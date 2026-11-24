O lume subterană ascunsă de secole a fost descoperită sub Hagia Sofia. Ce au găsit muncitorii în timpul restaurării
Postat la: 24.11.2026 |
Sub una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din Istanbul, echipele de restaurare au scos la iveală o rețea de tuneluri și încăperi subterane care au rămas inaccesibile timp de secole. Până acum, cercetătorii au reușit să curețe aproximativ 420 de metri de pasaje, iar unele dintre structurile descoperite ar putea data din perioada romană.
Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de restaurare de la Hagia Sofia, monument care a servit de-a lungul istoriei drept biserică, muzeu și moschee. Sub pardoselile sale, specialiștii au identificat șase spații subterane și nouă tuneluri, dintre care unele par să fi fost utilizate în mai multe perioade istorice.
O parte dintre aceste încăperi au fost acoperite treptat de pământ și moloz, după deteriorarea structurilor care le protejau. Pentru a ajunge la ele, echipele au îndepărtat aproximativ 1.000 de metri cubi de material, cu o greutate estimată la 3.000 de tone.
Lucrările au început în urmă cu aproximativ doi ani, în apropierea unei structuri funerare subterane aflate în colțul nord-estic al monumentului. Cercetătorii încearcă acum să stabilească în ce scop au fost construite aceste pasaje și dacă făceau parte din infrastructura care deservea orașul antic.
Una dintre cele mai interesante descoperiri este un pasaj care pornește din apropierea Hagia Sofia și se îndreaptă spre sud, în direcția Cisternei Basilică, celebrul rezervor subteran de apă construit în perioada bizantină.
Profesorul Ahmet Guleç, membru al Comitetului Științific al Hagia Sofia, a explicat că traseul tunelului a putut fi urmărit după îndepărtarea straturilor de noroi acumulate de-a lungul timpului.
Pasajul are o pantă descendentă de aproximativ 3%, iar prin el continuă să circule apă. Deocamdată, cercetătorii nu au stabilit de unde provine aceasta. Există posibilitatea să fie apă subterană naturală, dar și ca aceasta să ajungă în tunel printr-o parte a vechiului sistem de alimentare cu apă al Constantinopolului.
Direcția pasajului sugerează o posibilă legătură cu Cisterna Basilică, însă existența unei conexiuni directe nu a fost confirmată. Specialiștii au identificat și un alt tunel care merge inițial spre nord, apoi cotește spre vest. Cel mai lung pasaj cercetat până acum depășește 200 de metri.
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