Ofensiva anti-Israel a analiștilor americani importanți, Mearsheimer, Sachs, Carlson

Trei dintre cei mai importanți analiști americani se poziționează anti-Israel, într-un mod radical, în ultimele zile, de fapt, în ultima perioadă, iar atenție, acum o fac în condiții de război instalat, cu armata SUA pe terenul de luptă. Este semnificativ ceea ce vă spun? Foarte semnificativ! În afara popularității lor mondiale și a prestigiului uriaș al fiecăruia dintre cei trei, ei au de partea lor și faptul că poziția lor consecventă contra războiului ucrainean a fost confirmată de realitate, în ultimii patru ani, când au avertizat că SUA și Occidentul Colectiv nu vor fi în stare să contrabalanseze forța militară rusească, se vor face de râs și vor decădea pe rând. Deocamdată, s-a văzut că au avut dreptate; Uniunea Europeană este într-o decădere accelerată.

Ce spun ei, în sinteză, în ultimele zile, referitor la anti-Israel și războiul din Iran? Profesorul John Mearsheimer spune, argumentând, că legendarul președinte al SUA, John Fitzgerald Kennedy, JFK, a fost ucis de israelieni tocmai pentru că s-a opus programului nuclear al acestora. Repet, asta în urmă cu 63 de ani. Această temă extrem de spectaculoasă și extrem de unghiulară s-a speculat mult în acest răstimp, dar faptul că, acum, cineva de prestigiul lui Mearsheimer o readuce în discuție este ceva gravisim, pentru că are legătură cu presupunerea că, și acum, lui Trump i s-a forțat mâna de către israelieni ca să atace Iranul, treabă la care Mearsheimer răspunde în felul următor, citez: „Nu este vorba doar de Israel. Cei care i-au forțat mâna lui Trump sunt Israel plus lobby-ul sionist, lobby-ul pro-Israel de aici, din Statele Unite, iar Trump a fost sub o presiune extraordinară din partea acestui lobby. Dacă vă uitați la echipa asta de negociere, îi are în componență pe ginerele său, Jared Kushner, și pe Steve Witkoff, iar aceștia sunt cei doi reprezentanți principali ai SUA care tratează cu iranienii. Și aceștia doi sunt arhi-sioniști, sunt doi oameni profund dedicați intereselor Israelului; practic, ei sunt avocații Israelului, dar se poziționează din partea SUA."

Ce spune Jeffrey Sachs? La rândul său, Sachs îl radiografiază extrem de negativ pe Bibi Netanyahu, premierul Israelului, și susține, în mod argumentat, că acesta are pârghii uriașe de șantaj asupra lui Trump și altor lideri americani și occidentali. Sachs a sugerat în mod clar că una dintre cheile de înțelegere a acestui șantaj este legată chiar de scandalul Epstein. Mai spune Sachs că atacarea Iranului nu este deloc în interesul SUA, care devin, astfel, factor turbulent, fără a beneficia de nici măcar un avantaj în aceste condiții de atac al Iranului. Și ne asigură Sachs că, astfel, Trump își va pierde și bruma de autoritate internă și internațională de care mai dispune și o va face pe mâna lui Bibi Netanyahu și a Israelului.

În fine, Tucker Carlson, cel mai popular jurnalist american al momentului și susținător al mișcării MAGA, dă, de fapt, lovitura cea mai dură. El spune de-a dreptul că această strategie „Israel pe primul loc", Israel first, nu este decât o opțiune ce va pune America la pământ, o opțiune pe care, din păcate, favoritul său, Donald Trump, a îmbrățișat-o. New York Times furnizează, în ediția de ieri, și o informație de mare relevanță: aceea că, de trei ori în ultimele două săptămâni, Tucker Carlson a fost în vizită la Casa Albă, încercând să-l convingă pe Trump că nu e deloc indicat să atace Iranul la presiunea Israelului. Iar în aceste discuții, și apoi și public, Carlson a acuzat și iresponsabilitatea intelligence-ului american, dar atenție, și a Secretarului de Stat, Marco Rubio, care au abandonat sute de mii de americani rămași în zona Orientului Mijlociu în condiții de război, neavertizându-i pe aceștia să părăsească zona cât timp mai sunt în siguranță. Și, în fine, concluzia lui Tucker Carlson este că America a acționat intempestiv, iresponsabil, și a declanșat un război cu Iranul strict la comanda Israelului.

Dacă măsurați din punct de vedere geopolitic, toate cele trei poziționări sunt gravisime, așa cum spuneam. Putem deosebi cel puțin trei concluzii:

Că SUA se află în postura de a acționa conform strategiei „Israel first", un fapt dovedit de către cei trei și care subminează poziția de hegemon a Americii în geopolitica actuală. De bună seamă, ce valoare de persuasiune mai poate avea un hegemon aflat la comanda unui pitic geopolitic? Pentru că, indiferent de importanța sa specifică la nivel mondial, doar asta reprezintă Israel într-un mod formal.

Că treburile merg prost pentru americani în perspectiva acestui război din Iran; altfel, cei trei menționați de mine și alții nu și-ar risca prestigiul susținând lucruri ce contravin intereselor de război curente ale Americii. Cum ar putea merge prost treburile pentru americani? Simplu: prin perpetuarea regimului iranian, ceea ce vedem prin ajungerea la putere a fiului lui Khamenei, cumva pe modelul venezuelean, în care urmașii validați ai lui Maduro sunt acum la conducere. Și, bineînțeles, prin șirul de pagube și morți, atât de partea Americii, cât și de partea aliaților Americii, treburi care se înregistrează la vedere sau mai discret în fiecare zi.

Că o parte a Deep State-ului, a statului profund din SUA, acționează pe față contra deciziei regimului Trump, asta putem pricepe, dar, atenție, nu e vorba despre acea parte formată din progresiștii din tabăra democraților, ci despre acea parte a Deep State-ului reprezentată de suveraniștii care l-au adus pe Trump la putere, adică chiar baza sa de susținere trecută, actuală și viitoare.

Aceștia se află în legătură cu Mearsheimer, Tucker Carlson sau Jeffrey Sachs. O dovadă pentru asta este sondajul de azi-noapte prezentat de către Fox News, postul de televiziune favorabil lui Trump, care a marcat în mod clar și dur, în această linie, faptul că Trump și mandatul său sunt dezaprobați de peste 57% dintre americani. Atenție, au făcut-o chiar în aceste momente de război.

În fine, e limpede că cei trei analiști încearcă să-i ofere, prin aceste critici publice, o pârghie de susținere lui Trump spre o posibilă viitoare schimbare rapidă de opțiune și găsire de soluție de ieșire din strategia de război tutelată de către Israel și de către lobby-ul israelian. Și încă ceva care nu prea se rostește: cei trei pe care i-am pomenit cunosc bine faptul că stabilitatea Americii și a regimului Trump depinde de înțelegerile din triunghiul Putin-Trump-Xi, ori ceea ce se petrece acum în Iran, la presiunea Israelului, exact asta subminează, acele înțelegeri. Și, desigur, propaganda se va repezi, pe model românesc, să-i eticheteze rapid pe cei trei ca fiind, dacă nu în mod sigur putiniști, agenți chinezi cu siguranță.

Cozmin Gușă