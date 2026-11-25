Un inginer, în vârstă de 44 de ani, tată a doi copii, își caută un loc de muncă de mai multe luni, însă fără succes. Deși a trimis CV-uri la peste 50 de companii și a participat la numeroase interviuri, bărbatul nu a reușit să se angajeze. Unele firme îl consideră supracalificat pentru posturile disponibile.

Nicola locuiește în Grottaglie, provincia Taranto din Italia, și este șomer din martie 2026. Absolvent de Inginerie de Mediu și Amenajarea Teritoriului, acesta spune că este dispus să accepte inclusiv un loc de muncă fără legătură cu pregătirea sa profesională.

„Sunt dispus să fac orice fel de muncă. De fapt, aș prefera chiar să mă îndepărtez de construcții", a povestit bărbatul pentru Fanpage.

Interviuri umilitoare și refuzuri din partea angajatorilor

În lunile în care și-a căutat un loc de muncă, Nicola a contactat peste 50 de companii din provincia Taranto. A aplicat pentru diferite posturi, inclusiv pentru unele care nu necesitau studii superioare, însă s-a lovit de refuzuri repetate.

„Din martie, am avut interviuri umilitoare și degradante. Mi s-a spus de toate, de la «Nu ești persoana potrivită pentru noi» până la «Ești o pierdere de timp pentru acest job»", a relatat italianul.

În alte situații, angajatorii s-au arătat reticenți din cauza funcțiilor de conducere pe care le ocupase anterior, temându-se că nu s-ar putea integra într-o echipă. Nici atunci când a aplicat pentru un loc de muncă de muncitor nu a avut mai mult noroc. I s-a transmis că CV-ul său nu este potrivit și că ar putea deveni nemulțumit de un asemenea post.

„Dar aș fi mult mai nemulțumit stând acasă fără să lucrez", a explicat Nicola.

A lucrat în mai multe domenii, de la centre de apeluri la construcții

De-a lungul carierei, bărbatul a trecut prin mai multe domenii de activitate. A lucrat în centre de apeluri, unde câștiga între 600 și 800 de euro pe lună, dar și ca metalurgist, muncitor în construcții, manager de magazin și responsabil de depozit.

În ultimii ani, s-a orientat către sectorul construcțiilor, unde a ocupat funcții de răspundere în managementul tehnic al șantierelor. Programul era însă solicitant, cu zile de lucru care începeau uneori la ora 5.30 dimineața și se încheiau după 10-12 ore.

Ultimul contract s-a încheiat după ce firma la care lucra a început să întâmpine dificultăți financiare și a pierdut treptat comenzile. Nicola ar vrea să lucreze într-un alt domeniu, chiar dacă asta ar însemna să renunțe la experiența acumulată în construcții.

Ani de studiu fără perspective în domeniul pentru care s-a pregătit

Nicola a absolvit Ingineria de Mediu și Amenajarea Teritoriului la Universitatea Politehnică din Bari, în cadrul campusului din Taranto. Când și-a ales specializarea, spera să găsească oportunități profesionale în proiectele de ecologizare și decontaminare a zonelor industriale din regiune. După mai bine de două decenii, spune că așteptările sale nu s-au concretizat.

„Ani de studiu au fost irosiți", consideră acesta.

În opinia sa, problemele economice din provincia Taranto sunt strâns legate de criza fostului combinat siderurgic Ilva și de dificultățile industriilor conexe. Efectele s-ar resimți inclusiv în rândul micilor afaceri și al comercianților locali.

Indemnizația de șomaj este pe cale să expire

Situația lui Nicola devine cu atât mai dificilă cu cât indemnizația de șomaj NASpI, acordată în Italia persoanelor care și-au pierdut involuntar locul de muncă, este pe cale să expire. Bărbatul primește mai puțin de 1.000 de euro lunar și trebuie să își întrețină soția și cei doi copii, în vârstă de 8 și 4 ani.

S-a gândit inclusiv să plece din provincia Taranto pentru a găsi un loc de muncă, însă mutarea într-un alt oraș ar presupune cheltuieli suplimentare cu chiria și traiul de zi cu zi.

„Sunt dispus să mă mut pentru muncă, dar mutarea în alt oraș înseamnă să plătesc chirie și să fac față altor cheltuieli. Având în vedere salariile disponibile, nu merită neapărat", a explicat el.

După luni de căutări și peste 50 de companii contactate, Nicola spune că nu mai are pretenții legate de domeniul în care ar urma să lucreze.

„Nu caut neapărat un loc de muncă în inginerie. Sunt dispus să fac orice", este mesajul său.