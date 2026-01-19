Ăștia vor să omoare de foame toți pensionarii nespeciali: Casa de Pensii avertizează pensionarii și viitorii pensionari care e regula nouă pentru vechimea în muncă

Casa de Pensii transmite un avertisment important pentru pensionari și pentru românii care se apropie de vârsta de pensionare: regulile privind completarea vechimii în muncă trebuie analizate atent, iar decizia de a cumpăra ani de cotizare nu este una care să se potrivească tuturor. Reprezentanții instituției atrag atenția că această opțiune are limite clare, condiții stricte și implicații financiare care pot face diferența între ajutor social și pensie.

Reprezentanții Casa de Pensii București atrag atenția că românii care intenționează să își completeze stagiul de cotizare pentru pensionare mai pot face acest lucru doar câteva luni la tarifele actuale. De la 1 iulie 2026, cumpărarea anilor de vechime în muncă va deveni mult mai scumpă, ca efect direct al majorării salariului minim brut. În prezent plata se face lunar, iar suma este raportată la salariul minim. Momentan, lunar se plătește 1.013 lei. Costul unui an de vechime este de aproximativ 12.150 de lei, însă această valoare va crește după 1 iulie. Legea permite cumpărarea a cel mult șase ani de vechime, măsura fiind utilizată în special de persoanele care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu ating pragul minim de 15 ani de cotizare.

Casa de Pensii subliniază că această opțiune nu poate fi folosită pentru pensionarea anticipată. Statisticile instituției arată că anual între 6.000 și 7.000 de români apelează la această soluție, cei mai mulți cumpărând perioade scurte. Media este de aproximativ doi ani de vechime, suficient pentru atingerea stagiului minim necesar ieșirii la pensie. Diferențele financiare pot fi considerabile. O persoană care a muncit doar 13 ani ar primi un ajutor social de aproximativ 400 de lei pe lună, în timp ce completarea stagiului până la 15 ani ar permite accesul la pensia minimă, de peste 1.200 de lei lunar. Reprezentanții Casei de Pensii recomandă însă ca decizia de a cumpăra vechime să fie luată după un calcul atent, în funcție de costuri, durata estimată de încasare a pensiei și alternativele financiare disponibile.