A mers la poliție și a cerut să fie arestat: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea"

„Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea". Cu aceste cuvinte, un bărbat de 48 de ani s-a predat la poliția din Napoli, cerând să fie arestat înainte de a comite un act extrem. Ofițerul de serviciu l-a lăsat să intre și a anunțat imediat femeia, care, din fericire, a răspuns la telefon.

Soția italianului, în vârstă de 48 de ani, era de mult timp ținta amenințărilor și persecuțiilor soțului ei, de care se separase legal în martie 2025. Conform reconstituirii evenimentelor, bărbatul s-a prezentat la poliție, exprimându-și intenția de a-și ucide soția. „M-am dus la casa ei, dar nu era acolo. Dacă nu mă arestați, o voi ucide", le-a spus el ofițerilor. Cuvintele sale i-au determinat pe ofițeri să acționeze imediat pentru a o contacta pe femeie și a verifica dacă este în siguranță. Șeful de serviciu a dat atunci alarma, inițiind procedurile de securitate.

Cei doi se separaseră în 2023, după o relație marcată de tensiuni și comportament obsesiv. Femeia fusese nevoită să-și schimbe obiceiurile și programul de lucru pentru a scăpa de hărțuirea fostului soț. De asemenea, a fost nevoită să deconecteze interfonul și să ceară o nouă linie telefonică fixă. În ultimii doi ani, bărbatul a vizitat în repetate rânduri locuința și magazinul femeii, forțând-o să-și schimbe rutina zilnică. De asemenea, a creat mai multe conturi și adrese de e-mail cu ajutorul cărora a continuat să o amenințe pe ea și pe membrii familiei sale.

În orele care au precedat arestarea, poliția intervenise deja de două ori la locuința femeii, o dată puțin înainte de miezul nopții și o dată la ora două dimineața. Cu acea ocazie, bărbatul de 48 de ani îi trimisese fiului său de 19 ani mesaje amenințătoare, scriind: „Te voi face bucăți...". La scurt timp după aceea, s-a întâlnit cu băiatul și, nemulțumit, l-a atacat, lovindu-l cu o bâtă. Tânărul a reușit să scape și să povestească totul poliției.

După mărturisirea sa, carabinierii l-au arestat pe bărbat. Magistratura din Napoli a dispus arestarea preventivă a acestuia, având în vedere gravitatea amenințărilor și repetarea comportamentului persecutor. Bărbatul, care suferă de o problemă de mobilitate, a fost transferat într-o unitate adecvată, unde rămâne la dispoziția autorităților judiciare.