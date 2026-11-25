Pe 25 noiembrie 2026, TROOPER lansează videoclipul piesei „Sfinții nu mor niciodată", extrasă din concertul "Trooper Simfonic 28". Lansarea videoclipului face parte din campania de promovare a filmului-concert „Rădăcini de dor". Lansat de TROOPER și Digital Emotions, filmul va rula pe 12 și 13 decembrie 2026 în cinematografe selectate din țară.

„Rădăcini de dor" prezintă integral spectacolul aniversar „Trooper Simfonic 28", susținut pe 19 noiembrie 2023 la Sala Palatului din București. Concertul a marcat 28 de ani de activitate TROOPER și a fost primul spectacol susținut la Sala Palatului de o trupă românească de heavy metal.

Alături de Orchestra Simfonică Valahia, dirijată de Virgil Pețanca, formația a interpretat piese reprezentative din repertoriul său. Invitații serii au fost Cristian Hrubaru (Rock FM/BFH), Alin Stoica, Mihai Georgescu (Bere Gratis) și Liviu Cheloiu. Concertul a fost produs de KIMARO și susținut de Rock FM.

Filmul va putea fi văzut în Bistrița, Botoșani, Brașov, Brăila, București, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Galați, Iași, Piatra-Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Timișoara. Biletele sunt disponibile online și la casele de bilete ale cinematografelor participante.