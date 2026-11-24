La ce vârstă primește bebelușul primul instrument muzical?
Postat la: 24.11.2026 |
O lingură lovită de fundul unei oale răsturnate, urmată de privirea mulțumită a bebelușului care a descoperit că două obiecte puse în contact fac zgomot, arată mai precis decât orice etichetă de pe cutie momentul în care o tobă sau un xilofon cu ciocănel încep să aibă sens. Gestul apare, la cei mai mulți copii, în jurul vârstei de nouă luni. Până atunci, sunetul ajunge în mâinile bebelușului pe alte căi: întâi prin zornăitoarea pe care o ține în pumn, apoi prin cea pe care o scutură și o bate de masă.
Întrebarea din titlu are, așadar, mai multe răspunsuri, fiecare legat de ce pot face mâinile copilului într-o anumită etapă. Primele obiecte sonore sunt cele care se apucă ușor și nu cer coordonare între două mâini. Toba și xilofonul, adică instrumente muzicale mici pentru copii la care sunetul se obține prin lovire, devin interesante abia când bebelușul poate lovi intenționat un obiect cu altul. Seturile cu mai multe instrumente vin mai târziu, iar o parte dintre ele sunt gândite explicit pentru copiii trecuți de trei ani.
Pe la patru luni: o zornăitoare ușoară, pusă direct în palmă
Lista de etape de dezvoltare publicată de CDC, actualizată în 2022, descrie un bebeluș de patru luni care ține o jucărie atunci când i se pune în palmă și își mișcă brațul ca să lovească jucăriile din jur. Aceasta este fereastra potrivită pentru o zornăitoare ușoară, cu mâner subțire, ușor de cuprins de degetele mici. La această vârstă sunetul apare mai degrabă ca urmare a mișcării brațului decât ca rezultat căutat, dar bebelușul îl aude, îl urmărește și începe să îl asocieze cu obiectul din mână.
Etapele CDC descriu ce fac aproximativ trei sferturi dintre bebeluși la o anumită vârstă, așa că un decalaj de câteva săptămâni intră, de regulă, în variația normală, iar întrebările despre ritmul copilului se discută cu medicul pediatru.
Șase luni: scuturat, bătut de masă și dus la gură
Pe la șase luni, bebelușul scutură zornăitoarea și o lovește de suprafețele din jur, comportament descris și în materialele unor spitale pediatrice. Diferența față de etapa anterioară: copilul controlează acum ritmul și intensitatea sunetului, repetă mișcarea care l-a produs și se oprește când vrea, așa că zornăitoarea devine, în sens practic, primul lui instrument.
Tot în această perioadă încep să conteze și jucării de dentiție pentru bebeluși care scot un sunet discret la scuturare. Ele fac legătura dintre obiectul de mestecat și primul instrument, pentru că bebelușul duce oricum totul la gură, iar o jucărie care îi alină gingiile și răspunde cu un sunet la fiecare mișcare acoperă ambele nevoi.
La alegere, gura are prioritate față de ureche. Magazinul online EvaWoodToys.ro trece jucăria de dentiție cu funcție muzicală în categoria dedicată dentiției, iar încadrarea corespunde felului în care o folosește copilul: un obiect care stă ore întregi în gura bebelușului se alege după material, mărime și ușurința curățării, iar sunetul vine abia pe locul al doilea.
Nouă luni: toba, xilofonul și ciocănelul
Pe la nouă luni, copilul lovește două obiecte unul de altul, iar lista CDC și materialele Cleveland Clinic folosesc exemplul lingurii bătute de o oală. Acesta este momentul în care toba și xilofonul cu ciocănel își găsesc locul. Toba este, de obicei, mai ușor de folosit la început, pentru că se poate lovi cu palma deschisă. Xilofonul cere ceva mai mult: copilul trebuie să țină ciocănelul strâns și să nimerească o plăcuță îngustă, așa că primele lovituri cad adesea pe margine sau pe masă, ceea ce face parte din exercițiu.
Un singur instrument la îndemână funcționează mai bine decât mai multe deodată. Un bebeluș de nouă-zece luni explorează un obiect pe rând: îl lovește, îl întoarce, îl scapă și îl reia, iar câteva minute de joc cu adultul alături, care bate același ritm sau îi răspunde la fiecare lovitură, transformă zgomotul într-un schimb.
Cântatul împreună și mitul efectului Mozart
Cântatul și bătutul ritmului împreună au valoare mai ales prin interacțiunea dintre părinte și copil. Bebelușii de 9-15 luni înscriși la cursuri de muzică au avut, după un an, mai multe schimburi de replici cu părinții decât cei dintr-o grupă de joacă obișnuită, potrivit unui studiu clinic randomizat publicat în 2023. Rezultatul vine însă dintr-o analiză secundară, nu din obiectivul principal al studiului, așa că trebuie citit cu prudență.
Alte rezultate temperează așteptările: la prematuri, cântatul părintelui cu sprijinul unui muzicoterapeut nu a avut efecte importante asupra atașamentului dintre mamă și copil la 6 și 12 luni de vârstă corectată, deși intervenția s-a dovedit sigură și bine primită de familii (JAMA Network Open, 2023). Nici ideea că muzica îl face pe copil mai inteligent, cunoscută drept efectul Mozart, nu este susținută de studiile recente, care nu arată câștiguri cognitive directe. Un xilofon oferit la nouă luni își justifică locul prin bucuria jocului și prin timpul petrecut împreună, nu prin promisiunea unor rezultate la teste.
Seturile de instrumente și vârsta scrisă pe ambalaj
Seturile de cinci până la nouă instrumente sunt atractive pentru că oferă variație, dar vârsta minimă trecută pe produs rămâne criteriul decisiv. Un set marcat „3 ani+" nu se recomandă unui bebeluș, pentru că marcajul reflectă evaluarea făcută pentru o anumită grupă de vârstă, inclusiv dimensiunea pieselor și felul în care acestea pot fi folosite.
La orgile și pianele cu sunet electronic contează și volumul. Asociația americană a specialiștilor în auz și vorbire (ASHA) recomandă ca jucăria să fie ascultată înainte de cumpărare: dacă sună prea tare pentru adult, e prea tare și pentru copil, care o ține aproape de față. La una deja cumpărată, o bandă adezivă de hârtie peste difuzor reduce simțitor sunetul.
În familiile în care un frate mai mare are deja un set de instrumente pentru vârsta lui, ajută o regulă simplă: setul „3 ani+" se folosește la masă sau pe o suprafață ridicată și se strânge după joacă într-o cutie care se închide. Bebelușul care se târăște prin cameră primește între timp propria tobă sau propriul xilofon, potrivit etapei în care se află.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O lume subterană ascunsă de secole a fost descoperită sub Hagia Sofia. Ce au găsit muncitorii în timpul restaurării
Sub una dintre cele mai cunoscute cladiri istorice din Istanbul, echipele de restaurare au scos la iveala o rețea de tun ...
-
Giganții bancari din SUA sunt în stare de alertă: Breșă de securitate fără precedent din cauza agenților de inteligență artificială
Mai multe banci din Statele Unite inaspresc masurile de securitate pentru sistemele de inteligența artificiala, de teama ...
-
Misterul Giulgiului din Torino e și mai mare: Ce au găsit cercetătorii pe pânza care ar fi învelit trupul lui Iisus - "Perspective noi asupra istoriei sale biologice"
Giulgiul din Torino, una dintre cele mai controversate relicve religioase din lume, ascunde indicii biologice care ar pu ...
-
Lemn rindeluit: de ce gradul de uscare contează înainte de montaj
Te uiți la o scandura rindeluita, vezi fețele netede și muchiile curate, iar proiectul pare deja pe jumatate rezolvat. A ...
-
Jurnalul Papei Francisc: Viziuni cu diavolul și porțile iadului
Regretatul Papa Francisc a susținut ca l-a vazut pe diavol de trei ori și ca a vazut o data „porțile iadului", con ...
-
Elon Musk ne-a urat pe X: "Bun-venit în Singularitate!" - de aici încolo AI își va accelera propria evoluție înafara Omului
Duminica, Elon Musk a scris pe X ca superinteligența a sosit, fara echivoc și ne-a urat bun-venit in Singularitate. Fara ...
-
Semnalul din Lumea de dincolo: Ce au înregistrat senzorii de înaltă precizie în camera de izolare în clipa morții clinice
Într-o unitate de cercetare avansata din Geneva, unde fizica particulelor se intalnește cu frontierele metafizicii ...
-
Superinteligența artificială e inevitabilă - avertizează un înalt executiv de la Meta. Alexandr Wang spune că acțiunile umanității din următorul an vor avea consecințe uriașe
Directorul de top al AI de la Meta a tras un semnal de alarma cu privire la riscul ca umanitatea sa piarda controlul asu ...
-
Psihologi: Persoanele născute între 1960 și 1970 constituie ultima generație care a cunoscut o copilărie fericită
Pentru mulți, baby-boomerii au dezvoltat o forța mentala care intriga la fel de mult cat impresioneaza generațiile urmat ...
-
Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu după decizia Curții de Apel București
Curtea de Apel București a decis plasarea lui Calin Georgescu in arest la domiciliu. CAB a amanat, vineri, pentru luni, ...
-
Lovitură de teatru în scandalul de sex-spionaj: Jensen Huang a fost reinstalat în funcția de CEO la Nvidia
Consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat pe Jensen Huang in funcțiile de director general (CEO), președinte ș ...
-
Microtubulii cuantici: Oamenii de știință afirmă că știu unde merge sufletul odată ce murim
În anii 1900, Duncan MacDougall - om de știința din Massachusetts - era dornic sa descopere greutatea sufletului. ...
-
Columbia în acțiune - tehnologiile inovatoare ale materialelor create pentru confort în orice condiții meteo
Vremea imprevizibila nu mai este un motiv sa iți amani plimbarile in aer liber. Piesele inspirate din echipamentele mont ...
-
Rusia vrea să pună o bombă nucleară pe orbită. Poate distruge toți sateliții dintr-un foc, avertizează serviciile de informații
Serviciile de informații occidentale avertizeaza asupra unei posibile noi amenințari nucleare din partea Rusiei. Moscova ...
-
O mamă și-a regăsit după 40 de ani copiii luați de regimul dictatorial. „Îi credeam pierduți pentru totdeauna" VIDEO
O mama din Chile și-a regasit doi dintre fiii pe care ii pierduse in urma cu peste patru decenii, dupa ce aceștia au fos ...
-
Cutremur pe bursele asiatice: Giganții tehnologici se prăbușesc, iar temerile legate de inteligența artificială zguduie piețele
Bursele din Asia au inceput saptamana cu scaderi puternice, pe fondul unui val de vanzari care a lovit in special compan ...
-
Florin Piersic a arătat tuturor, pe Facebook, o scrisoare emoționantă păstrată timp de peste 20 de ani
Florin Piersic le-a facut o surpriza emoționanta fanilor sai, scoțand la lumina o amintire de suflet din arhiva personal ...
-
Blocajele din bănci și aeroporturi sunt doar începutul. Specialiștii avertizează că următorii doi ani vor fi cei mai periculoși pentru internet
Înca de la apariția internetului, securitatea cibernetica a fost lasata adesea pe planul al doilea, in favoarea vi ...
-
Soția lui Dudu Georgescu a fost reținută timp de 3 zile de către Poliția din Toronto în cauza morții marelui fotbalist român
Fostul mare fotbalist Dudu Georgescu a murit la inceputul saptamanii trecute. Cea care l-a gasit a fost soția sa, care a ...
-
Fișierele "Bigfoot" au fost eliberate pe șest de Serviciul Forestier al SUA
O carcasa de elan disparuta, urme misterioase in zapada și o farsa suspectata se numara printre relatarile descrise in i ...
-
Un studiu științific dezvăluie că după ce o persoană moare este conștientă suficient de mult timp pentru a își da seama că a decedat
Dr. Sam Parnia și profesorul Peter Noble au detaliat ce se intampla la nivel celular dupa ce inima inceteaza sa mai bata ...
-
Oamenii de știință au găsit o „a treia stare" de existență care începe imediat după moarte
Cercetatorii susțin ca, dupa moartea unui organism, anumite celule intra intr-o „a treia stare" misterioasa care p ...
-
„Occidentul nu vrea ca Ucraina să câștige, ci doar să reziste cât mai mult timp", susține fondatorul unei companii de tehnologie militară
Palmer Luckey l-a aparat pe Elon Musk in disputa privind utilizarea rețelei Starlink de catre armata ucraineana și a cri ...
-
Administrația Trump a publicat dosare "secrete" despre Bigfoot. Dezvăluirile martorilor: "Ne-au trecut fiori pe șira spinării"
Administrația prezidențiala a lui Donald Trump a facut publice documente guvernamentale despre o gama larga de subiecte, ...
-
Va fi crunt: România, lovită de două cicloane. Meteorologii anunță lapoviță, ninsori și o răcire puternică a vremii
La inceputul saptamanii viitoare meteorologii anunța o racire a vremii in Romania. ANM a emis avertizari de viscol și za ...
-
Planuri de asasinat descoperite la un student de la Politehnica București. Profesorul său a cerut ordin de protecție după ce a fost agresat
Un student de la Universitatea Politehnica din București ar fi pus la cale asasinarea unui coleg, pe fondul unui conflic ...
-
Misterul caselor din copaci care depășesc un bloc cu 10 etaje ale triburilor de canibali. Cum trăiesc la 50 de metri înălțime de frica spiritelor și vrăjitorilor
În junglele din Papua Noua Guinee, un trib renumit pentru practicile sale canibalice construiește printre cele mai ...
-
Cartofii de Lună: cercetătorii au reușit să-i cultive pe satelitul Terrei și sunt siguri pentru consum
Oamenii de știința au reușit sa cultive cartofi nutritivi in sol lunar simulat, care sunt siguri pentru consum, avand in ...
-
Europa se va confrunta cu o iarnă cruntă și noi scumpiri ale gazelor. Fenomenul meteo care îi îngrijorează pe specialiști
Europa risca sa se confrunte cu un val de frig mai puternic decat cel anticipat inițial, ceea ce ar putea aduce noi scum ...
-
O teorie tulburătoare despre Univers prinde contur: Apar indicii care îi fac pe fizicieni să creadă că în spatele ideii de spațiu-timp se ascunde ceva foarte straniu
Spațiul și timpul par sa fie cele mai fundamentale elemente ale Universului. Ne deplasam prin spațiu, masuram timpul, ob ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu