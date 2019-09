A inceput Anul nou bisericesc: Ce semnificatii are pentru ortodocsi

Anul nou bisericesc - in urma hotararii celor 318 Sfinti Parinti participanti la Sinodul I de la Niceea din anul 325 pe considerentul ca inceputul activitatii de propovaduire a Evangheliei de catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos s-a facut la inceputul aceste luni, deoarece dupa calendarul iudaic intrarea in sinagoga din Nazaret a Mantuitorul dupa intoarcerea din pustia Carantaniei s-a facut in luna a saptea, numita Tisri care corespunde in calendarul nostru lunii septembrie. Data aceasta de 1 septembrie pentru inceputul anului bisericesc a fost imprumutata de la evrei care sarbatoreau atunci anul civil, potrivit Sinaxarului din Mineiul zilei de 1 septembrie. Evreii incep calendarul cu luna Tisri, adica cu septembrie. In prima zi din luna septembrie, evreii aveau zi de odihna si aduceau Domnului ardere de tot.

Potrivit traditiei, Mantuitorul Iisus Hristos si-a inceput activitatea publica in ziua de 1 septembrie, cand a intrat in sinagoga si a citit cuvintele prorocului Isaia care profeteau despre Persoana Sa dumnezeiasca: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru ca M-a uns ca sa binevestesc saracilor; M-a trimis sa vindec pe cei zdrobiti cu inima; sa propovaduiesc robilor dezrobirea si celor orbi vederea; sa slobozesc pe cei apasati. Si sa vestesc anul placut Domnului" (Isaia 61, 1-2 si Luca 4, 18-19). Un alt motiv al sarbatoririi anului bisericesc in prima zi a lunii septembrie este traditia mostenita din Legea Veche, potrivit careia in aceasta zi a inceput creatia lumii. Inceputul Anului Nou bisericesc a fost instituit de Sfintii Parinti la Sinodul I de la Niceea. Ei au stabilit sa se sarbatoreasca data de 1 septembrie ca un inceput al mantuirii crestinilor, in amintirea intrarii lui Hristos in mijlocul adunarii evreilor vestind tuturor anul bineplacut Domnului. Tot in ziua de 1 septembrie, Biserica a randuit sa fie pomenit Sfantul Cuviosul Dionisie Exiguul, din Dobrogea, care a alcatuit cronologia crestina, numarand pentru intaia oara anii incepand de la Hristos.