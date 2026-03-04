Kim Jong Un și presupusul buton nuclear. S-a ridicat prima statuie a dictatorului care îl surprinde apăsând un declanșator

O premieră în Coreea de Nord a atras atenția comunității internaționale în acest weekend: televiziunea de stat nord-coreeană a prezentat prima statuie reprezentându-l pe liderul Kim Jong Un, în timp ce apasă un buton de declanșare. Anunțul a fost făcut marți, 3 martie, de un reprezentant al Ministerului sud-coreean al Unificării.

„O statuie a liderului Kim Jong Un a apărut la postul televiziunii centrale nord-coreene (KCTV), iar din câte știm noi este prima oară când a fost identificată", a declarat oficialul sud-coreean într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, opera de artă diferă clar de statuile anterioare dedicate foștilor lideri ai țării, care erau amplasate în diverse locuri pentru „idolatrizare și venerare". „Nu există alte statui ale dictatorului nord-coreean", a adăugat reprezentantul Ministerului.

Imaginile difuzate sâmbătă de KCTV arată o statuie incompletă, tăiată la nivelul genunchilor, amplasată pe un soclu roșu intens, care pare să accentueze mesajul vizual al puterii și al autorității. Statuia îl surprinde pe Kim Jong Un apăsând pe un buton de declanșare. Această reprezentare contrastează puternic cu statuile tradiționale ale foștilor dictatori, care prezintă întregul corp și sunt realizate la scară naturală.

Observatorii consideră că alegerea unei statui fragmentate și poziția liderului, concentrat asupra unui gest simbolic, ar putea fi un mesaj subtil. În discursul de Revelion din 2018, Kim Jong Un a afirmat că "un buton de declanșare nuclear este întotdeauna pe masa mea" și că întreaga suprafață a SUA se află în raza de acțiune a armelor nord-coreene.