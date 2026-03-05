Care e de fapt strategia Israelului în războiul cu Iranul. E total diferită de cea a Statelor Unite ale Americii

Strategia Israelului pentru Iran, verbalizata pentru Financial Times de Danny Citrinowicz, expert pe Iran si senior researcher la Tel Aviv Institute for National Security Studies:

„Dacă putem avea o lovitură de stat, e grozav. Dacă putem avea oameni pe străzi, e grozav. Dacă putem avea un război civil, e grozav. Israelului i-ar putea păsa mai puțin de viitorul... sau stabilitatea Iranului. Aceasta este o diferență între noi și SUA. Cred că Washingtonul este mai preocupat de consolidarea națiunii și de amenințările la adresa partenerilor lor regionali”.

Marți, un atac aerian israelian a distrus o clădire din orașul sfânt iranian Qom. Ținta a fost locul de adunare al Adunării Experților, organismul clerical format din 88 de persoane menit să aleagă următorul lider suprem al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în weekend. Rămâne neclar dacă Israelul a crezut că organismul se afla în ședință la momentul respectiv, dar un oficial militar israelian a declarat ulterior că scopul a fost de a împiedica Iranul să aleagă un nou lider suprem. „Vrem să ne asigurăm că Iranul rămâne în dezordine”, a spus acesta.