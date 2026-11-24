O lingură lovită de fundul unei oale răsturnate, urmată de privirea mulțumită a bebelușului care a descoperit că două obiecte puse în contact fac zgomot, arată mai precis decât orice etichetă de pe cutie momentul în care o tobă sau un xilofon cu ciocănel încep să aibă sens. Gestul apare, la cei mai mulți copii, în jurul vârstei de nouă luni. Până atunci, sunetul ajunge în mâinile bebelușului pe alte căi: întâi prin zornăitoarea pe care o ține în pumn, apoi prin cea pe care o scutură și o bate de masă.

Întrebarea din titlu are, așadar, mai multe răspunsuri, fiecare legat de ce pot face mâinile copilului într-o anumită etapă. Primele obiecte sonore sunt cele care se apucă ușor și nu cer coordonare între două mâini. Toba și xilofonul, adică instrumente muzicale mici pentru copii la care sunetul se obține prin lovire, devin interesante abia când bebelușul poate lovi intenționat un obiect cu altul. Seturile cu mai multe instrumente vin mai târziu, iar o parte dintre ele sunt gândite explicit pentru copiii trecuți de trei ani.

Pe la patru luni: o zornăitoare ușoară, pusă direct în palmă

Lista de etape de dezvoltare publicată de CDC, actualizată în 2022, descrie un bebeluș de patru luni care ține o jucărie atunci când i se pune în palmă și își mișcă brațul ca să lovească jucăriile din jur. Aceasta este fereastra potrivită pentru o zornăitoare ușoară, cu mâner subțire, ușor de cuprins de degetele mici. La această vârstă sunetul apare mai degrabă ca urmare a mișcării brațului decât ca rezultat căutat, dar bebelușul îl aude, îl urmărește și începe să îl asocieze cu obiectul din mână.

Etapele CDC descriu ce fac aproximativ trei sferturi dintre bebeluși la o anumită vârstă, așa că un decalaj de câteva săptămâni intră, de regulă, în variația normală, iar întrebările despre ritmul copilului se discută cu medicul pediatru.

Șase luni: scuturat, bătut de masă și dus la gură

Pe la șase luni, bebelușul scutură zornăitoarea și o lovește de suprafețele din jur, comportament descris și în materialele unor spitale pediatrice. Diferența față de etapa anterioară: copilul controlează acum ritmul și intensitatea sunetului, repetă mișcarea care l-a produs și se oprește când vrea, așa că zornăitoarea devine, în sens practic, primul lui instrument.

Tot în această perioadă încep să conteze și jucării de dentiție pentru bebeluși care scot un sunet discret la scuturare. Ele fac legătura dintre obiectul de mestecat și primul instrument, pentru că bebelușul duce oricum totul la gură, iar o jucărie care îi alină gingiile și răspunde cu un sunet la fiecare mișcare acoperă ambele nevoi.

La alegere, gura are prioritate față de ureche. Magazinul online EvaWoodToys.ro trece jucăria de dentiție cu funcție muzicală în categoria dedicată dentiției, iar încadrarea corespunde felului în care o folosește copilul: un obiect care stă ore întregi în gura bebelușului se alege după material, mărime și ușurința curățării, iar sunetul vine abia pe locul al doilea.

Nouă luni: toba, xilofonul și ciocănelul

Pe la nouă luni, copilul lovește două obiecte unul de altul, iar lista CDC și materialele Cleveland Clinic folosesc exemplul lingurii bătute de o oală. Acesta este momentul în care toba și xilofonul cu ciocănel își găsesc locul. Toba este, de obicei, mai ușor de folosit la început, pentru că se poate lovi cu palma deschisă. Xilofonul cere ceva mai mult: copilul trebuie să țină ciocănelul strâns și să nimerească o plăcuță îngustă, așa că primele lovituri cad adesea pe margine sau pe masă, ceea ce face parte din exercițiu.

Un singur instrument la îndemână funcționează mai bine decât mai multe deodată. Un bebeluș de nouă-zece luni explorează un obiect pe rând: îl lovește, îl întoarce, îl scapă și îl reia, iar câteva minute de joc cu adultul alături, care bate același ritm sau îi răspunde la fiecare lovitură, transformă zgomotul într-un schimb.

Cântatul împreună și mitul efectului Mozart

Cântatul și bătutul ritmului împreună au valoare mai ales prin interacțiunea dintre părinte și copil. Bebelușii de 9-15 luni înscriși la cursuri de muzică au avut, după un an, mai multe schimburi de replici cu părinții decât cei dintr-o grupă de joacă obișnuită, potrivit unui studiu clinic randomizat publicat în 2023. Rezultatul vine însă dintr-o analiză secundară, nu din obiectivul principal al studiului, așa că trebuie citit cu prudență.

Alte rezultate temperează așteptările: la prematuri, cântatul părintelui cu sprijinul unui muzicoterapeut nu a avut efecte importante asupra atașamentului dintre mamă și copil la 6 și 12 luni de vârstă corectată, deși intervenția s-a dovedit sigură și bine primită de familii (JAMA Network Open, 2023). Nici ideea că muzica îl face pe copil mai inteligent, cunoscută drept efectul Mozart, nu este susținută de studiile recente, care nu arată câștiguri cognitive directe. Un xilofon oferit la nouă luni își justifică locul prin bucuria jocului și prin timpul petrecut împreună, nu prin promisiunea unor rezultate la teste.

Seturile de instrumente și vârsta scrisă pe ambalaj

Seturile de cinci până la nouă instrumente sunt atractive pentru că oferă variație, dar vârsta minimă trecută pe produs rămâne criteriul decisiv. Un set marcat „3 ani+" nu se recomandă unui bebeluș, pentru că marcajul reflectă evaluarea făcută pentru o anumită grupă de vârstă, inclusiv dimensiunea pieselor și felul în care acestea pot fi folosite.

La orgile și pianele cu sunet electronic contează și volumul. Asociația americană a specialiștilor în auz și vorbire (ASHA) recomandă ca jucăria să fie ascultată înainte de cumpărare: dacă sună prea tare pentru adult, e prea tare și pentru copil, care o ține aproape de față. La una deja cumpărată, o bandă adezivă de hârtie peste difuzor reduce simțitor sunetul.

În familiile în care un frate mai mare are deja un set de instrumente pentru vârsta lui, ajută o regulă simplă: setul „3 ani+" se folosește la masă sau pe o suprafață ridicată și se strânge după joacă într-o cutie care se închide. Bebelușul care se târăște prin cameră primește între timp propria tobă sau propriul xilofon, potrivit etapei în care se află.