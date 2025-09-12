400 de camere inteligente pe șoselele României: șoferii vitezomani, urmăriți pas cu pas. DN1, supravegheat de la un capăt la altul

CNAIR anunță un proiect de amploare pentru reducerea accidentelor rutiere. Peste 400 de camere video vor fi montate pe drumurile naționale și pe autostrăzi, pentru a monitoriza traficul și a sancționa mai eficient șoferii care nu respectă regulile. Camerele fac mai mult decât să filmeze.

Noile echipamente vor fi conectate la sistemul național e-Sigur și vor îndeplini trei funcții simultan: supravegherea traficului în timp real, măsurarea vitezei prin radar omologat și calcularea vitezei medii pe anumite tronsoane. Astfel, nu va mai fi suficient ca șoferii să încetinească doar în apropierea radarelor, pentru că sistemul poate determina în cât timp a fost parcursă o distanță între două puncte de monitorizare.

Un exemplu este Drumul Național 1, unde vor fi instalate 28 de camere. Acestea vor înregistra numărul de înmatriculare și vor transmite datele către un centru de control, care calculează viteza medie de deplasare. „De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute.

Dar dacă o mașină e înregistrată de prima cameră la ora 10:00 iar de cea de-a doua la 10:20, sistemul va detecta automat că distanța a fost parcursă, în medie, cu 90 km/h. Situație în care vei primi amenda acasă, pentru depășirea cu 20 km/h a limitei legale. Practic, nu mai poți „fenta" radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta", a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.