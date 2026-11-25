Un tramvai aflat în circulație în Sectorul 6 al Capitalei a fost avariat miercuri, după ce structura unei stații STB a căzut peste acesta.

Incidentul s-a produs pe strada Valea Cascadelor și a dus la suspendarea temporară a circulației tramvaielor de pe linia 25, autoritățile fiind nevoite să introducă o linie navetă pentru transportul călătorilor.

Incidentul a fost semnalat inițial de un membru al grupului privat de Facebook „Trafic Alert București LIVE 24/7". Potrivit acestuia, construcția s-a prăbușit peste tramvai în stația Liniei, pe direcția de deplasare către Depoul Militari.

În fotografiile distribuite pe rețeaua de socializare se vede cum structura stației a ajuns peste garnitura aflată pe șine. Impactul a provocat și avarierea unor geamuri ale tramvaiului, fragmentele de sticlă fiind împrăștiate pe carosabil.

Societatea de Transport București a anunțat ulterior întreruperea circulației tramvaielor de pe linia 25 în zona respectivă, precizând că blocajul a fost cauzat de un „incident tehnic".

Pe durata întreruperii circulației tramvaielor, compania de transport public a pus în funcțiune linia navetă 625, care a făcut legătura între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.

La scurt timp, reprezentanții STB au anunțat că problema a fost remediată. Tramvaiele liniei 25 au revenit pe traseul obișnuit de pe strada Valea Cascadelor în jurul orei 12:15.