Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului a votat, marți, începerea cercetării disciplinare a președintelui PNL Ilie Bolojan, în calitate de senator.

Președintele comisiei juridice din Senat, Ion-Cristinel Rujan, le-a propus colegilor ca analiza, dezbaterea și decizia în cazul lui Bolojan să se ia peste două săptămâni, în ședință secretă în care liderul PNL va fi invitat să-și prezinte punctul de vedere.

Cercetarea disciplinară a lui Bolojan a început ca urmare a anchetei parlamentare care a vizat întâlnirea liderului PNL cu președintele CCR, Simina-Elena Tănăsescu.

Bolojan este acuzat de faptul că timp de 77 de zile nu s-a prezentat la nicio audiere.

El a fost invitat de 9 ori să răspundă întrebărilor comisiei senatoriale de anchetă astfel: pe 8, 15, 22 și 29 septembrie, pe 6, 13, 20, 27 octombrie și pe 3 noiembrie.

Liderul PNL, premier la data faptelor anchetate de comisia senatorială, nu a dat explicații în fața comisiei de anchetă, nu a spus motivele pentru care a lipsit, nu a propus o zi anume în care programul personal i-ar fi permis să se prezinte la audieri și nici nu a transmis în scris un punct de vedere.

Senatorii juriști vor analiza dacă Bolojan poate fi sancționat disciplinar având în vedere obligațiile unui senator chemat să răspundă la întrebările unei comisii de anchetă, precum și eventualele sancțiunile în cazul în care acesta nu se prezintă, refuză să ofere informații sau face declarații mincinoase.

Regulamentul Senatului nu prevede o sancțiune expresă pentru un demnitar în cazul în care acesta nu se prezintă la audieri într-o anchetă desfășurată de o comisie senatorială.

„Orice comisie permanentă poate iniția o anchetă parlamentară, în limitele competențelor sale materiale, cu aprobarea Senatului", conform art.78 din Regulamentul Senatului.

„În vederea desfășurării anchetei, comisia permanentă poate invita, pentru a da relații, orice demnitar, funcționar sau angajat al Guvernului și al celorlalte organe ale administrației publice. Persoanele invitate pentru audiere vor fi înștiințate despre subiectul, data și condițiile audierii cu cel puțin 5 zile înainte", conform sursei citate.

Pe de altă parte, există sancțiuni prevăzute în cazul comisiilor parlamentare de anchetă comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Conform art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, diferit de cel al Senatului, „comisia de anchetă parlamentară poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei".

„În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare".

Aceste prevederi au fost invocate de comisia senatorială de anchetă atunci când a propus, și plenul Senatului a acceptat prin vot, cercetarea disciplinară a lui Ilie Bolojan.

Senatul a declanșat pe 24 august o anchetă parlamentară după ce știripesurse.ro a dezvăluit că premierul de la acea vreme și președintele CCR s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului, fără ca întâlnirea să figureze pe agenda oficială a celor doi demnitari.

Întâlnirea a avut loc cu câteva zile înaintea ca judecătorii Curții Constituționale să adopte o importantă decizie pe legea integrității demnitarilor.

Principala îngrijorare a fost legată de faptul că anumite cauze aflate pe rolul CCR ar fi fost discutate în afara plenului Curții Constituționale în care se iau deciziile.

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu au respins categoric aceste temeri și au spus că s-au întâlnit pentru că șefa CCR a încercat să obțină pentru angajații Curții Constituționale câteva birouri în plus în clădirea Parlamentului.

Fostul premier și șefa CCR au fost invitați pentru a fi audiați la 9 ședințe diferite ale comisie senatoriale de Constituționalitate, condusă de Nadia Cerva. Bolojan și Tănăsescu nu s-au prezentat la niciuna dintre ședințe.

Comisia de anchetă a mai cerut plenului administrativ al CCR documente în scris care să ateste că Simina Tănăsescu a fost împuternicită să ceară spații de lucru pentru Curtea Constituțională. Cererea nu a primit răspuns.

Singurul răspuns primit de comisia de anchetă a fost o adresă în scris, venită de la președintele CCR, în care explică filmul întâlnirii cu Bolojan.

În aceste condiții, comisia a încheiat luni dimineață ancheta, prin votarea unui Raport cu concluzii și propuneri, care a fost trimis conducerii Senatului.

Raportul a fost adoptat cu cinci voturi pentru și două abțineri.

Comisia senatorială a constatat:

Imposibilitatea clarificării împrejurărilor în care a avut loc această întâlnire, precum și natura și scopul acesteia.

Imposibilitatea identificării motivului pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului.

Imposibilitatea clarificării temelor discutate cu ocazia acestei întâlniri.

De asemenea, senatorii din comisia de constituționalitate propun sancțiuni pentru șefa CCR, pentru secretarul general CCR și pentru Ilie Bolojan.

Propunerile sunt următoarele:

Sesizarea plenului CCR să cerceteze aspectele rezultate din anchetă și să-i aplice sancțiuni, dacă este cazul, președintelui Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

Sesizarea plenului CCR să analizeze aspectele rezultate din anchetă și în măsura în care se constată indicii privind săvârșirea unei abateri disciplinare de către secretarul general al Curții Constituționale, să declanșeze o procedură disciplinară împotriva acestuia.

Sesizarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului în vederea cercetării disciplinare a lui Ilie Bolojan.

Sesizarea grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților cu privire la oportunitatea modificării legislației privind răspunderea persoanelor care nu se prezintă la audieri în cadrul anchetelor parlamentare și a celor care nu transmit informațiile și documentele solicitate de aceste comisii.