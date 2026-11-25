Ai găsit o drujbă cu lamă de 38 cm, apoi un comentariu îți spune că sub 40 cm nu merită să cobori. Iar lemnele de iarnă sunt deja în curte, nu într-un tabel de comparație.

Aceste cifre nu se bat cap în cap. Unii taie bușteni groși și lucrează ore întregi, alții pregătesc câteva grămezi în reprize scurte. O alegere făcută doar după lungimea lamei sau puterea de pe etichetă lasă în umbră întrebări mai practice: cât cântărește unealta, unde lucrezi și câtă întreținere cere.

Pentru pregătirea lemnelor pentru iarnă, cinci criterii te ajută să compari drujbele după treaba concretă, nu după o singură specificație.

1. Volumul de lucru și frecvența

Numărul de ore petrecute la tăiat schimbă alegerea mai mult decât o cifră mare de pe etichetă. Dacă tai câțiva metri cubi într-un singur weekend pe sezon, greutatea, pornirea și pauzele contează mai mult decât o rezervă de putere pe care rar o folosești; dacă tai săptămânal sau pregătești lemn pentru mai multe gospodării, solicitarea repetată schimbă prioritățile. Aici începe comparația. Nu te grăbi.

Un comentariu la un clip despre cumpărarea lemnelor descrie o situație de volum: un utilizator spune că o drujbă semiprofesională îi era potrivită când tăia 10-12 metri cubi pe zi, apoi a trecut la una mai puternică. E experiența lui, nu o țintă de productivitate. Tipul lemnului, diametrul, ascuțimea lanțului și pauzele schimbă efortul, așa că cifra nu poate decide singură pentru tine. (u/bobigrigore5209, YouTube, Am cumpărat lemne pentru iarnă, ce motoferăstraie folosesc, acum aproximativ trei ani)

Înainte să compari modele, notează:

câte zile pe sezon lucrezi și cât durează o sesiune;

dacă buștenii ajung deja pregătiți sau trebuie și secționați;

dacă lucrezi singur și cât de des poți lua pauze.

Dar cantitatea cumpărată nu este totuna cu volumul tăiat într-o zi. Uneori lemnul vine deja la dimensiunea potrivită, alteori fiecare buștean cere mai multe tăieri. O drujbă folosită doar câteva ore pe an trebuie să fie ușor de scos, pornit și controlat, nu neapărat cea mai puternică din magazin.

2. Diametrul buștenilor și lungimea lamei

Diametrul buștenilor este mai util decât ideea abstractă de „lemn de foc". Măsoară câteva dintre cele mai groase bucăți, apoi gândește-te la esența lemnului și la locul în care îl tai; fagul uscat și o creangă subțire nu solicită utilajul la fel, mai ales când bușteanul nu stă stabil sau ai puțin loc de manevră. Simplu pe hârtie. În practică, altfel.

Un comentariu la o probă de tăiere arată de ce cifra stârnește dispute: @mastersgh8880 consideră că lama de 38 cm discutată în clip ar fi prea scurtă și spune că el nu ar coborî sub 40 cm. E preferința unui utilizator, nu o regulă universală; lungimea potrivită ține și de puterea și configurația drujbei. (u/mastersgh8880, YouTube, Prima probă în lemn uscat de fag, acum aproximativ două săptămâni)

Verifică înainte de cumpărare:

diametrul maxim întâlnit, nu doar grosimea obișnuită a buștenilor;

lungimea lamei recomandată în manual pentru modelul ales;

compatibilitatea și prețul lanțului de schimb.

Dar o lamă mai lungă nu rezolvă automat fiecare tăiere dificilă. Ea schimbă echilibrul și greutatea ansamblului, iar drujba trebuie să fie compatibilă cu configurația indicată de producător. Dacă lemnul gros apare des, compară modele proiectate pentru acea sarcină sau cere părerea unui service, în loc să forțezi utilajul ales pentru lucrări mici.

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Un buștean de 25 cm și unul mult mai gros nu cer aceeași abordare, chiar dacă ambele ajung în sobă. Notează diametrul real înainte să te uiți la lungimea lamei; cifra din comentariul altcuiva capătă sens abia după ce o pui lângă lemnul din curtea ta.

3. Greutatea și sursa de alimentare

Greutatea pe care o simți după o oră contează mai mult decât promisiunea de putere. Dacă ai ocazia, cere să manevrezi unealta cu motorul oprit și verifică poziția mânerelor; o drujbă trebuie controlată pe toată durata lucrului, nu doar ridicată câteva secunde în magazin. Fără grabă. Aici se simte alegerea.

Alimentarea trebuie potrivită cu locul de lucru. Un model electric cu cablu poate fi comod lângă priză, însă același cablu limitează deplasarea; cu acumulator verifici autonomia și timpul de încărcare, iar pe benzină iei în calcul greutatea, combustibilul și întreținerea motorului, pentru că fiecare alimentare schimbă rutina de lucru. Valorile din catalog nu descriu toate condițiile din curte, mai ales dacă ai lemn dens sau lucrezi în reprize lungi.

De exemplu: ai 4 metri cubi de fag, bușteni cu diametrul de 20-30 cm, deja adunați lângă șopron, și îi tai în două weekenduri. Dacă grămada e aproape de o priză, compari cablul și manevrabilitatea; dacă locul e departe de curent, te uiți la acumulator ori benzină și incluzi în calcul bateriile sau consumabilele.

Încearcă să răspunzi la trei întrebări:

poți lucra aproape de o priză fără să încurci cablul;

ai nevoie de baterii de rezervă pentru sesiunile lungi;

ești pregătit să întreții un motor pe benzină și să depozitezi combustibilul conform manualului.

Dar nu compara doar puterea declarată. Felul în care ții unealta, poziția grămezii și accesul la alimentare decid dacă lucrezi firesc sau te oprești mereu să muți lucrurile.

4. Întreținerea și accesul la service

Întreținerea nu începe când se strică ceva. Chiar și o drujbă folosită rar cere verificări înainte și după lucru, iar manualul îți spune ce intervale și consumabile se potrivesc modelului. Lanțul trebuie să fie ascuțit și tensionat corect, iar ungerea se verifică potrivit instrucțiunilor; o lamă lungă nu compensează un lanț tocit. Simplu. Dar ușor de uitat.

Un comentariu la un clip despre depozitare descrie o rutină practică: un utilizator spune că după tăiere curăță lama și praful cu o pensulă și o cârpă, iar curățarea completă o face când știe că nu va lucra câteva săptămâni. E o experiență personală, dar amintește de un pas ușor de amânat. (u/AlexP-xy7pn, YouTube, Întreținere drujbe și pregătire de depozitare, acum aproximativ șapte ani)

Înainte să alegi, verifică și partea mai puțin vizibilă:

găsești lanțuri și lame compatibile fără să aștepți mult;

există un service la care poți ajunge ușor;

cerințele de curățare și depozitare sunt clare în manual.

Și costul pieselor contează. Un preț de cumpărare mic nu te ajută dacă o piesă de uzură devine greu de găsit în sezon, iar o ofertă bună nu compensează lipsa instrucțiunilor pe care le poți urma. Pentru amestecul de combustibil, uleiul de lanț și depozitarea motorului, respectă indicațiile modelului în loc să copiezi proporțiile folosite de altcineva.

Dacă nu ai timp pentru curățări ample după fiecare sesiune, stabilește dinainte ce verificări scurte poți face și când ajunge utilajul la service. Obiceiul realist bate planul perfect pe care îl abandonezi după primele două săptămâni.

5. Siguranța și costul complet

Siguranța trebuie să intre în lista de cumpărături înainte să pornești motorul. Pe lângă drujbă, calculează echipamentul de protecție potrivit lucrului, lanțurile și uleiurile cerute de producător, sursa de alimentare și verificările periodice. Nu e un accesoriu decorativ. E parte din buget.

Când compari două modele cu putere apropiată, uită-te la frâna de lanț, comenzile de oprire și procedura de pornire, apoi verifică ce echipament de protecție cere manualul; prețul de pe etichetă nu acoperă neapărat tot ce ai nevoie înainte de prima tăiere. Poartă protecție pentru ochi și auz, încălțăminte potrivită și haine concepute pentru lucrul cu drujba, iar persoanele din jur trebuie să stea în afara zonei de lucru.

În bugetul complet intră:

echipamentul de protecție pentru tăiere, nu doar mănușile de grădină;

frâna de lanț, oprirea motorului și instrucțiunile de pornire;

prețul lanțurilor, lamei, uleiului, combustibilului sau bateriilor.

Dar dacă nu ai mai folosit o drujbă, nu învăța pornirea și tăierea dintr-un paragraf de pe internet. Citește manualul și cere instruire practică; nu tăia deasupra umerilor și oprește lucrul când oboseala îți afectează controlul. Pentru o lucrare care depășește experiența ta, apelează la cineva pregătit.

Cel mai bun semn că ai ales bine nu este cât de mare pare motorul, ci cât de simplu îți poți explica de ce corespunde lucrării tale: volumul, bușteanul, locul de lucru și întreținerea. Dacă unul dintre aceste răspunsuri lipsește, mai ai de comparat. O lamă mai lungă sau un motor mai puternic nu scurtează automat pregătirea, iar un model potrivit pentru vecin poate fi incomod în curtea ta. Măsoară lemnul, notează frecvența și verifică manualul înainte de comandă; drujba trebuie aleasă pentru rutina pe care o vei repeta, nu pentru cea mai intensă zi a sezonului.

Surse și experiențe din comunitate

YouTube, @bobigrigore5209, Am cumpărat lemne pentru iarnă, ce motoferăstraie folosesc, https://www.youtube.com/watch?v=Tv-l7mbrgcc, acum aproximativ trei ani;

YouTube, @mastersgh8880, Prima probă în lemn uscat de fag, https://www.youtube.com/watch?v=JIiBRrw4fSs, acum aproximativ două săptămâni;

YouTube, @AlexP-xy7pn, Întreținere drujbe și pregătire de depozitare, https://www.youtube.com/watch?v=MF3m4fhc_Xk, acum aproximativ șapte ani.

Sursa foto: Pexels.com