pe luna și a fost ...
-
„Vă numesc sataniști". Becali, discurs cu scântei în Parlament, în timpul moțiunii împotriva ministrului Sănătății: „Ați dărâmat o biserică"
George Becali a avut miercuri, 25 noiembrie, prima intervenție de la tribuna Parlamentului dupa preluarea mandatului de ...
-
SHEIN va plăti 100 de milioane de dolari pentru despăgubirea clienților. Acuzații grave privind practicile gigantului chinez
Gigantul de moda online SHEIN va plati 100 de milioane de dolari pentru despagubirea consumatorilor, in urma unui acord ...
-
O stație STB s-a prăbușit peste un tramvai în mers, în București. Incidentul care putea avea urmări dramatice
Un tramvai aflat in circulație in Sectorul 6 al Capitalei a fost avariat miercuri, dupa ce structura unei stații STB a c ...
-
Ce mâncau strămoșii indepărtați ai omului. Noi date de la Institutul Max Plank despre dieta hominizilor
Un studiu publicat in revista Science arata ca in timp ce multa lume ii numește „vegetarieni” pe stramosii n ...
-
O profesoară din Baia Mare condamnată în cazul unui elev care s-a sinucis predă în continuare la școală
O profesoara de chimie din Baia Mare a primit trei ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar de abuz in serviciu, du ...
-
TROOPER lansează videoclipul live al piesei „Sfinții nu mor niciodată" înaintea proiecțiilor filmului-concert „Rădăcini de dor"
Pe 25 noiembrie 2026, TROOPER lanseaza videoclipul piesei „Sfinții nu mor niciodata", extrasa din concertul "Troop ...
-
Atac cibernetic asupra CIA și a altor servicii de informații din SUA. Este al doilea atac de acest fel din ultimele trei luni
CIA și Biroul Directorului Informațiilor Naționale din SUA au fost victimele unui atac informatic care a vizat o rețea d ...
-
Cum și când se activează cipurile din buletinele electronice și pașapoarte. Ministrul Digitalizării răspunde temerilor românilor
Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligența Artificiala, Bogdan Dumitru, a explicat cum funcționeaza cipurile i ...
-
Nicușor Dan are obligația de a informa alegătorii cu privire la cine sunt finanțatorii săi ÎNAINTE de începerea campaniei electorale
PSD solicita candidatului Nicușor Dan sa prezinte transparent cine sunt persoanele care au donat pentru (pre)campania sa ...
-
S-a declanșat cercetarea disciplinară a lui Ilie Bolojan în calitate de senator
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului a votat, marți, inceperea cercetarii discipli ...
-
Codul astronomic al Magilor: Ce au calculat supercomputerele NASA despre conjuncția planetară din anul 3 î.Hr
Timp de doua milenii, Steaua din Betleem a fost tratata ca o metafora teologica sau o viziune mistica, un element de dec ...
-
O lume subterană ascunsă de secole a fost descoperită sub Hagia Sofia. Ce au găsit muncitorii în timpul restaurării
Sub una dintre cele mai cunoscute cladiri istorice din Istanbul, echipele de restaurare au scos la iveala o rețea de tun ...
-
Giganții bancari din SUA sunt în stare de alertă: Breșă de securitate fără precedent din cauza agenților de inteligență artificială
Mai multe banci din Statele Unite inaspresc masurile de securitate pentru sistemele de inteligența artificiala, de teama ...
-
Misterul Giulgiului din Torino e și mai mare: Ce au găsit cercetătorii pe pânza care ar fi învelit trupul lui Iisus - "Perspective noi asupra istoriei sale biologice"
Giulgiul din Torino, una dintre cele mai controversate relicve religioase din lume, ascunde indicii biologice care ar pu ...
-
Lemn rindeluit: de ce gradul de uscare contează înainte de montaj
Te uiți la o scandura rindeluita, vezi fețele netede și muchiile curate, iar proiectul pare deja pe jumatate rezolvat. A ...
-
La ce vârstă primește bebelușul primul instrument muzical?
O lingura lovita de fundul unei oale rasturnate, urmata de privirea mulțumita a bebelușului care a descoperit ca doua ob ...
-
Jurnalul Papei Francisc: Viziuni cu diavolul și porțile iadului
Regretatul Papa Francisc a susținut ca l-a vazut pe diavol de trei ori și ca a vazut o data „porțile iadului", con ...
-
Elon Musk ne-a urat pe X: "Bun-venit în Singularitate!" - de aici încolo AI își va accelera propria evoluție înafara Omului
Duminica, Elon Musk a scris pe X ca superinteligența a sosit, fara echivoc și ne-a urat bun-venit in Singularitate. Fara ...
-
Semnalul din Lumea de dincolo: Ce au înregistrat senzorii de înaltă precizie în camera de izolare în clipa morții clinice
Într-o unitate de cercetare avansata din Geneva, unde fizica particulelor se intalnește cu frontierele metafizicii ...
-
Superinteligența artificială e inevitabilă - avertizează un înalt executiv de la Meta. Alexandr Wang spune că acțiunile umanității din următorul an vor avea consecințe uriașe
Directorul de top al AI de la Meta a tras un semnal de alarma cu privire la riscul ca umanitatea sa piarda controlul asu ...
-
Psihologi: Persoanele născute între 1960 și 1970 constituie ultima generație care a cunoscut o copilărie fericită
Pentru mulți, baby-boomerii au dezvoltat o forța mentala care intriga la fel de mult cat impresioneaza generațiile urmat ...
-
Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu după decizia Curții de Apel București
Curtea de Apel București a decis plasarea lui Calin Georgescu in arest la domiciliu. CAB a amanat, vineri, pentru luni, ...
-
Lovitură de teatru în scandalul de sex-spionaj: Jensen Huang a fost reinstalat în funcția de CEO la Nvidia
Consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat pe Jensen Huang in funcțiile de director general (CEO), președinte ș ...
-
Microtubulii cuantici: Oamenii de știință afirmă că știu unde merge sufletul odată ce murim
În anii 1900, Duncan MacDougall - om de știința din Massachusetts - era dornic sa descopere greutatea sufletului. ...
-
Columbia în acțiune - tehnologiile inovatoare ale materialelor create pentru confort în orice condiții meteo
Vremea imprevizibila nu mai este un motiv sa iți amani plimbarile in aer liber. Piesele inspirate din echipamentele mont ...
-
Rusia vrea să pună o bombă nucleară pe orbită. Poate distruge toți sateliții dintr-un foc, avertizează serviciile de informații
Serviciile de informații occidentale avertizeaza asupra unei posibile noi amenințari nucleare din partea Rusiei. Moscova ...
-
O mamă și-a regăsit după 40 de ani copiii luați de regimul dictatorial. „Îi credeam pierduți pentru totdeauna" VIDEO
O mama din Chile și-a regasit doi dintre fiii pe care ii pierduse in urma cu peste patru decenii, dupa ce aceștia au fos ...
-
Cutremur pe bursele asiatice: Giganții tehnologici se prăbușesc, iar temerile legate de inteligența artificială zguduie piețele
Bursele din Asia au inceput saptamana cu scaderi puternice, pe fondul unui val de vanzari care a lovit in special compan ...
-
Florin Piersic a arătat tuturor, pe Facebook, o scrisoare emoționantă păstrată timp de peste 20 de ani
Florin Piersic le-a facut o surpriza emoționanta fanilor sai, scoțand la lumina o amintire de suflet din arhiva personal ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu