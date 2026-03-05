Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani

Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat că instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, conform căreia celebrul interlop vrâncean Costică Argint a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. El s-a stabilit de peste 25 de ani la Roma în Italia unde și-a organizat o rețea vastă de cămătărie, șantaj, trafic de țigări și carne vie.

Cazul a devenit public marți seară, 3 martie 2026, când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vrancea au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict în municipiul Focșani. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 70 de ani în persoana lui Costică Argint este suspectat că, în perioada 2024 - prezent, ar fi exercitat presiuni psihice asupra unui bărbat de 50 de ani din Focșani, amenințându-l cu acte de violență pentru a-l determina să îi transfere bani. Sumele ar fi fost trimise în mod repetat în străinătate, prin intermediul unor servicii de transfer monetar.

M.G.G.