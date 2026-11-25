Un studiu publicat în revista Science arată că în timp ce multă lume îi numește „vegetarieni” pe stramosii nostri incepărati, constatarea științifică reală este ușor mai nuanțată: ei trăiau într-o dietă predominant pe bază de plante și nu consumau regulat carne de la mamifere mari.

O echipă condusă de geo-chimistul Tina Lüdecke de la Institutul Max Planck pentru Chimie și Universitatea Witwatersrand a analizat smalțul dentar fosilizat de la șapte indivizi de Australopithecus (genul care include celebra fosilă „Lucy”). Aceste fosile provin din Peșterile Sterkfontein din Africa de Sud și datează aproximativ între 3,3 și 3,7 milioane de ani.

Cum au testat-o: Anterior, urmărirea dietei dincolo de câteva sute de mii de ani era aproape imposibilă deoarece colagenul organic se descompune în timp. Cercetătorii au folosit o tehnică revoluționară pentru a măsura urme minuscule de izotopi de azot prinși în structura minerală a smalțului dentar fosilizat.

Semnătura chimică: Atunci când animalele digeră alimente, corpurile lor rețin izotopi de azot mai grei în detrimentul celor mai ușori. Carnivorele se află mai sus în lanțul trofic și au proporții mari de azot greu, în timp ce erbivorele au proporții mult mai mici.

Rezultatul: Dinții de Australopithecus au arătat constant rapoarte scăzute de izotopi de azot—corespunzând erbivorelor contemporane precum antilopele și maimuțele timpurii, și situându-se mult sub carnivorele precum hienele, jivinele și pisicile cu colți de sabie din același ecosistem.

Nu strict vegani: Deși datele exclud consumul regulat de carne de mamifere, analiza izotopilor de azot nu poate exclude complet gustările ocazionale de alimente animale cu trofică joasă, cum ar fi termitele, insectele sau ouăle de păsări (similar cu cimpanzeii moderni).

Domeniu regional: Probe au fost prelevate în mod specific din Sterkfontein, Africa de Sud. Populațiile de hominini din Africa de Est în aceeași perioadă ar fi putut avea obiceiuri de hrănire ușor diferite, în funcție de clima locală și de disponibilitatea alimentelor.

Provocând teoria „carnea ne-a făcut umani”: De-a lungul decadelor, paleoantropologii au dezbătut dacă consumul de carne bogată în calorii a declanșat expansiunea rapidă a creierului uman. Acest studiu confirmă că Australopithecus a prosperat pe plante cu mult înainte ca consumul regulat de carne să apară mai târziu în genul Homo.