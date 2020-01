3 tipuri de bluze pe care fiecare om ar trebui să le aibă în garderoba lui

Bărbații se confruntă, adesea, cu lipsa de varietate atunci când vine vorba despre îmbrăcăminte. În special atunci când ne gândim singura lor variantă pentru sezonul rece, în partea de jos a corpului, sunt pantalonii. Lucrurile nu stau cu mult mai bine nici în partea de sus, însă aici se mai poate vorbi de varietate. Sunt câteva tipuri de bluze pe care poți să le alegi, pentru diferite ocazii, care pot avea, la rândul lor, variante diferite de materiale, culori și printuri dintre care să alegi.

Una dintre cele mai confortabile tipuri de bluze este hanoracul. Poate chiar cel mai confortabil. Iar în magazinul Bolf.ro sunt o mulțime de modele de hanorace din care poți alege. Chiar și hanoracele sunt de mai multe feluri. Sunt hanorace cu glugă, care îți permit o atitudine de gangster, hanorace fără glugă, care te fac un băiat de treabă, hanorace cu fermoar, care sunt mult mai practice, pentru că pot fi folosite și peste un tricou, putând fi lăsate descheiate, hanorace cu buzunare foarte mari, în care nu poți să nu îți bagi mâinile, hanorace cu imprimeu, care spun mult mai multe despre tine sau hanorace combinație între toate celelalte, care au mai mult sau mai puțin din fiecare. Acestea sunt ale tale să faci ce vrei cu ele.

Dacă hanoracul este un stil sport sau cel mult casual, bluzele sunt varianta casual, ceva mai puțin confortabilă, care poate chiar să facă trecerea la office. Croiul acestora nu este prea diferit. Fie că sunt strânse la bază sau nu, fie că sunt pe lângă gât, pe gât sau în V, chiar și noua variantă cu guler tip fular, ceea ce le diferențiază cu adevărat este materialul din care sunt realizate. Acesta este cel care determină modul în care acestea se așează pe fiecare bărbat și ceea ce o face atât de interesantă. Bineînțeles, dacă dorești să fii sau să pari serios, nu vei alege o bluză sau pulover cu imprimeu. Acesta va da dovadă de copilărie și de imaturitate.

Iar dacă vrei să fie ceva și mai serios, atunci trebuie, neaparat, să apelezi la o cămașă. Chiar și pusă pe sub o bluză sau pulover, cămașa dă imediat o notă mult mai serioasă și mai elegantă ținutei. În final, cel mai important este gulerul rigid care implică, automat, ideea de seriozitate și de formalitate. În plus, cămașa arată foarte bine și pe sub un jerseu. Acesta având închiderea în V, dezvăluie o parte mai mare din cămașă și o are o notă mult mai elegantă.

Un alt mod de a purta cămașa pe care îl vedem foarte adesea este împreună cu o vestă, dar nu varianta de vestă care are aspectul unei bluze fără mâneci, ci acea vestă matlasată care aduce mai mult cu un stil casual-sport decât cu unul oficial. Cu toate acestea, aspectul este unul office, foarte bine acceptat zilele acestea în rândul bărbaților, și foarte util pe parcursul primăverii, când încă mai ai nevoie de o protecție împotriva aerului ceva mai rece, dar nu prea mult ca să te facă să transpiri.

În orice caz, orice variantă de îmbrăcăminte ar fi pe placul tău, în magazinul Bolf.ro vei găsi o gamă foarte largă de produse din care să alegi, avantajul cel mai mare fiind prețurile reduse din această perioadă. Reducerea poate fi chiar de 70%. Nu mai aștepta!

