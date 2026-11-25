CIA și Biroul Directorului Informațiilor Naționale din SUA au fost victimele unui atac informatic care a vizat o rețea de analiză a informațiilor neclasificate, provenite din surse publice, relatează presa americană.

Incidentul are loc la scurt timp după alte atacuri cibernetice care au vizat Departamentul Agriculturii și FBI.

Atacul a vizat o rețea informatică de analiză a informațiilor așa-numite din 'surse deschise' (OSINT), adică accesibile publicului, au precizat aceste surse apropiate dosarului.

Săptămâna trecută, presa americană a semnalat atacuri informatice care au vizat Departamentul Agriculturii și FBI, acesta din urmă fiind al doilea suferit de poliția federală din luna septembrie încoace, potrivit CNN.