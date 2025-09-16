A fost arestat celebrul escroc de pe Tinder: Bărbatul a împins femei spre gânduri suicidale și datorii uriașe

Celebrul „escroc de pe Tinder" a fost arestat de autoritățile georgiene, potrivit presei israeliene. Shimon Yehuda Hayut, în vârstă de 35 de ani, din Israel, ar fi fost reținut ieri dimineață după aterizarea pe aeroportul internațional din Batumi.

Avocatul său a declarat pentru publicație că motivele arestării sunt încă necunoscute, chiar și pentru ei. „Am vorbit cu el în această dimineață după ce a fost reținut, dar încă nu înțelegem motivul", au spus ei, adăugând: „El a călătorit liber în întreaga lume".

Hayut, care a operat sub mai multe pseudonime, inclusiv Simon Leviev, a devenit celebru datorită unui documentar Netflix din 2022, în care se afirma că el a înșelat femei pe care le-a cunoscut pe Tinder cu aproximativ 7,4 milioane de lire sterline, pretinzând că este fiul unui magnat miliardar din industria diamantelor.

Netflix a dezvăluit modul în care Hayut se împrietenea cu o femeie pe Tinder înainte de a o invita la o primă întâlnire luxoasă. Acuzatorii susțin că el le câștiga încrederea înainte de a le trimite mesaje urgente în care le spunea că cardul său de credit nu poate fi utilizat din motive de securitate și le cerea să deschidă unul nou pe numele lor, pe care el să îl poată utiliza. Victimele au declarat că au rămas cu gânduri suicidale și datorii bancare copleșitoare.

Hayut a negat toate acuzațiile aduse împotriva lui, susținând că „nu este un escroc și nu este un fals", ci un „om de afaceri legitim" care și-a făcut averea investind în Bitcoin. El a fost condamnat pentru patru acuzații de fraudă în 2019 și a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare în Israel, din care a executat cinci.

Hayut a fost, de asemenea, obligat să plătească victimelor aproximativ 35.000 de lire sterline despăgubiri, precum și o amendă de aproximativ 4.600 de lire sterline pentru deținerea unui pașaport fals. Hayut a fost arestat pentru fraudă în 2019, după ce o victimă care îi descoperise trucurile l-a denunțat la Interpol pentru utilizarea unui pașaport fals în Grecia.