Directorul de top al AI de la Meta a tras un semnal de alarmă cu privire la riscul ca umanitatea să piardă controlul asupra AI, avertizând că superinteligența care depășește cu mult intelectul uman este iminentă.

Directorul de AI al Meta, Alexandr Wang, a emis avertismentul duminică, după ce un angajat al gigantului AI Anthropic a anunțat că a folosit Claude pentru a rezolva ipoteza Riemann, una dintre cele mai dificile probleme din matematică.

Wang a spus că descoperirea a eclipsat orice realizare umană prin „pură putere intelectuală".

Executivul în vârstă de 29 de ani a declarat că acest prag arată că modelele emergente de inteligență artificială vor fi „clar supranaturale" în a se îmbunătăți pe ele însele, precum și „masiv acceleratoare" a cercetării în domenii precum biologia, armamentele și economia.

„Superinteligența se apropie," a spus Wang pe X. „Cum va acționa umanitatea în următorul an va avea mari consecințe asupra lumii viitoare în care vom trăi."

Wang, care a cofondat Scale AI înainte de a se alătura Meta ca primul ofițer șef de inteligență artificială al gigantului tehnologic anul trecut, a declarat că este puțin probabil ca umanitatea să poată controla inteligența artificială care atinge o auto-îmbunătățire recursivă neconstrânsă sau este „de 1000 de ori mai inteligentă și mai capabilă decât oamenii în fiecare domeniu."

„Acum că suntem într-un punct în care problemele științifice și tehnice legate de progresul capacităților sunt probabil rezolvate, nu trebuie doar să facem progrese în domeniile extrem de urgente ale siguranței, aliniamentului și securității, ci trebuie să începem să ne gândim cum să progresăm cu atenție", a spus Wang.

Advocații pentru siguranța inteligenței artificiale au identificat auto-îmbunătățirea recursivă - unde modelele de IA devin capabile să progreseze fără input uman - ca un punct critic de cotitură după care umanitatea ar putea pierde capacitatea de a controla tehnologia.

Deși riscurile inteligenței artificiale de frontieră au stârnit dezbateri intense în Silicon Valley, nu există un consens cu privire la modul de a maximiza beneficiile tehnologiei fără a expune umanitatea la riscuri catastrofale.

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Meta s-a poziționat în mare parte de partea mai optimistă a dezbaterii, CEO-ul și cofondatorul Mark Zuckerberg respingând apelurile CEO-ului Anthropic, Dario Amodei, și ale CEO-ului OpenAI, Sam Altman, pentru o încetinire coordonată a dezvoltării pentru a întări măsurile de siguranță.

Într-un eseu publicat în august, Zuckerberg s-a plâns că discuțiile despre IA erau „pline de pesimism," spunând că tehnologia ar trebui să conducă la „mai multe persoane care împărtășesc o prosperitate, o sănătate și o libertate mai mari."

În postarea sa de duminică, Wang a criticat „gândirea leneșă" din industria AI, pe care a spus că o considera inevitabilă.

„Nu ar trebui să fim de acord cu o ‘predare' a societății către IA. Ar trebui să ne străduim să construim o tehnologie care să ofere un viitor pozitiv pentru umanitate, unde toți oamenii au o mai mare autonomie și împuternicire," a spus Wang.

„Cred cu tărie că acest lucru este posibil, dar probabil implică întreaga industrie luând măsuri semnificativ diferite de 'calea implicită' din fața noastră," a spus el.