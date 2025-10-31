Sute de mii de pești otrăviți în teste chimice cerute de Uniunea Europeană
Postat la: 31.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un nou studiu întărește apelul Humane World for Animals pentru o reformă a legislației REACH, care să elimine testele pe animale și să impună respectarea principiului „ultimei soluții".
REACH (regulamentul UE pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice). În continuare se estimează că între 530.000 și 690.000 de pești vor mai suferi, ca urmare a modificărilor legislative recente, potrivit unei noi analize comandate de Humane World for Animals (denumită anterior Humane Society International) care a fost publicată în revista științifică ALTEX.
Acest studiu este primul care cuantifică impactul total al testelor REACH asupra animalelor acvatice, dezvăluind impactul semnificativ și în creștere al cerințelor actuale de informare asupra populațiilor de pești, în special asupra peștilor zebră, animale extrem de sociabile și complexe din punct de vedere cognitiv, utilizate în prezent pe scară largă în studiile de toxicitate.
Ca regulament principal privind siguranța chimică în statele membre, REACH permite testarea pe animale doar ca ultimă soluție, în cazurile în care nu sunt disponibile metode alternative. Cu toate acestea, dovezile sugerează că milioane de animale sunt încă utilizate în testele de siguranță chimică conform REACH, iar numărul acestora este estimat să crească în anii următori.
"Amploarea testelor pe care am văzut-o în analiza noastră ridică mari semne de întrebare cu privire la cât de eficient și în ce măsură reușește REACH să asigure protecție" declară Antigoni Effraimidou, director senior de programe pentru politici instituționale la Humane World for Animals Europe. "Siguranța chimică trebuie să fie prioritară, dar ea poate fi obținută prin metode moderne care nu implică folosirea animalelor și care oferă o mai bună protecție pentru mediu și sănătate."
Aceste rezultate vin într-un moment crucial, în contextul în care Comisia Europeană revizuiește propunerea de reformă a regulamentului REACH. Humane World for Animals solicită Uniunii Europene :
· să revizuiască cerințele de informare din REACH pentru a înlocui testele de toxicitate acută pe pești, bioconcentrarea și alte teste depășite, cu metode de ultimă generație care nu implică animale;
· să aloce resursele mai eficient, pentru o mai bună protecție pentru sănătatea publică și pentru mediu;
· să înființeze o comisie științifică în cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) dedicată utilizării metodelor de testare fără animale;
· să înlăture (nu să adauge) testele depășite și
· să crească siguranța chimică prin aplicarea propriilor reguli de folosire a testelor pe animale. "ca ultimă soluție."
"Aceste constatări arată că sistemul european de siguranță chimică rămâne încă ancorat în modele animale depășite, chiar dacă sunt disponibile instrumente științifice mai bune," declară Jay Ingram, director general pentru produse chimice la Humane World for Animals. "Modernizarea REACH nu înseamnă scăderea standardelor, ci creșterea lor, prin abordări avansate care protejează mai bine oamenii, mediul și animalele deopotrivă."
Noua analiză este construită pe cercetări anterioare care arată că peste 4,2 milioane de mamifere au fost folosite în studiile de toxicitate conform REACH și care scot în evidență amploarea șocantă a practicilor de utilizare a animalelor impusă de actuala legislație.
Humane World for Animals colaborează cu factori de decizie din UE, experți și oameni de știință, lideri din industrie și parteneri din societatea civilă, pentru a accelera tranziția către un sistem de evaluare a securității chimice fără animale, care să folosească metode științifice moderne pentru produse chimice mai sigure și pentru o mai bună protejare a tuturor: oameni, animale și mediu.
Note:
· Studiu: Fish count, too - The animal toll of REACH aquatic toxicity tests (ALTEX, 2025)
· Peștii sunt folosiți în patru categorii principale de teste REACH: toxicitate pe termen scurt, toxicitate pe termen lung, perturbare endocrină și teste de bioacumulare.
· Dovezile actuale indică faptul că peștii sunt similari mamiferelor în ceea ce privește capacitatea de a simți durere.
· Utilizarea suplimentară estimată a încă 530.000-690.000 de pești reprezintă o creștere substanțială a utilizării animalelor în testele de siguranță chimică.
Studiu asociat privind neconformitatea cu cerința „ultimei soluții" în REACH The last resort requirement under REACH: From principle to practice (Regul Toxicol Pharmacol, 2024)
