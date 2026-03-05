Netanyahu e bântuit de profeția mesiaică a Rabinului mișcării Chabad. Bibi e cuprins de misiunea sa războinică așa cum a fost anunțată acum 40 de ani VIDEO
Postat la: 05.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
„Biblia spune că există un timp pentru pace și un timp pentru război. Acesta este timpul războiului.” Cu aceste cuvinte, Benjamin Netanyahu a încercat să unească o națiune traumatizată după atacurile din 7 octombrie. Însă, în spatele retoricii politice și a furiei avioanelor de vânătoare care lovesc Gaza sau Iranul, se ascunde o poveste mult mai profundă, care împletește geopolitica dură cu misticismul religios.
Căderea „Domnului Securitate”
Pentru mulți israelieni, Netanyahu a fost mult timp „Mr. Security”. Astăzi, acea imagine este ciobită. Fostul premier Ehud Olmert nu s-a sfiit să îl critice dur, descriindu-l ca fiind într-o stare de „cădere nervoasă” și acuzându-l că a eșuat în cea mai fundamentală obligație a unui lider: siguranța cetățenilor săi. Cu peste 10.000 de victime de la începutul conflictului și o presiune internațională imensă, leadership-ul său pare să fie în pragul imploziei. Totuși, pentru susținătorii săi cei mai fervenți, destinul lui „Bibi” nu este scris de sondaje, ci de o profeție veche de patru decenii.
Întâlnirea care a schimbat totul: Rebe și „Casa Întunericului”
Povestea mistică începe acum 40 de ani, când tânărul Netanyahu era ambasadorul Israelului la ONU. Atunci l-a întâlnit pe Menachem Mendel Schneerson, liderul mișcării Chabad-Lubavitch, cunoscut sub numele de „Rebe”. Într-o epocă în care ONU era ostil Israelului, Rebe i-a spus: „Te duci în această Casă a Întunericului. Dar chiar și în cel mai mare întuneric, dacă aprinzi o lumânare, lumina ei se va vedea de departe.” Rebe era convins că Netanyahu are o misiune divină: să pregătească Israelul pentru venirea lui Mesia (Mashiach). Profeția mergea și mai departe, el i-a spus lui Netanyahu, care atunci nu avea nici 40 de ani: "Vei ajunge prim ministru și vei fi ultimul lider al Israelului înainte de a preda sceptrul lui Messiah".
Influența globală a mișcării Chabad
Deși Rebe nu a vizitat niciodată Israelul, influența sa din Brooklyn a fost colosală. Mișcarea Chabad a devenit o forță globală, prezentă în peste 100 de țări, gestionând sinagogi, școli și centre sociale. Această rețea i-a oferit lui Netanyahu un suport politic și ideologic imens, atât în Israel, cât și în SUA, unde președinții americani au proclamat simbolic zile în onoarea lui Schneerson. Interesant este faptul că unii analiști compară strategia de expansiune a Chabad (trimiterea de emisari în toată lumea) cu modele folosite ulterior de alte grupări de influență, subliniind eficiența acestui sistem de „diplomație religioasă”.
Supraviețuitorul politic și „Ultimul Premier”
Prima parte a profeției s-a adeverit în 1996, când Netanyahu a devenit cel mai tânăr premier din istoria țării. De atunci, cariera sa a fost un roller-coaster: a pierdut puterea, a revenit, a fost înlăturat din nou și s-a întors formând coaliții cu partide ultra-ortodoxe și sioniști religioși. În ultimul an, guvernul său a accelerat colonizarea în Cisiordania și a provocat proteste masive prin încercarea de a reforma sistemul judiciar. Când țara era mai divizată ca niciodată, a venit ziua de 7 octombrie. A urmat razboiul contra Hamas, a sters Gaza de pe fata pamantului, a anexat Cisiordania, dupa care a pornit, alaturi de Donald Trump, la faurirea "Marelui Israel", adica tot pamântul din Orientul Mijlociu, considerand ca e dreptul biblic al "poporului ales". Fireste ca un "Israel Mare" trebuia sa se opuna vechii Persii, adica Iranului de azi.
Războiul ca ultim capitol?
Astăzi, Netanyahu recurge din nou la limbajul biblic (Eclesiastul 3) pentru a ralia sprijinul creștinilor evanghelici din SUA și al segmentului religios intern iudeic, intr-o contructie "iudeo-crestina", bazata pe Torah, cu interpretari din Talmud, dar presaqrata si de misticismul Zoharului insufletit de Cabalah. El a mizat pe Donald Trump, pe capacitatea sa istorică de a influența politica americană. Si nu numai pe Trump, dar si pe cei din jurul sau, care consideră ca toti au o misiune apocaliptică. După Iran ar urma si anexarea teritoriilor din orientul mijlociu. Asta se va face printr-un Armaghedon, confruntarea finala de la Har Meghido (Muntele Meghido), unde se va arata Messiah.
Dacă profeția lui Rebe se va împlini și Netanyahu va fi într-adevăr „ultimul lider” înainte de o schimbare mesianică, sau dacă acesta este doar finalul tragic al unei cariere politice lungi, rămâne de văzut. Cert este că, între furia războiului și greutatea profeției, Benjamin Netanyahu duce acum bătălia vieții sale.
