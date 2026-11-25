Cum și când se activează cipurile din buletinele electronice și pașapoarte. Ministrul Digitalizării răspunde temerilor românilor
Postat la: 25.11.2026 |
Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a explicat cum funcționează cipurile integrate în cărțile electronice de identitate și pașapoarte, respingând afirmațiile potrivit cărora acestea ar fi active permanent.
Oficialul a vorbit și despre dificultățile combaterii dezinformării în mediul online, despre accesul autorităților la informațiile deținute de platformele sociale, dar și despre posibilitatea restricționării accesului minorilor la rețelele sociale și verificarea vârstei prin intermediul portofelului electronic.
Cum funcționează cipurile din buletinele electronice și pașapoarte. Ministrul Digitalizării: „Codul tehnologic este pasiv"
Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a explicat că cipurile integrate în documentele electronice de identitate nu sunt active permanent, așa cum susțin unele informații false vehiculate în spațiul public.
Potrivit oficialului, acestea sunt activate atunci când intră în câmpul electromagnetic generat de un dispozitiv de citire.
„O mențiune a fost una dintre afirmații și anume că acel cip din buletin sau din pasaport este activ tot timpul. Acest cip este într-adevăr un ciip, conține niște instrucțiuni, poate executa un cod, dar el se activează doar în momentul când de cipul respectiv se apropie în câmp electromagnetic, care îl activează", a declarat ministrul delegat, la Digi24.
Bogdan Dumitru a insistat asupra caracterului pasiv al tehnologiei utilizate în documentele electronice de identitate.
„Codul tehnologic este pasiv. Conține ceva, dar este pasiv, el devine activ numai atunci când intră într-un aparat", a explicat Bogdan Dumitru.
Ce spune ministrul Digitalizării despre temerile românilor privind cipurile din documentele de identitate
Ministrul delegat a admis că explicațiile tehnice privind funcționarea cipurilor nu sunt întotdeauna suficiente pentru a elimina neîncrederea unor cetățeni în noile tehnologii.
„Dar asta nu înseamnă că unii dintre noi nu poate să aibă temeri. Aș spune că le înțeleg. Nu le înțeleg neapărat la nivel de explicații, dar înțeleg că temerea există", a afirmat acesta.
În opinia oficialului, percepțiile populației se pot schimba în timp, prin informare constantă și prin familiarizarea cetățenilor cu utilizarea noilor tehnologii. Lipsa unor demersuri active de informare ar putea însă prelungi această perioadă.
„Deci consider că e o chestiune de timp. Dacă suntem pasivi, probabil că timpul ăsta va fi de lungă durată", a spus ministrul delegat.
Statul român ar putea introduce un mecanism unic de raportare a conținutului problematic de pe rețelele sociale
Bogdan Dumitru a abordat și problema răspândirii informațiilor false pe rețelele sociale, explicând că, la nivelul statului român, există inițiative pentru identificarea conținutului manipulator, inclusiv a materialelor de tip deepfake.
Ministrul a atras însă atenția că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale complică eforturile autorităților de combatere a dezinformării, întrucât instrumentele de detectare a falsurilor trebuie adaptate permanent la noile tehnologii.
„Există multe inițiative și la nivelul statului, mecanisme și implementări de detecție de deepfake-uri, de fake news și așa mai departe. Însă trebuie să înțelegem, trebuie să admitem faptul că, de fapt am spus și mai devreme, tehnologia poate să aibă limite și mai ales folosirea AI-ului astăzi e ca o cursă a înarmării", a afirmat oficialul.
Printre soluțiile avute în vedere se numără dezvoltarea unui mecanism comun prin care utilizatorii să poată raporta conținutul problematic într-un singur loc, fără a mai fi nevoiți să utilizeze separat instrumentele puse la dispoziție de fiecare rețea socială.
„Spre exemplu, vorbind de un demers prin care să există un mecanism să raportăm conținut cu probleme într-un singur loc și să nu mai trebuiască să folosim interfața sau mecanismele fiecarei rețele. Asta cred că ar fluidiza anumite aspecte. Evident nu va rezolva problema complet", a precizat acesta.
Ministrul consideră că măsurile tehnologice trebuie însoțite de demersuri de educare a populației, astfel încât utilizatorii să poată identifica mai ușor informațiile suspecte și tentativele de manipulare din mediul online.
Alegerile prezidențiale anulate din 2024. Ministrul Digitalizării, despre accesul autorităților la datele deținute de platformele sociale
În contextul discuțiilor privind alegerile prezidențiale anulate din 2024, Bogdan Dumitru a vorbit despre dificultățile întâmpinate de autoritățile naționale în relația cu marile platforme online.
Oficialul a apreciat că Uniunea Europeană dispune de o capacitate mai mare de a determina aceste companii să coopereze decât autoritățile unui singur stat membru.
„E posibil să fie așa. N-am fost atunci în acel demers. Într-adevăr, cred că Uniunea Europeană are un călcâi mai puternic cu care poate să apese pe fârnă și lucrul ăsta se întâmplă și se întâmplă inclusiv cu România la masă", a declarat oficialul.
Bogdan Dumitru a precizat că a participat recent la discuții la nivel european privind dezvoltarea unor mecanisme care să faciliteze accesul autorităților la informațiile deținute de rețelele sociale, inclusiv în timp real.
„Chiar zilele trecute am participat la o astfel de întâlnire când am discutat a doua iterație a unui proiect care vine exact să discute cu, să pune niște mecanisme în cadrul rețelelor sociale care să permită accesul mai ușor la astfel de informații, dar nu numai accesul ușor, cât și rapid, aș spune în timp real", a explicat Dumitru.
Referindu-se la scrutinul prezidențial din 2024, ministrul a apreciat că posibilitatea obținerii și procesării rapide a acestor informații ar fi putut schimba modul în care autoritățile române au gestionat situația.
„Pentru că dacă ne uităm ce s-a întâmplat în cazul nostru în 2024, ar fi fost mult mai ușor sau util dacă am fi avut informațiile respective în timp real și capacitatea statului să le fi procesat în timp real, poate că lucrurile stăteau ușor diferite", a declarat ministrul.
Accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale ar putea fi restricționat. România ar urma să își coordoneze deciziile cu celelalte state europene
Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială a vorbit și despre posibilitatea introducerii unor restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale.
Bogdan Dumitru consideră că România ar trebui să adopte o abordare comună cu celelalte state europene în privința stabilirii unei limite de vârstă pentru utilizarea acestor platforme.
Oficialul a menționat pragul de 15 ani, aflat în discuție la nivel european, fără a anunța însă adoptarea unei decizii în acest sens.
„E un subiect extrem de sensibil și aici aș spune, evident că am și o opinie din perspectiva de cetățean, dar din perspectiva funcției pot spune așa că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa și acolo există un proiect de lege, există dezbateri, vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani", a declarat acesta.
Vârsta utilizatorilor rețelelor sociale ar putea fi verificată prin portofelul electronic, fără divulgarea tuturor datelor personale
Una dintre soluțiile menționate de ministrul Digitalizării pentru verificarea vârstei utilizatorilor platformelor online este utilizarea portofelului electronic la crearea conturilor pe rețelele sociale.
Acest mecanism ar permite confirmarea vârstei unei persoane fără ca platforma respectivă să primească toate informațiile cu caracter personal înscrise în documentele sale de identitate.
„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie folosită cu portofelul electronic, pentru că vă spuneam că există acea posibilitate să îi spui rețelei sau locurile în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele", a explicat Bogdan Dumitru.
Ministrul Digitalizării, despre inteligența artificială: „Valul ăsta AI va schimba lumea"
Întrebat dacă le recomandă românilor să utilizeze instrumentele bazate pe inteligență artificială, Bogdan Dumitru a răspuns afirmativ, apreciind că această tehnologie va produce transformări majore în societate în următorii ani.
Ministrul consideră că inteligența artificială se află la începutul unei etape de dezvoltare accelerată, ale cărei efecte nu sunt încă pe deplin vizibile.
„Pot să spun așa că valul ăsta AI va schimba lumea. Cu certitudine o va schimba mai mult decât orice altceva. Pare că suntem la începutul unei creșteri exponențiale, că tot abuzăm de termenul ăsta, dar fiind în partea de început, pare că totul e linear și nu s-a schimbat nimic", a afirmat Dumitru.
Cum ar putea schimba inteligența artificială viața profesională a oamenilor în următorii cinci ani
Bogdan Dumitru a atras atenția că ritmul dezvoltării inteligenței artificiale poate afecta inclusiv perspectivele și planurile profesionale ale oamenilor. În opinia sa, evitarea noilor tehnologii nu reprezintă o soluție, chiar dacă schimbările generate de acestea pot avea și consecințe nedorite.
„Eu sunt convins că lucrurile vor arăta altfel peste 5 ani. Și atunci poate că nu pot să recomand cuiva o abordare de tip capul în nisip, ca un struț. Chiar dacă nu ne place, toți ne-am luat, sau mulți dintre noi ne-am luat lovituri din partea AI-ului, inclusiv eu", a declarat ministrul.
Oficialul a oferit drept exemplu evoluțiile recente din matematică, informatică și dezvoltarea de software, domenii în care, potrivit acestuia, progresele înregistrate într-un singur an au fost considerabile.
Bogdan Dumitru îi încurajează pe români să exploreze posibilitățile oferite de inteligența artificială și să utilizeze instrumentele disponibile atât în interes personal, cât și profesional.
„La absolut tot ce credem că ne-ar fi util. La absolut tot ce credem că ne-ar putea crea, poate, un dezavantaj. Și atunci ar fi bine să ne uităm la unealta asta, ca la ceva ce putem să o folosim în favoarea noastră. În favoarea noastră ca individ și, evident, în favoarea noastră ca societate", a concluzionat Dumitru.
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