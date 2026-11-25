Gigantul de modă online SHEIN va plăti 100 de milioane de dolari pentru despăgubirea consumatorilor, în urma unui acord cu Comisia Federală pentru Comerț din Statele Unite (FTC).

Autoritățile americane acuză compania că a indus în eroare milioane de clienți cu privire la produsele comercializate, termenele de livrare, proveniența materiilor prime și condițiile de muncă din lanțul de aprovizionare, dar și că a eliminat sistematic recenziile negative de pe platforma sa.

Potrivit FTC, retailerul de tip fast-fashion a obținut venituri de miliarde de dolari în timp ce a recurs la practici comerciale înșelătoare și a făcut extrem de dificilă soluționarea problemelor întâmpinate de consumatori.

„SHEIN a atras consumatorii cu promisiunea unor haine accesibile, a livrărilor rapide și a colaborării cu furnizori care au obținut evaluări peste medie în ceea ce privește standardele referitoare la munca minorilor și munca forțată, printre alte afirmații. În realitate, compania a indus în eroare milioane de consumatori cu privire la produsele sale, furnizorii săi și autenticitatea recenziilor clienților. SHEIN a agravat și mai mult prejudiciile aduse consumatorilor, făcând extraordinar de dificil accesul la serviciile de asistență pentru clienți", a declarat Christopher Mufarrige, directorul Biroului pentru Protecția Consumatorilor din cadrul FTC.

Potrivit plângerii formulate de autoritățile americane, SHEIN și-a promovat serviciile de livrare ca fiind rapide, transparente și de încredere. Cu toate acestea, zeci de mii de consumatori au reclamat că au primit comenzile cu întârzieri de câteva zile, săptămâni sau chiar luni, în timp ce unii clienți nu au primit niciodată produsele comandate.

Compania nu le-ar fi furnizat consumatorilor informații adecvate privind stadiul livrărilor, inclusiv notificările obligatorii prin lege în cazul întârzierilor. Totodată, clienții nu reușeau să contacteze serviciul de asistență pentru a obține informații despre comenzile întârziate sau pierdute.

O situație semnalată de FTC ilustrează amploarea problemei: deși SHEIN expediază zilnic aproape un milion de colete către Statele Unite, în septembrie 2025 compania avea doar cinci angajați însărcinați să răspundă solicitărilor telefonice ale consumatorilor americani.

Mai mult, retailerul nici măcar nu afișa pe site un număr de telefon la care aceștia puteau fi contactați, numeroase solicitări ale clienților rămânând fără răspuns.

O altă acuzație gravă formulată de autoritățile americane vizează manipularea recenziilor produselor comercializate pe platforma SHEIN.

FTC susține că retailerul a împiedicat în mod sistematic afișarea anumitor recenzii pe site-ul său, publicând opiniile favorabile, în timp ce recenziile clienților care criticau produsele sau le returnau erau ascunse ori șterse.

Prin această practică, potențialii cumpărători ar fi fost privați de informații relevante privind calitatea produselor, fiindu-le prezentată o imagine distorsionată asupra gradului de satisfacție a celorlalți consumatori.

Autoritățile americane contestă și afirmațiile făcute de SHEIN în legătură cu gama de produse evoluSHEIN, promovată de companie prin invocarea unor standarde superioare de responsabilitate socială.

Retailerul susținea că produsele din această gamă provin de la furnizori care au obținut calificative peste medie în cadrul auditurilor de conformitate socială, menite să prevină, printre altele, utilizarea muncii minorilor și a muncii forțate.

Potrivit FTC, compania nu a putut prezenta însă nici măcar un singur audit care să susțină aceste afirmații. Acuzația autorităților americane vizează, în acest caz, caracterul nefundamentat al promisiunilor comerciale, fără a stabili în sine existența unor cazuri de muncă forțată sau de exploatare a minorilor.

Comisia Federală pentru Comerț acuză SHEIN și că a furnizat informații înșelătoare privind țara de origine a bumbacului utilizat la fabricarea produselor sale.

Astfel, în anumite cazuri, bumbacul despre care compania susținea că a fost cultivat în Statele Unite s-a dovedit a proveni din China. În cazul altor produse, nu a putut fi identificată nicio țară de origine a bumbacului utilizat.

Trasabilitatea materiilor prime reprezintă o problemă sensibilă pentru industria textilă, în contextul preocupărilor internaționale privind respectarea drepturilor lucrătorilor în lanțurile de aprovizionare.

Conform acordului înaintat instanței, SHEIN va plăti 100 de milioane de dolari către FTC, suma urmând să fie utilizată pentru despăgubirea consumatorilor prejudiciați de practicile companiei.

Totodată, retailerului îi va fi interzis să furnizeze informații înșelătoare privind termenele de expediere și livrare, să ascundă recenziile negative ale produselor, să refuze furnizarea unor servicii adecvate de asistență pentru clienți sau să facă afirmații înșelătoare privind auditurile furnizorilor și producătorilor ori trasabilitatea produselor.

FTC susține că, prin practicile sale, SHEIN a încălcat mai multe prevederi ale legislației americane privind protecția consumatorilor, inclusiv reglementările referitoare la comerțul la distanță și utilizarea recenziilor și testimonialelor clienților.

Decizia de sesizare a instanței și de depunere a acordului a fost aprobată în unanimitate, cu două voturi pentru și niciunul împotrivă. Documentele au fost depuse la Tribunalul Federal pentru Districtul Central al Californiei.

Acordul va dobândi forță juridică obligatorie după aprobarea și semnarea acestuia de către judecătorul federal. Comunicatul FTC nu precizează dacă măsurile privind schimbarea practicilor comerciale ale SHEIN vor avea efecte și asupra consumatorilor din afara Statelor Unite, inclusiv asupra celor din România.