Atac cibernetic asupra CIA și a altor servicii de informații din SUA. Este al doilea atac de acest fel din ultimele trei luni
Postat la: 25.11.2026 |
CIA și Biroul Directorului Informațiilor Naționale din SUA au fost victimele unui atac informatic care a vizat o rețea de analiză a informațiilor neclasificate, provenite din surse publice, relatează presa americană.
Incidentul are loc la scurt timp după alte atacuri cibernetice care au vizat Departamentul Agriculturii și FBI.
Atacul a vizat o rețea informatică de analiză a informațiilor așa-numite din 'surse deschise' (OSINT), adică accesibile publicului, au precizat aceste surse apropiate dosarului.
Săptămâna trecută, presa americană a semnalat atacuri informatice care au vizat Departamentul Agriculturii și FBI, acesta din urmă fiind al doilea suferit de poliția federală din luna septembrie încoace, potrivit CNN.
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