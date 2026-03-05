Împerecherea între neanderthalieni și oamenii moderni a fost foarte părtinitoare în funcție de sex…

Un studiu genetic revoluționar dezvăluie că încrucișarea preistorică a fost puternic părtinitoare în favoarea neanderthalilor masculini și a femeilor umane, rezolvând misterul „deșerturilor neanderthaliene” din ADN-ul nostru.

De-a lungul decadelor, oamenii de știință au fost nedumeriți de „deșerturile Neanderthal” — regiuni specifice ale genomului uman, în special pe cromozomul X, unde ADN-ul Neanderthal este ciudat de absent. În timp ce teoriile anterioare sugerau că acești gene erau biologic „toxici” și eliminați prin selecția naturală, un nou studiu publicat în revista Science oferă o explicație diferită: preferința partenerului. Prin compararea genomurilor populațiilor africane moderne cu ADN-ul antic al neanderthalienilor, cercetătorii au descoperit că lipsa ancestralei neanderthaliene pe cromozomul X este probabil rezultatul unei tendințe evolutive puternice către împerecheri între masculii neanderthalieni și femelele oamenilor moderni.

Această descoperire subliniază rolul critic al selecției sexuale și al dinamicii sociale în modelarea patrimoniului nostru genetic. Deoarece femelele poartă două cromozomi X, iar masculii poartă doar unul, împerecherea specifică a bărbaților Neanderthal cu femeile umane a limitat în mod natural transmiterea cromozomilor X Neanderthal în pool-ul genetic uman. Deși motivele exacte pentru această preferință rămân un mister, constatările sugerează că interacțiunea dintre aceste două grupuri a fost determinată de alegeri sociale complexe, mai degrabă decât doar de incompatibilitatea biologică. Cercetătorii plănuiesc acum să exploreze structurile sociale antice și rolurile de gen pentru a înțelege mai bine cum aceste întâlniri preistorice continuă să influențeze biologia umană astăzi.