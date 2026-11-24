Giulgiul din Torino, una dintre cele mai controversate relicve religioase din lume, ascunde indicii biologice care ar putea oferi noi detalii despre istoria sa. O echipă internațională de cercetători a realizat cea mai amplă analiză ADN de până acum a celebrului fragment de pânză și a identificat urme genetice provenite de la oameni, animale și plante, acumulate de-a lungul secolelor, notează Science Alert.

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, nu stabilește dacă giulgiul a fost folosit pentru înfășurarea trupului lui Iisus și nici nu tranșează disputa privind autenticitatea relicvei. În schimb, rezultatele oferă o perspectivă nouă asupra traseului său istoric și a numeroaselor contacte cu oamenii și mediul înconjurător.

Giulgiul este menționat pentru prima dată în documente istorice în anul 1354, iar de atunci originea și vechimea sa au alimentat dezbateri intense. Noua cercetare arată cât de multe informații pot fi recuperate din urmele biologice rămase pe un obiect care a fost manipulat, expus și reparat în repetate rânduri.

Cercetătorii au folosit o tehnică avansată de secvențiere metagenomică, fără amplificare PCR. Metoda permite identificarea simultană a materialului genetic provenit de la numeroase organisme, fără copierea artificială a fragmentelor de ADN, ceea ce reduce anumite riscuri de distorsionare a rezultatelor.

Analiza a identificat urme de ADN provenite din mai multe populații umane, inclusiv din Europa și Orientul Mijlociu. O parte importantă a materialului genetic uman corespundea profilului regretatului profesor Pierluigi Baima Bollone, cercetătorul care a prelevat probe de pe giulgiu în 1978 și ale cărui eșantioane au fost reanalizate în cadrul noului studiu.

Inventarul genetic nu s-a limitat însă la oameni. Pe țesătură au fost identificate urme provenite de la câini, pisici, porci, cai, bovine și păsări de curte. Cercetătorii au descoperit și material genetic vegetal, inclusiv de la grâu, porumb, morcovi, banane, portocale, arahide și cartofi.

Un alt indiciu interesant a fost reprezentat de urmele de coral roșu mediteranean, material folosit în trecut pentru realizarea bijuteriilor și a obiectelor decorative.

Prezența unor plante originare din America, precum porumbul și arahidele, dar și a unor culturi care au ajuns în Europa prin intermediul rutelor comerciale dezvoltate în Evul Mediu târziu, oferă indicii despre perioada în care țesătura a intrat în contact cu diferite medii și comunități.

Autorii studiului consideră că ansamblul urmelor biologice indică o contaminare produsă cel mai devreme în Evul Mediu târziu, după deschiderea unor importante rute comerciale între continente. Aceste rezultate nu permit însă stabilirea cu precizie a momentului în care a fost realizată pânza.

„Giulgiul reprezintă o arhivă bogată de informații genetice acumulate de-a lungul secolelor de interacțiune umană și expunere la mediu", a explicat Noemi Procopio, specialistă în științe criminalistice la Universitatea din Lancashire, Marea Britanie.

Cercetarea a adus în discuție și intervențiile prin care a trecut giulgiul în ultimele secole. Analizele cu radiocarbon efectuate asupra a două fire prelevate din relicvariul țesăturii au indicat intervalele 1451-1622 și 1642-1800.

Datele sunt mult mai recente decât perioada în care ar fi fost realizată relicva, dar se suprapun cu două momente importante din istoria sa, când pânza a fost reparată. Prima intervenție a avut loc în 1534, după un incendiu produs la Chambéry, iar cea de-a doua este datată în 1694.

Aceste reparații ar putea explica prezența unor materiale genetice și a unor fibre provenite din perioade diferite. Cercetătorii subliniază că urmele biologice de pe giulgiu reflectă nu doar originea țesăturii, ci și istoria complexă a manipulării, conservării și expunerii sale.

„Deși dovezile ADN nu pot răspunde la toate întrebările despre vârsta sau autenticitatea țesăturii, ele oferă perspective noi asupra istoriei sale biologice", a precizat Procopio.

Specialiștii consideră că rezultatele ar putea fi completate prin compararea profilurilor genetice cu cele identificate pe alte textile și artefacte istorice. Tehnicile moderne de analiză criminalistică deschid astfel noi posibilități pentru studierea obiectelor vechi, fără a interveni distructiv asupra lor.

Giulgiul din Torino continuă să stârnească interesul istoricilor, oamenilor de știință și publicului larg. Chiar dacă noul studiu nu oferă un verdict privind autenticitatea relicvei, el scoate la iveală o adevărată arhivă biologică, formată în urma a sute de ani de contact cu oameni, animale și plante.