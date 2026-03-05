Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani

Postat la: 05.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani

Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat că instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, conform căreia celebrul interlop vrâncean Costică Argint a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. El s-a stabilit de peste 25 de ani la Roma în Italia unde și-a organizat o rețea vastă de cămătărie, șantaj, trafic de țigări și carne vie.

Cazul a devenit public marți seară, 3 martie 2026, când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vrancea au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict în municipiul Focșani. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 70 de ani în persoana lui Costică Argint este suspectat că, în perioada 2024 - prezent, ar fi exercitat presiuni psihice asupra unui bărbat de 50 de ani din Focșani, amenințându-l cu acte de violență pentru a-l determina să îi transfere bani. Sumele ar fi fost trimise în mod repetat în străinătate, prin intermediul unor servicii de transfer monetar.

M.G.G.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani

Postat la: 05.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat că instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, conform căreia celebrul interlop vrâncean Costică Argint a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. El s-a stabilit de peste 25 de ani la Roma în Italia unde și-a organizat o rețea vastă de cămătărie, șantaj, trafic de țigări și carne vie.

Cazul a devenit public marți seară, 3 martie 2026, când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vrancea au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict în municipiul Focșani. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 70 de ani în persoana lui Costică Argint este suspectat că, în perioada 2024 - prezent, ar fi exercitat presiuni psihice asupra unui bărbat de 50 de ani din Focșani, amenințându-l cu acte de violență pentru a-l determina să îi transfere bani. Sumele ar fi fost trimise în mod repetat în străinătate, prin intermediul unor servicii de transfer monetar.

M.G.G.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE