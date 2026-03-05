Ofensiva anti-Israel a analiștilor americani importanți, Mearsheimer, Sachs, Carlson
Postat la: 05.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Trei dintre cei mai importanți analiști americani se poziționează anti-Israel, într-un mod radical, în ultimele zile, de fapt, în ultima perioadă, iar atenție, acum o fac în condiții de război instalat, cu armata SUA pe terenul de luptă. Este semnificativ ceea ce vă spun? Foarte semnificativ! În afara popularității lor mondiale și a prestigiului uriaș al fiecăruia dintre cei trei, ei au de partea lor și faptul că poziția lor consecventă contra războiului ucrainean a fost confirmată de realitate, în ultimii patru ani, când au avertizat că SUA și Occidentul Colectiv nu vor fi în stare să contrabalanseze forța militară rusească, se vor face de râs și vor decădea pe rând. Deocamdată, s-a văzut că au avut dreptate; Uniunea Europeană este într-o decădere accelerată.
Ce spun ei, în sinteză, în ultimele zile, referitor la anti-Israel și războiul din Iran? Profesorul John Mearsheimer spune, argumentând, că legendarul președinte al SUA, John Fitzgerald Kennedy, JFK, a fost ucis de israelieni tocmai pentru că s-a opus programului nuclear al acestora. Repet, asta în urmă cu 63 de ani. Această temă extrem de spectaculoasă și extrem de unghiulară s-a speculat mult în acest răstimp, dar faptul că, acum, cineva de prestigiul lui Mearsheimer o readuce în discuție este ceva gravisim, pentru că are legătură cu presupunerea că, și acum, lui Trump i s-a forțat mâna de către israelieni ca să atace Iranul, treabă la care Mearsheimer răspunde în felul următor, citez: „Nu este vorba doar de Israel. Cei care i-au forțat mâna lui Trump sunt Israel plus lobby-ul sionist, lobby-ul pro-Israel de aici, din Statele Unite, iar Trump a fost sub o presiune extraordinară din partea acestui lobby. Dacă vă uitați la echipa asta de negociere, îi are în componență pe ginerele său, Jared Kushner, și pe Steve Witkoff, iar aceștia sunt cei doi reprezentanți principali ai SUA care tratează cu iranienii. Și aceștia doi sunt arhi-sioniști, sunt doi oameni profund dedicați intereselor Israelului; practic, ei sunt avocații Israelului, dar se poziționează din partea SUA."
Ce spune Jeffrey Sachs? La rândul său, Sachs îl radiografiază extrem de negativ pe Bibi Netanyahu, premierul Israelului, și susține, în mod argumentat, că acesta are pârghii uriașe de șantaj asupra lui Trump și altor lideri americani și occidentali. Sachs a sugerat în mod clar că una dintre cheile de înțelegere a acestui șantaj este legată chiar de scandalul Epstein. Mai spune Sachs că atacarea Iranului nu este deloc în interesul SUA, care devin, astfel, factor turbulent, fără a beneficia de nici măcar un avantaj în aceste condiții de atac al Iranului. Și ne asigură Sachs că, astfel, Trump își va pierde și bruma de autoritate internă și internațională de care mai dispune și o va face pe mâna lui Bibi Netanyahu și a Israelului.
În fine, Tucker Carlson, cel mai popular jurnalist american al momentului și susținător al mișcării MAGA, dă, de fapt, lovitura cea mai dură. El spune de-a dreptul că această strategie „Israel pe primul loc", Israel first, nu este decât o opțiune ce va pune America la pământ, o opțiune pe care, din păcate, favoritul său, Donald Trump, a îmbrățișat-o. New York Times furnizează, în ediția de ieri, și o informație de mare relevanță: aceea că, de trei ori în ultimele două săptămâni, Tucker Carlson a fost în vizită la Casa Albă, încercând să-l convingă pe Trump că nu e deloc indicat să atace Iranul la presiunea Israelului. Iar în aceste discuții, și apoi și public, Carlson a acuzat și iresponsabilitatea intelligence-ului american, dar atenție, și a Secretarului de Stat, Marco Rubio, care au abandonat sute de mii de americani rămași în zona Orientului Mijlociu în condiții de război, neavertizându-i pe aceștia să părăsească zona cât timp mai sunt în siguranță. Și, în fine, concluzia lui Tucker Carlson este că America a acționat intempestiv, iresponsabil, și a declanșat un război cu Iranul strict la comanda Israelului.
Dacă măsurați din punct de vedere geopolitic, toate cele trei poziționări sunt gravisime, așa cum spuneam. Putem deosebi cel puțin trei concluzii:
Că SUA se află în postura de a acționa conform strategiei „Israel first", un fapt dovedit de către cei trei și care subminează poziția de hegemon a Americii în geopolitica actuală. De bună seamă, ce valoare de persuasiune mai poate avea un hegemon aflat la comanda unui pitic geopolitic? Pentru că, indiferent de importanța sa specifică la nivel mondial, doar asta reprezintă Israel într-un mod formal.
Că treburile merg prost pentru americani în perspectiva acestui război din Iran; altfel, cei trei menționați de mine și alții nu și-ar risca prestigiul susținând lucruri ce contravin intereselor de război curente ale Americii. Cum ar putea merge prost treburile pentru americani? Simplu: prin perpetuarea regimului iranian, ceea ce vedem prin ajungerea la putere a fiului lui Khamenei, cumva pe modelul venezuelean, în care urmașii validați ai lui Maduro sunt acum la conducere. Și, bineînțeles, prin șirul de pagube și morți, atât de partea Americii, cât și de partea aliaților Americii, treburi care se înregistrează la vedere sau mai discret în fiecare zi.
Că o parte a Deep State-ului, a statului profund din SUA, acționează pe față contra deciziei regimului Trump, asta putem pricepe, dar, atenție, nu e vorba despre acea parte formată din progresiștii din tabăra democraților, ci despre acea parte a Deep State-ului reprezentată de suveraniștii care l-au adus pe Trump la putere, adică chiar baza sa de susținere trecută, actuală și viitoare.
Aceștia se află în legătură cu Mearsheimer, Tucker Carlson sau Jeffrey Sachs. O dovadă pentru asta este sondajul de azi-noapte prezentat de către Fox News, postul de televiziune favorabil lui Trump, care a marcat în mod clar și dur, în această linie, faptul că Trump și mandatul său sunt dezaprobați de peste 57% dintre americani. Atenție, au făcut-o chiar în aceste momente de război.
În fine, e limpede că cei trei analiști încearcă să-i ofere, prin aceste critici publice, o pârghie de susținere lui Trump spre o posibilă viitoare schimbare rapidă de opțiune și găsire de soluție de ieșire din strategia de război tutelată de către Israel și de către lobby-ul israelian. Și încă ceva care nu prea se rostește: cei trei pe care i-am pomenit cunosc bine faptul că stabilitatea Americii și a regimului Trump depinde de înțelegerile din triunghiul Putin-Trump-Xi, ori ceea ce se petrece acum în Iran, la presiunea Israelului, exact asta subminează, acele înțelegeri. Și, desigur, propaganda se va repezi, pe model românesc, să-i eticheteze rapid pe cei trei ca fiind, dacă nu în mod sigur putiniști, agenți chinezi cu siguranță.
Cozmin Gușă
-
Cine suntem „nebuni”?
Privesc de ceva timp, cu o uimire teribila, declarațiile tot mai dese ale liderilor europeni care par sa descopere, brus ...
-
China a anticipat închiderea Strâmtorii Hormuz
China importa aproximativ 42% din necesarul sau de petrol, adica circa 4,9 milioane barili pe zi din Arabia Saudita (14% ...
-
Războiul din Iran: A 3-a PROFEȚIE
Profesorul Jiang Xueqin a facut trei predicții importante in 2024. Prima: Donald Trump va caștiga alegerile și va deveni ...
-
Epic Fury incepe sa devină Epic Fail...
Asta zic militarii nu io... Ca intotdeauna in chestii si agitatiuni militare sunt de urmarit opiniile militarilor, acope ...
-
Razboiul dintre drona care costa cateva zeci de mii de $ si racheta interceptoare care costa minim 4 milioane de $
Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a dat un comunicat, in aceasta noapte, prin care dezminte informatiile p ...
-
Prostocrația care conduce Romania
În cea mai sensibila conjuctura geopolitica de dupa al doilea razboi mondial (similara cu cea din nefastul an 1940 ...
-
Criza interceptoarelor lovește mai puternic decât rachetele iraniene
Strategia militara adoptata de Teheran in actuala confruntare mizeaza pe un principiu simplu și brutal: uzura. Iranul in ...
-
Iranul a pierdut toate facilitățile de export a petrolului
Terminalul petrolier de pe insula Kharg a suferit o distrugere funcționala totala. Imaginile satelitare arata incendii d ...
-
Trump a atacat Iranul în mod neargumentat. Bilanțul real după două zile de conflict!
Ei bine, razboiul in Orientul Mijlociu a venit totuși in mod implacabil. Sunt convins ca sunteți bulversați, cu siguranț ...
-
Va fi bine, vivat Pax Americana!
Parerea mea e ca nu va dura agitatia asta. In conditii normale, la mica intelegere. Nu așa arata Razboiul Sfarsitului Lu ...
-
Răsturnarea Regimului Islamic de la Teheran e incertă
Ca și in cazul rapirii lui Maduro, americanii au avut macar un ofițer iranian de rang inalt care l-a tradat pe Ali Khame ...
-
Activele regimului teocratic al Iranului
Ayatollahul suprem Ali Khamenei a controlat o avere de 200 de miliarde de dolari administrata prin trei piloni principal ...
-
Câte zile va dura acest nou „război" al lui Trump și Netanyahu cu Iranul
De ce Trump? Pentru ca „Wag The Dog". Avem decizia Curții Supreme, la care se adauga dezvaluirile NPR, de zilele t ...
-
Ce se pregătește la Teheran în timp ce americanii și israelienii bombardează Iranul
Cea mai mare problema in lupta cu balaurul este ca atunci cand ii tai un cap in locul sau cresc alte trei capete. Lideru ...
-
Merz învață chineză - cum se zice în Beijing la: "Arbeit macht frei"?
Cancelarul german Merz a fost in viitor: viitorul e deja in China. Nu se mai sta la coada la Washington, ci la Bei ...
-
Ilie de la puscarie, asa i se zice acum!
Romanii is geniali fara nicio indoiala stiu asta si pot dovedi. Am de exemplu cazul Ilie. Dimineata la ora sase niste mi ...
-
Nesfântul Ilie și Primăria Oradea dau înapoi în cazul Premostratens
Așa cum am anunțat, in baza unei hotarari judecatorești vadit nelegale, pentru luni, orele 10, a fost programata evacuar ...
-
Pacifiștii vs Războinicii MAGA
Mulți se intreaba de ce cunoscutul jurnalist Tucker Carlson, imagine emblematica a luptei pentru libertate in pandemie, ...
-
Ce n-a știut SIE să-i spună lui Nicușor Dan
Ciudațeniile lui Donald Trump șterg pe jos cu toate obsesiile popoarelor mici care se cred egale cu cele mari. Pentru no ...
-
Ne-au luat bulgarii "caimacul". Kogalniceanu a rămas de izbeliște - Măi să fie!
Mișcari masive ale aviației militare americane in Bulgaria amplifica tensiunile in jurul negocierilor cu Iranul. Aeropor ...
-
Ce s-ar putea întâmpla dacă AI-ul se dezvoltă prea repede
Un scenariu interesant de la Citrini Research. Este un scenariu negativ care analizeaza ce s-ar putea intampla daca AI-u ...
-
O lume condusă o mie de ani de Putin, Xi Jinging, Bill Gates, Zuckerberg, Soros...
Exista organizații și oameni de știința care cred ca omul este un virus letal pentru planeta și fac propaganda unui stil ...
-
Apucatul de Bolojan poate aprinde mâine la Oradea o scânteie ca la Timișoara în decembrie 1989
La Oradea exista riscul sa fie aprinsa maine scanteia unei revolte similare cu cea declanșata la Timișoara in dec ...
-
Ilie Sărăcie și-a tras propria oligarhie
Lipsa totala de empatie a premierului Ilie Bolojan fata de oamenii simpli, fața de popor a devenit evidenta și este ine ...
-
Deficitul bubuie!
Deficitul de cont curent al Romaniei s-a ridicat, in 2025 la peste 30 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde de euro mai mult ...
-
Squatters
În dreptul civil exista un termen juridic foarte tehnic, dar foarte vechi, antic chiar, care desemneaza dobandirea ...
-
Un secret teribil: cine este în spatele AUR?
AUR-ul este intr-un plin proces de purificare. Claudiu Tarziu perceput ca legionaroid a fost silit sa-și ia talpașița și ...
-
Casele de Putere ale lumii: rolul statelor a devenit de tip ''executant'', iar liderii politici au statut de ''marionete''!
Marea problema, in general, a cetațenilor informați ai lumii, este ca, in ultimii ani, deși se straduiesc și fac efortur ...
-
Evaluarea noului ambasador al României la Washington
Numele lui Cornel Feruța, reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite, este tot mai vehic ...
-
Talentatul domn Rubio și marea resetare occidentală
Marii barbați adevarați din fruntea Americii l-au trimis pe cel mai mic dintre ei sa repare ce-au distrus cu nesaț, in p ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu