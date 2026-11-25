O profesoară de chimie din Baia Mare a primit trei ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de abuz în serviciu, după umilirea unui elev de 13 ani, care ulterior s-a sinucis. Sentința nu este definitivă, iar cadrul didactic continuă să predea.

O profesoară de chimie din Baia Mare continuă să predea după ce a fost condamnată în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar de abuz în serviciu privind umilirea unui elev. Hotărârea a fost atacată cu apel și nu este definitivă.

Incidentul s-a petrecut în 2022, în timpul unei ore de chimie. Elevul, în vârstă de 13 ani, a fost chemat în fața clasei pentru a răspunde la întrebări. Potrivit informațiilor din dosar, profesoara le-ar fi spus celorlalți copii să își aducă gustări, pentru că urmau să asiste la umilirea colegului lor.

Conform aceleiași surse, copilul s-a întors în bancă și a început să plângă. Două săptămâni mai târziu, elevul s-a sinucis.

Judecătoria Bistrița a dispus, pe lângă pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, plata unor daune morale de 20.000 de euro către părinții copilului și efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității, potrivit Radio România Cluj.

Între timp, profesoara își continuă activitatea la aceeași școală. Inspectoratul Școlar Maramureș ia în calcul suspendarea sa din activitate.