Putin a folosit in Ucraina o rachetă capabilă să transporte un focos nuclear dar a avut o incarcatura conventională

Rusia a utilizat în ultimele luni în atacurile sale asupra Ucrainei o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare, în secret, l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să renunţe la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova în primul său mandat de preşedinte al SUA.

Rusia a folosit racheta 9M729, cu lansare terestră, în luptă în Ucraina. Din august, Rusia a lansat tipul acesta de rachetă împotriva Ucrainei de 23 de ori, conform Reuters. Ministerul Apărării rus nu a răspuns deocamdată la o solicitare Reuters transmisă prin e-mail. Racheta 9M729 a determinat Washingtonul să renunţe la Tratatul privind Forţele nucleare intermediare (INF) în 2019. SUA au avertizat că racheta încalcă tratatul, având o rază de acţiune dincolo de limita de 500 km stabilită de pact, deşi Rusia a negat.

Această rachetă rusă, capabilă să transporte un focos nuclear sau convenţional, are o rază de acţiune de 2.500 km, potrivit site-ului web Missile Threat al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Washington. O sursă militară susţine că racheta 9M729 lansată la 5 octombrie de pe teritoriul Rusiei a parcurs peste 1.200 de km până la impactul în Ucraina.

Racheta 9M729 extinde arsenalul de arme cu rază lungă de acţiune al Rusiei pentru atacurile sale asupra Ucrainei şi se înscrie într-un tipar al Moscovei de a trimite semnale ameninţătoare Europei, în timp ce Trump caută o soluţie de pace, afirmă analişti militari occidentali. "Cred că Putin încearcă să crească presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina", a apreciat William Alberque, cercetător la grupul de experţi Pacific Forum, adăugând că racheta 9M729 a fost concepută pentru a lovi ţinte în Europa.

Rusia a testat săptămâna trecută racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, iar miercuri a anunţat că a testat o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon. Casa Albă nu a răspuns deocamdată la întrebări specifice despre utilizarea rachetei 9M729 de către Rusia. Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia testele cu arme nucleare, invocând "programe de testare ale altor ţări".