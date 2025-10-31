Au descoperit un antibiotic devastator de puternic din neatenție. Bacteriile rezistente sunt pa!

Postat la: 31.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Au descoperit un antibiotic devastator de puternic din neatenție. Bacteriile rezistente sunt pa!

O echipă de cercetători de la Universitatea Warwick și Universitatea Monash a descoperit un nou antibiotic puternic, numit pre-methylenomycină C lactonă, identificat nu prin inovare radicală, ci prin reexaminarea unui organism cunoscut și studiat de zeci de ani.

Acest compus, care provenea din bacteria Streptomyces coelicolor, a fost identificat în procesul de sinteză al altui antibiotic, methylenomycină A. Surprinzător, bacteria a fost mereu cunoscută și studiată, dar acest compus, prezent în mod natural în ea, nu fusese observat anterior.

Testele în laborator au arătat că pre-methylenomycina C lactona este de o sută de ori mai eficientă decât methylenomycina A împotriva bacteriilor Gram-pozitive, cele care devin din ce în ce mai rezistente la antibioticele moderne. În special, s-a demonstrat activitatea împotriva MRSA (Staphylococcus aureus rezistent la meticilină) și VRE (Enterococcus rezistent la Vancomicină), infecții foarte problematice.

În plus, cercetătorii au descoperit că bacteria nu a devenit rezistentă după 28 de zile de expunere, ceea ce sugerează că acest compus poate avea o eficiență de durată, rezistentă la evoluția bacteriilor.

Descoperirea indică un nou mod de a găsi antibiotice: explorarea intermediarelor biosintetice, adică a compușilor intermediari produși în procesul de fabricație naturală a antibioticelor. Acest mod de identificare a compușilor biosintetici poate duce la descoperiri de noi antibiotice robuste, capabile să facă față rezistenței crescânde a bacteriilor, o problemă critică mondială.

Această descoperire confirma potențialul de a reevalua molecule vechi pentru a găsi noi soluții în lupta împotriva rezistenței antimicrobieneși deschide calea pentru descoperirea altor compuși similari, contribind la dezvoltarea unei noi paradigme în cercetarea antibioticelor.

