Incredibil: Oana Țoiu i-a interzis fetei minore a lui Victor Ponta îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
Postat la: 05.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier ne-a confirmat că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.
Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5.00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori". Potrivit unor surse, Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar.
„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta", a postat Dana Budeanu pe Facebook, cea care a dat inițial știrea despre neplăcuta situație.
"Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion", mai scrie Dana Budeanu. Ulterior, aceasta a revenit cu precizări: „Fetița minoră a lui Victor Ponta este în Consuluatul din Dubai, singura lăsată în afara autocarului care a plecat spre Oman pentru zborul organizat special pentru repatriere minori neînsoțiți!" Surse din MAE sutin că "nu indeplinea criteriile de prioritate si nu erau destule locuri in avion."
Fetița era la scoală, la Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai în vederea plecării spre Oman. La consulat, a aflat însă că nu poate pleca, pentru că așa ar fi dat ordin Oana Țoiu. Aceleași surse mai susțin că aeronava are specificația „copii minori neînsoțiți" și ar pleca din Oman la 5 dimineața. Autocarul face 7 ore din Dubai până în Oman, potrivit surselor citate.
