A fost deschisă Strâmtoarea Ormuz. Iran anunță oficial că "se va circula pe rutele deja stabilite"

Veste bună pentru economia mondială și traficul maritim: Iranul a decis să ridice restricțiile din Strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine la pachet cu armistițiul dintre Israel și Liban, semnalând o scurtă pauză de respirație într-o regiune care a stat „pe butoaie de pulbere" în ultimele săptămâni.

Anunțul a venit direct de la vârful diplomației iraniene. Ministrul de externe, Seyed Abbas Araghchi, a confirmat pe X (fostul Twitter) că navele comerciale pot circula din nou fără emoții prin cel mai important punct de tranzit al petrolului la nivel mondial. „Având în vedere încetarea focului din Liban, culoarul pentru toate navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pe perioada armistițiului. Se va circula pe rutele deja stabilite de Organizația Maritimă a Iranului", a explicat Araghchi pe platforma X.

Practic, Iranul condiționează libertatea de mișcare în strâmtoare de respectarea păcii în Liban. E un joc diplomatic fin, prin care Teheranul arată că are „robinetul" sub control, dar e dispus să colaboreze dacă armele tac. Toată această relaxare vine în contextul în care armistițiul anunțat de Donald Trump a intrat oficial în vigoare vineri, 17 aprilie. Deși e o înțelegere fragilă, se pare că e suficient cât să permită reluarea afacerilor pe mare. După negocieri intense la Mar-a-Lago și telefoane între Washington, Ierusalim și Beirut, acordul Israel-Liban a reușit să oprească bombardamentele, cel puțin pentru moment.

Această pauză de 10 zile e văzută ca un „test de încredere" pentru toate părțile implicate. Ce urmează pentru traficul maritim? Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz este declarată deschisă, armatorii rămân cu ochii pe radare. Iranul a avertizat că navele trebuie să se țină strict de „rutele coordonate", semn că apele sunt încă monitorizate atent de forțele iraniene. Pentru moment, tensiunea la pompă și pe piețele de energie ar putea să scadă, dar toată lumea știe că stabilitatea din Ormuz atârnă de firul subțire al păcii dintre Israel și Hezbollah.