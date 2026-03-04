Comandanții SUA le-au spus militarilor că războiul din Iran e parte din „planul divin al lui Dumnezeu", iar Trump e „uns de Isus"
O organizație care apără libertatea religioasă în armata SUA a declarat pentru The Guardian și pentru site-ul pe teme militare Military.com că rapoartele indică o creștere a extremismului creștin în rândul armatei, lucru vizibil inclusiv în timpul războiului din Iran.
Comandanții americani au invocat retorica creștină extremistă despre „sfârșitul lumii" în fața unor militari pentru a justifica implicarea în războiul din Iran potrivit plângerilor adresate unei organizații americane non-profit care apără libertatea religioasă.
Fundația pentru Libertatea Religioasă în Armată (MRFF) a anunțat că a primit peste 200 de plângeri de la membri ai tuturor ramurilor forțelor armate, inclusiv marină, forțele aeriene și forțele spațiale.
Unul dintre reclamanți, identificat ca subofițer într-o unitate care ar putea fi desfășurată „în orice moment pentru a se alătura" operațiunilor împotriva Iranului, a transmis MRFF într-o plângere văzută de The Guardian că superiorul său a vorbit despre planul divin al lui Dumnezeu și despre faptul că „Trump a fost uns de Isus" pentru a declanșa războiul.
Comandantul „ne-a îndemnat să le spunem trupelor că totul face parte din planul divin al lui Dumnezeu" și a făcut referire în mod specific la numeroase citate din cartea Apocalipsei referitoare la Armaghedon și la întoarcerea iminentă a lui Iisus Hristos".
„El a spus că «președintele Trump a fost uns de Iisus pentru a aprinde focul în Iran, pentru a provoca Armaghedonul și a marca întoarcerea sa pe Pământ»", a adăugat subofițerul.
Plângerea subofițerului a fost depusă în numele a 15 soldați, dintre care 11 creștini, un musulman și un evreu. Plângerea a fost împărtășită mai întâi de MRFF cu Jonathan Larsen, un jurnalist independent.
„De fiecare dată când Israelul sau SUA sunt implicate în Orientul Mijlociu, auzim aceste lucruri despre naționaliștii creștini care au preluat controlul asupra guvernului nostru și, cu siguranță, asupra armatei americane", a declarat pentru The Guardian Mikey Weinstein, președintele MRFF, care este veteran al forțelor aeriene.
„Membrii armatei nu sunt cu adevărat capabili să se apere singuri, deoarece superiorul militar nu este șeful tău de tură de la Starbucks", a adăugat el.
Fundația pentru Libertatea Religioasă în Armată este o organizație non-profit fondată în 2005 de Mikey Weinstein, fost ofițer al Forțelor Aeriene, cu scopul de a sigura că militarii americani își pot practica credința religioasă fără teama de discriminare și de a promova separarea bisericii de stat în cadrul armatei.
Peste 95% dintre membrii MRFF sunt creștini. Organizația are aproximativ 1.200 de angajați și reprezentanți în aproape toate bazele militare, inclusiv submarine nucleare și portavioane nucleare, potrivit Military.com.
Weinstein a sugerat că rapoartele indică o creștere a extremismului creștin în armată, menționând că reclamanții „raportează euforia neîngrădită a comandanților lor", care percep un „război «justificat biblic», care este în mod clar semnul incontestabil al apropierii rapide a «sfârșitului lumii» fundamentalist creștin".
El a spus că plângerile arată o încălcare clară a separării dintre biserică și stat.
Pete Hegseth, secretarul apărării al SUA, scrie The Guardian, este cunoscut pentru aderarea sa la naționalismul creștin.
El a susținut anterior doctrina „suveranității sferelor", o viziune asupra lumii derivată din credințele extremiste ale reconstrucționismului creștin. Filozofia cere pedeapsa capitală pentru homosexualitate și impune familii și biserici strict patriarhale.
Military.com scrie că MRFF a primit constant plângeri în ultimele luni cu privire la slujbele creștine conduse de Hegseth, care se țin lunar la Pentagon și sunt comunicate prin e-mail nu numai personalului militar, ci și contractorilor din domeniul apărării.
„De ce se miră cineva? Hegseth spune clar: «Iată modelul pe care îl vrem»", a spus Weinstein. „Asta îi încurajează pe acei naționaliști creștini, comandanți și membri ai lanțului de comandă, indiferent dacă cred sau nu. Ei știu că este o modalitate de a avansa, de a încerca să raționalizeze (misiunea)", a spus acesta pentru publicația pe teme militare.
Weinstein, veteran al Forțelor Aeriene ale SUA, a spus că mesajele contradictorii venite din partea președintelui Donald Trump, a lui Hegseth, a secretarului de stat Marco Rubio și a altor înalți oficiali ai administrației cu privire la motivul pentru care au avut loc atacurile împotriva Iranului sunt un motiv pentru a găsi o nouă justificare.
Șeful MRFF, care în trecut a primit numeroase amenințări cu moartea, a declarat că ultimele plângeri primite l-au determinat să contacteze poliția locală în cazul în care ar fi vizat pentru remarcile sale sau pentru că a împărtășit informații de la personalul activ care nu sunt în concordanță cu opiniile oficialilor administrației Trump.
