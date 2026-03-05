Tucker Carlson dezvăuie adevăratele intentii ale lui Netanyahu: "El se vede ca o mare figură istorică. Ca un fel de Moise, dar mai modern!"

Așa cum a spus Benjamin Netanyahu săptămâna aceasta, cum ar fi putut programul nuclear al Iranului să fie pe punctul de a construi și desfășura o armă nucleară timp de 40 de ani? Ei bine, desigur că nu a fost.

Ei bine, putem discuta despre scopurile Iranului cu armele nucleare. Probabil că și-ar fi dorit una. Cine nu și-ar dori? Uitați ce se întâmplă cu țările care nu au una. Toată lumea vrea o armă nucleară. Dar chiar erau pe cale să obțină una? Nu. Deci, care a fost scopul? Care este sensul acestui lucru din perspectiva Israelului?

Ei bine, scopul este hegemonia regională. Super simplu. Israel există de aproape 80 de ani. Israelul are arme nucleare. Israelul are o economie tehnologică destul de robustă. Dar, mai presus de toate, Israelul are mari ambiții.

Și apropo, nu este un atac la adresa Israelului. Care țară în creștere nu are ambiții mai mari și care lider megaloman al acelei țări—și, apropo, există mulți astfel de lideri în întreaga lume—nu ar dori hegemonie regională? Hegemonia regională înseamnă că poți controla regiunea ta—un fel de doctrină Monroe pentru Orientul Mijlociu. Israel vrea să poată determina, în linii mari, ce se întâmplă în regiunea sa.

Și nu vrea constrângeri asupra propriului comportament în același mod. Din nou, încercând să fiu cât mai generos și cu minte deschisă în această analiză, pentru că este adevărat. Cine nu și-ar dori asta? Vrem asta? Desigur că da.

Știi, suportăm multe din partea Mexicului și Canadei, dar dacă brusc ar începe să ne constrângă ambițiile reale, cred că am face ceva în privința asta, sau vechea Americă ar fi făcut-o. O țară normală ar face-o. Și Israelul vrea să controleze Orientul Mijlociu, iar ei sunt singura putere nucleară anunțată din Orientul Mijlociu.

Sunt ei singura putere nucleară reală din Orientul Mijlociu? Puteți dezbate asta sau oamenii pot ghici, dar sunt singura țară despre care știm cu certitudine că are un mare arsenal nuclear. Așadar, ei doresc să fie fără rival în puterea lor în regiune.

Din nou, aceasta nu este o teorie a conspirației sau ceva ciudat de dorit. Este ceea ce își dorește fiecare țară și ei își doresc asta, iar Bibi își dorește asta. Și se vede pe sine ca o figură istorică, nu doar ca un prim-ministru care, știți, luptă să-și păstreze locul de muncă, ceea ce este și el. Dar ca un mare om, ca un Moise modern sau ceva de genul acesta, ca o figură. Și bărbați ca aceștia, bărbați ai destinului, schimbă pentru totdeauna calculele națiunii lor. Nu fac pași mici. Faci pași mari. Ei gândesc în mare.

Gândește în mare, spre lauda sau dezavantajul său. Dar este un fapt. Și așa, această război nu este doar un efort în plus față de toate celelalte. Nu, nu, este exclusiv un efort din partea Israelului de a obține hegemonie regională, control total. Deci, ce înseamnă asta, exact? Ei bine, înseamnă că trebuie să-ți îndepărtezi dușmanii.

Tucker Carlson