Iranul a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din zona Golfului

Iranul a lansat un puternic atac cu rachete balistice asupra rafinăriei BAPCO din Bahrain. Compania petrolieră din Bahrain (BAPCO) operează principala rafinărie din Bahrain, situată în Sitra, una dintre cele mai importante instalații energetice din Golf, cu o capacitate de procesare de aproximativ 380.000-400.000 de barili de petrol pe zi.

Imaginile arată o explozie puternică la compania petrolieră BAPCO, urmată de un fum dens care se ridică deasupra zonei. Autoritățile locale nu au publicat încă informații detaliate despre posibile victime sau amploarea pagubelor aduse instalație. Compania petrolieră Bahrain Petroleum Company operează una dintre cele mai importante infrastructuri petroliere și de rafinare din țară, ceea ce o face un activ energetic strategic important în regiunea Golfului. Orice întrerupere a activității ar putea avea implicații asupra operațiunilor energetice locale și asupra lanțurilor de aprovizionare regionale.

Oficialii din Bahrain nu au confirmat imediat originea rachetei, dar surse din domeniul securității au declarat că atacul este investigat pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu. Incidentul survine în contextul în care preocupările privind securitatea regională continuă să se intensifice în urma confruntării în curs dintre Iran și mai mulți actori regionali și internaționali. Analiștii avertizează că atacurile asupra infrastructurii energetice ar putea spori și mai mult riscurile geopolitice și volatilitatea piețelor mondiale de petrol. Autoritățile din Bahrain sunt așteptate să ofere detalii suplimentare pe măsură ce ancheta privind incidentul continuă.