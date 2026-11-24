Psihologi: Persoanele născute între 1960 și 1970 constituie ultima generație care a cunoscut o copilărie fericită
Postat la: 24.11.2026 |
Pentru mulți, baby-boomerii au dezvoltat o forță mentală care intrigă la fel de mult cât impresionează generațiile următoare. Această soliditate nu are nimic magic. Ea s-a construit în urma experiențelor lor din copilărie, în anii '50, '60 și '70, într-o epocă în care copiii erau lăsați să iasă singuri, să muncească devreme și să se plictisească mult timp.
În spatele acestor scene cotidiene se ascunde un adevărat antrenament psihologic, adesea invizibil. Și unele dintre aceste experiențe ar fi aproape de neimaginat astăzi. Lucrările în psihologie arată că jocul liber și activitățile nesupravegheate, tipice copilăriei baby-boomerilor, întăresc durabil autonomia și reziliența. Peter Gray, într-un studiu publicat în revista American Journal of Play în 2011, subliniază că aceste experiențe favorizează gestionarea riscurilor, încrederea în sine și capacitatea de a rezolva conflictele.
În Franța, ca și în alte părți, generația baby-boom reunește persoanele născute între 1946 și 1964, într-un context de reconstrucție, creștere economică și familii adesea numeroase. Părinții munceau mult, străzile erau mai puțin supravegheate, ecranele inexistente. Copilăria se desfășura afară, în curțile blocurilor, pe câmpuri, în scările de bloc, cu reguli simple: să te întorci acasă pentru cină, să respecți adulții, să te descurci între copii.
Experiențe care favorizează toleranța la disconfort
Psihologii au arătat că responsabilitățile reale date devreme (îndatoriri domestice, autonomie în deplasări, mici lucrări) contribuie la dezvoltarea unui „locus de control intern", adică convingerea că acțiunile sale influențează direct rezultatele. Lucrările fundamentale ale lui H. Lefcourt realizate în 1982 demonstrează că acest mecanism joacă un rol major în reziliență și capacitatea de a face față adversității. Acest climat a dat naștere unei prime serii de experiențe structurante.
A juca afară fără supraveghere, de exemplu, obliga la evaluarea riscurilor, la gestionarea fricilor mici, la găsirea singur a soluțiilor în caz de cădere sau ceartă. A merge câțiva kilometri pe jos până la școală sau a traversa orașul cu bicicleta pentru a merge la un prieten dezvolta o adevărată toleranță la disconfort și o rezistență mentală rar întâlnită astăzi. Aceste drumuri de întoarcere zilnice învățau să menții un obiectiv în ciuda oboselii sau vremii, fără a renunța la el la cea mai mică dificultate.
A lua timp și a tolera plictiseala
Această libertate de mișcare era însoțită de o viață mult mai puțin saturată de distracții. Fără smartphone-uri sau platforme de streaming, plictiseala făcea parte din peisaj. Baby-boomerii învățau să petreacă după-amiezi întregi inventând jocuri, construind colibe, meșteșugind cu ceea ce aveau la îndemână. Acest timp "gol" a hrănit o toleranță puternică la plictiseală și o creativitate durabilă, dar și capacitatea de a rămâne singur cu gândurile sale fără a căuta în permanență o distragere.
În multe gospodării, copiii participau și la sarcini reale: să aibă grijă de frații și surorile mai mici, să pregătească masa, să meargă la cumpărături, să tundă iarba sau să ajute la ferma de familie. Aceste sarcini utile construiau un solid simț al responsabilității și ceea ce psihologii numesc un locus de control intern: impresia că acțiunile sale au un efect real asupra lumii.
7 experiențe din copilărie care formează reziliența
Dacă ar trebui să rezumăm marile experiențe din copilărie ale baby-boomerilor care le-au întărit reziliența, am găsi foarte des:
- Jocul în aer liber fără supraveghere constantă dezvoltă gestionarea riscurilor, autonomia, creativitatea și reglarea emoțională.
- Peregrinările pe jos sau cu bicicleta pe distanțe lungi întăresc rezistența mentală, toleranța la disconfort, autonomia în mediu și încrederea în sine.
- Gestionarea plictiselii fără ecrane favorizează imaginația, perseverența, capacitatea de a rămâne singur cu gândurile tale și reglarea emoțională.
- Conflictele rezolvate față în față dezvoltă abilități sociale fine, curaj social, negociere, gestionarea furiei și rezolvarea reală a tensiunilor.
- Sarcinile domestice și familiale utile construiesc un sentiment de responsabilitate, un sentiment de eficacitate personală și un locus de control intern.
- Muncile ocazionale încă din adolescență învață disciplina, raportul cu efortul, gestionarea oboselii și confruntarea cu cerințe reale.
- Acceptarea refuzurilor clare din partea părinților întărește toleranța la frustrare, stabilitatea emoțională și capacitatea de a suporta lipsa sau dezacordul.
Gestionarea conflictelor "în realitate", fără mesagerie sau rețele sociale, ocupa de altfel un loc important. O ceartă în clasă însemna să te confrunți cu privirea celuilalt a doua zi, uneori să te scuzi personal, să găsești o modalitate de a continua să coabitezi.
Această confruntare permanentă cu tensiunile cotidiene a dezvoltat competențe sociale fine: citirea limbajului corpului, gestionarea furiei, capacitatea de a spune lucrurile direct. A auzi "nu"-uri categorice din partea părinților, fără explicații detaliate sau compromisuri sistematice, a jucat de asemenea un rol: a întărit toleranța la frustrare, adică capacitatea de a suporta să nu obții ceea ce vrei fără a te prăbuși sau a dramatiza totul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Superinteligența artificială e inevitabilă - avertizează un înalt executiv de la Meta. Alexandr Wang spune că acțiunile umanității din următorul an vor avea consecințe uriașe
Directorul de top al AI de la Meta a tras un semnal de alarma cu privire la riscul ca umanitatea sa piarda controlul asu ...
-
Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu după decizia Curții de Apel București
Curtea de Apel București a decis plasarea lui Calin Georgescu in arest la domiciliu. CAB a amanat, vineri, pentru luni, ...
-
Lovitură de teatru în scandalul de sex-spionaj: Jensen Huang a fost reinstalat în funcția de CEO la Nvidia
Consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat pe Jensen Huang in funcțiile de director general (CEO), președinte ș ...
-
Microtubulii cuantici: Oamenii de știință afirmă că știu unde merge sufletul odată ce murim
În anii 1900, Duncan MacDougall - om de știința din Massachusetts - era dornic sa descopere greutatea sufletului. ...
-
Columbia în acțiune - tehnologiile inovatoare ale materialelor create pentru confort în orice condiții meteo
Vremea imprevizibila nu mai este un motiv sa iți amani plimbarile in aer liber. Piesele inspirate din echipamentele mont ...
-
Rusia vrea să pună o bombă nucleară pe orbită. Poate distruge toți sateliții dintr-un foc, avertizează serviciile de informații
Serviciile de informații occidentale avertizeaza asupra unei posibile noi amenințari nucleare din partea Rusiei. Moscova ...
-
O mamă și-a regăsit după 40 de ani copiii luați de regimul dictatorial. „Îi credeam pierduți pentru totdeauna" VIDEO
O mama din Chile și-a regasit doi dintre fiii pe care ii pierduse in urma cu peste patru decenii, dupa ce aceștia au fos ...
-
Cutremur pe bursele asiatice: Giganții tehnologici se prăbușesc, iar temerile legate de inteligența artificială zguduie piețele
Bursele din Asia au inceput saptamana cu scaderi puternice, pe fondul unui val de vanzari care a lovit in special compan ...
-
Florin Piersic a arătat tuturor, pe Facebook, o scrisoare emoționantă păstrată timp de peste 20 de ani
Florin Piersic le-a facut o surpriza emoționanta fanilor sai, scoțand la lumina o amintire de suflet din arhiva personal ...
-
Blocajele din bănci și aeroporturi sunt doar începutul. Specialiștii avertizează că următorii doi ani vor fi cei mai periculoși pentru internet
Înca de la apariția internetului, securitatea cibernetica a fost lasata adesea pe planul al doilea, in favoarea vi ...
-
Soția lui Dudu Georgescu a fost reținută timp de 3 zile de către Poliția din Toronto în cauza morții marelui fotbalist român
Fostul mare fotbalist Dudu Georgescu a murit la inceputul saptamanii trecute. Cea care l-a gasit a fost soția sa, care a ...
-
Fișierele "Bigfoot" au fost eliberate pe șest de Serviciul Forestier al SUA
O carcasa de elan disparuta, urme misterioase in zapada și o farsa suspectata se numara printre relatarile descrise in i ...
-
Un studiu științific dezvăluie că după ce o persoană moare este conștientă suficient de mult timp pentru a își da seama că a decedat
Dr. Sam Parnia și profesorul Peter Noble au detaliat ce se intampla la nivel celular dupa ce inima inceteaza sa mai bata ...
-
Oamenii de știință au găsit o „a treia stare" de existență care începe imediat după moarte
Cercetatorii susțin ca, dupa moartea unui organism, anumite celule intra intr-o „a treia stare" misterioasa care p ...
-
„Occidentul nu vrea ca Ucraina să câștige, ci doar să reziste cât mai mult timp", susține fondatorul unei companii de tehnologie militară
Palmer Luckey l-a aparat pe Elon Musk in disputa privind utilizarea rețelei Starlink de catre armata ucraineana și a cri ...
-
Administrația Trump a publicat dosare "secrete" despre Bigfoot. Dezvăluirile martorilor: "Ne-au trecut fiori pe șira spinării"
Administrația prezidențiala a lui Donald Trump a facut publice documente guvernamentale despre o gama larga de subiecte, ...
-
Va fi crunt: România, lovită de două cicloane. Meteorologii anunță lapoviță, ninsori și o răcire puternică a vremii
La inceputul saptamanii viitoare meteorologii anunța o racire a vremii in Romania. ANM a emis avertizari de viscol și za ...
-
Planuri de asasinat descoperite la un student de la Politehnica București. Profesorul său a cerut ordin de protecție după ce a fost agresat
Un student de la Universitatea Politehnica din București ar fi pus la cale asasinarea unui coleg, pe fondul unui conflic ...
-
Misterul caselor din copaci care depășesc un bloc cu 10 etaje ale triburilor de canibali. Cum trăiesc la 50 de metri înălțime de frica spiritelor și vrăjitorilor
În junglele din Papua Noua Guinee, un trib renumit pentru practicile sale canibalice construiește printre cele mai ...
-
Cartofii de Lună: cercetătorii au reușit să-i cultive pe satelitul Terrei și sunt siguri pentru consum
Oamenii de știința au reușit sa cultive cartofi nutritivi in sol lunar simulat, care sunt siguri pentru consum, avand in ...
-
Europa se va confrunta cu o iarnă cruntă și noi scumpiri ale gazelor. Fenomenul meteo care îi îngrijorează pe specialiști
Europa risca sa se confrunte cu un val de frig mai puternic decat cel anticipat inițial, ceea ce ar putea aduce noi scum ...
-
O teorie tulburătoare despre Univers prinde contur: Apar indicii care îi fac pe fizicieni să creadă că în spatele ideii de spațiu-timp se ascunde ceva foarte straniu
Spațiul și timpul par sa fie cele mai fundamentale elemente ale Universului. Ne deplasam prin spațiu, masuram timpul, ob ...
-
To be or not to be: Descoperire uriașă făcută într-o amplă cercetare științifică despre viețile anterioare
Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Virginia a scos la iveala o asociere surprinzatoare intre cir ...
-
Studiu îngrijorător al Poliției: Pensionarii sunt victime sigure și sunt vânați direct de către escroci
Potrivit unui studiu publicat sambata de Poliția Romana, peste 40% din pensionari au cazut prada fraudelor online, in pr ...
-
Pentagonul publică alte imagini cu OZN-uri: Trei înregistrări separate arată nave care se mișcă extrem de ciudat
Pentagonul a publicat trei noi inregistrari video realizate de armata americana in Orientul Mijlociu, in cadrul campanie ...
-
Pastorul care i-a consiliat pe Bush, Obama și Trump spune că Apocalipsa este foarte aproape și dezvăluie care este principalul semn
Un pastor american care a avut acces la trei președinți ai Statelor Unite susține ca omenirea s-ar putea apropia de unul ...
-
Minunata Lume Nouă: Un bărbat a jucat GTA VI fără să atingă niciun buton, doar cu puterea minții. Totul a fost posibil datorită unui implantul cerebral
Tehnologia care parea desprinsa din filmele SF schimba radical viața persoanelor cu dizabilitați. Un participant la stud ...
-
Premieră în fizică: Două găuri negre cu comportament ciudat îi dau dreptate lui Einstein in Teoria Universului
O configurație cosmica desprinsa parca dintr-un scenariu SF a fost descrisa matematic de un fizician teoretician: doua g ...
-
O descoperire făcută în deșertul din Arabia Saudită schimbă istoria omenirii
O descoperire facuta intr-un deșert din Arabia Saudita ar putea schimba ceea ce știm despre metodele de vanatoare ale oa ...
-
Bomba nucleară sau epidemia imposibil de controlat? Care sunt cele mai periculoase arme dezvoltate vreodată
Cand se trage linie dupa un conflict, costul real al razboiului nu se vede in statisticile militare, ci in viețile oamen ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu