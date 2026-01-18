A inventat rucsacul zburător înaintea americanilor, dar în loc de finanțare, Securitatea i-a pus cătușele. L-au acuzat că vrea să fugă din țară cu propria invenție

Justin Capră a fost un geniu cum se naște unul la un milion. Un om care vedea viitorul în timp ce noi ne chinuiam cu prezentul. În anii '50, într-un atelier improvizat, acest tânăr român a creat rucsacul zburător - o invenție care ar fi trebuit să schimbe istoria transportului. Dar în România acelei epoci, să fii prea deștept era o infracțiune.

Când a mers la autorități să le prezinte invenția, sperând că va pune România pe harta tehnologică a lumii, reacția a fost șocantă. Securiștii nu au văzut un geniu, au văzut un suspect. L-au arestat și l-au bătut, întrebându-l obsesiv: „De ce ai construit asta? Voiai să zbori peste graniță, nu-i așa?". I-au confiscat aparatul și i-au interzis să mai cerceteze.

Câțiva ani mai târziu, americanii de la NASA lansau cu mare fast un dispozitiv identic. Justin Capră privea la televizor, într-un apartament sărăcăcios, cum lumea întreaga aplauda o idee care fusese a lui, dar pe care țara lui o scuipase. Nu s-a plâns. A continuat să inventeze mașini care consumau 1 litru la suta de kilometri și dispozitive incredibile, totul din piese de fier vechi.

A murit modest, aproape sărac, într-o țară care preferă să importe tehnologie scumpă decât să investească în creierele propriilor copii. Justin Capră a fost vulturul căruia i s-au tăiat aripile chiar de către cei pe care voia să-i înalțe. Rămâne simbolul genialității românești batjocorite de mediocritatea celor de la putere.

Morala: O țară care își arestează inventatorii în loc să-i susțină este o țară care alege să meargă pe jos în timp ce alții zboară. Distribuiți pentru memoria lui Justin Capră, geniul pe care nu am știut să-l merităm!