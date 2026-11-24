Regretatul Papă Francisc a susținut că l-a văzut pe diavol de trei ori și că a văzut o dată „porțile iadului", conform jurnalului său personal, fragmente din care sunt publicate într-o carte nouă.

Jurnalul

„Jurnalul privat al Papei Francisc", de cardinalul argentinian Victor Manuel Fernandez, include pasaje dintr-un jurnal pe care fostul Jorge Bergoglio l-a ținut între 1992 și 2024, un document care dezvăluie grijile, regretele și autocriticile sale - precum și umanitatea și credința sa.

Fernandez, șeful Dicasterului pentru Doctrina Credinței din Vatican, spune că a fost rugat de Francisc să ajute la dezvăluirea lumii a perspectivelor din jurnalul negru de plastic.

În ceea ce privește moartea lui Francisc de anul trecut, Fernandez și-a exprimat îngrijorarea față de succesorul său, Leon al XIV-lea, că această carte va fi „lăsată uitată într-un depozit". I s-a permis să publice pasaje, menționând că „preocupările spirituale prezente în inima sa (a lui Francisc) sunt foarte clare și ne pot face bine".

Revelațiile

Într-una dintre cele mai interesante revelații, Francisc scrie că, în timp ce era arhiepiscop de Buenos Aires, l-a văzut pe diavol în trei ocazii diferite, inclusiv „din mașină în timp ce mergeam acasă și în cor în timpul Liturghiei", și o dată la Roma, în urma unei vizite în Chile.

„Am descoperit că demonul se dădea la o parte cu nerușinare, planând viclean", scrie Francisc în jurnalul său din 24 ianuarie 2021, conform unui exemplar anticipat al versiunii în limba franceză a cărții.

Francisc scrie că și-a amintit de trei episoade „în care sunt sigur că a apărut fizic".

„Acum aproximativ 15 ani. L-am văzut de la geamul mașinii. Nu voi uita ochii lui amenințători și, în același timp, ademenitori.", scrie el.

În timpul celui de-al doilea episod, în interiorul unei pălării carmelite, Francisc scrie: „M-a privit cu ochi amenințători. Nu voi uita acea privire, mai intensă decât cea precedentă. Erau ca niște sclipiri de foc."

Al treilea episod a avut loc în timpul unei întâlniri la Roma, în urma unei vizite în Chile. „L-am văzut și i-am auzit vocea, triumfătoare, posedând totul... Nu pot uita răgușeala puternică a vocii sale", scrie el, adăugând că „Domnul mi-a dat șansa de a mă elibera de aceste întâlniri".

Francisc mai spune, pe 7 iunie 2018, că în noaptea precedentă, când era gata să adoarmă, „a văzut porțile iadului".