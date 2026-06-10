Belfast: Mai multe case și autobuze au fost incendiate, în timp ce sute de persoane au ieșit pe străzi

* Bărbat de 30ani acuzat de tentativă de omor a atacat cu un cuțit * Acesta va fi judecat în Belfast, în urma unei nopți de violențe în oraș * Tulburări grave în urma demonstrațiilor anti-imigrație iar victima a fost grav rănită

Mai multe case din Belfast au fost incendiate, iar un autobuz a luat foc în cadrul protestelor care s-au succedat în oraș. Serviciul de Poliție (PSNI) a făcut apel la calm, anunțând că marți au izbucnit „focare sporadice de tulburări” în mai multe locații din Irlanda de Nord. Protestele planificate au loc în contextul în care un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost acuzat de tentativă de omor în legătură cu un atac cu cuțitul comis luni în oraș. El urmează să se prezinte în instanță miercuri.

Într-un comunicat emis recent PSNI a declarat că detectivii care investighează atacul cu cuțitul din zona Kinnaird Avenue l-au arestat pe bărbat pentru tentativă de omor, deținere a unui obiect cu lamă sau vârf într-un loc public și amenințări cu moartea.

Poliția a declarat că unele vehicule au fost incendiate marți seară, în timp ce sute de protestatari s-au adunat pe Newtownards Road din estul Belfastului, unde un autobuz a fost deturnat și incendiat.

Locuitorii mai multor case incendiate au fost evacuați, inclusiv cele de pe strada Lendrick și din apropierea străzii Crumlin. Serviciile de urgență au fost la fața locului.

Bărbați mascați au amenințat reporterii și au îndepăratat o echipă de filmare Sky departe de acțiune. La fața locului se aflau și copii.

Graffiti proaspăt pictat, pe care scria „la dracu cu Islamul”, era mânjit pe adăposturile de autobuz și pe pereții de pe strada aglomerată. Poliția a păstrat distanța, în timp ce un echipaj de pompieri și personalul ambulanței au rămas în apropiere.

Deputatul unionist Doug Beattie a declarat că o mașină de poliție a fost incendiată în Portadown, iar videoclipurile cu incendiul circulă pe rețelele de socializare.

„Îi îndemnăm pe toți să rămână calmi, să acționeze responsabil și să evite orice activitate care i-ar putea pune în pericol pe ei sau pe ceilalți”, a declarat adjunctul șefului de poliție Ryan Henderson.

Baricadele în flăcări de pe strada Clifton din nordul Belfastului au blocat sensul giratoriu de la Carlisle Circus, unde se adunaseră anterior sute de protestatari.

O femeie care stătea lângă o baricadă în flăcări în zona loialistă Tiger's Bay a arătat spre un grup de tineri mascați care protestau.

„Sunt catolici și protestanți care se unesc pentru a protesta. Sunt uniți în această privință.”

Lângă baricadă, a fost amplasat un semn pe care scria: „Femeile și copiii nu sunt în siguranță în această zonă”.

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a descris vandalismul asupra locuințelor din Belfast drept „un acte de violență flagrantă”.

„Grupuri de bărbați mascați care dau foc familiilor din casele lor nu sunt altceva decât o lașitate dezgustătoare”, a spus ea.

Ministrul Justiției din Irlanda de Nord, Naomi Long, a declarat marți seară că unii au ignorat apelurile la calm.

„Sunt hotărâți să distrugă chiar comunitățile pe care pretind că încearcă să le protejeze”, a spus ea.

„Ei folosesc ca armă durerea, îngrijorarea și furia autentice pe care le simt oamenii pentru propriile lor scopuri greșite. Nu există loc pentru ca huliganii mascați să iasă în stradă și să amenințe, să intimideze, să perturbe și să provoace daune gratuite – este pur și simplu nesincer să pretindem că acest lucru se face pentru binele Irlandei de Nord.”

Bărbatul acuzat, despre care poliția crede că este sudanez, a fost reținut marți, după atacul din nordul orașului, luni, la ora 22:30.

Imaginile video grafice care circulă online arată mai multe persoane, inclusiv una care mânuia o armă de foc.

Victima, un bărbat de 40 de ani, a suferit răni grave la față, gât și spate. A rămas în spital în stare gravă.

La o conferință de presă a PSNI, organizată marți la Belfast, Henderson a declarat că victima a suferit răni semnificative la ochi și răni grave prin înjunghiere la spate și față.

El a confirmat că presupusul atacator avea permis de ședere în Regatul Unit, după ce călătorise în Irlanda de Nord din Dublin.

Henderson a pledat pentru „calm” înaintea protestelor așteptate marți seară.

O prezență sporită a poliției a fost planificată în Nord în următoarele zile, în timp ce PSNI a primit oferte de asistență din partea altor forțe de poliție din Marea Britanie, a adăugat el. El a făcut apel la oameni să se asigure că demonstrațiile rămân pașnice.

„Împărtășesc repulsia publicului față de natura brutală a acestui atac, care a creat îngrijorare nu doar aici, în Irlanda de Nord, ci mult mai departe”, a declarat Henderson.

„În acest stadiu, nu avem informații care să sugereze că acesta a fost un incident legat de terorism. Cu toate acestea, trebuie să subliniez, trebuie să subliniez, suntem încă în stadiul incipient al anchetei noastre.”

Surse din cadrul Gardei au declarat pentru The Irish Times că există îngrijorare în cadrul forțelor de ordine după ce agitatori de extremă dreapta din Republică au aflat de vestea că suspectul se afla la Dublin înainte de a călători în Nord în februarie 2023, pentru a solicita protecție internațională.

Unii au compilat videoclipuri și alte materiale despre suspect, la câteva minute după ce acesta a fost pus în legătură cu Dublinul. Aceste postări au fost distribuite intens pe rețelele de socializare.

Garda a colaborează cu PSNI pentru a identifica orice agitatori de extremă dreapta care călătoresc din Republică în Nord pentru a se alătura protestelor.

Un grup de protestatari „Coolock spune nu” a stat alături de facțiunile loialiste din Belfast la un miting anti-imigrație din august 2024. Alții din Irlanda au participat la evenimente cu figuri importante de extremă dreapta, precum Tommy Robinson, în Marea Britanie, inclusiv la mitingul „Unite the Kingdom” de la Londra luna trecută.

Marți, PSNI a clarificat că suspectul era sudanez, nu somalez, așa cum au indicat inițial ofițerii.

„Înțelegem că există îngrijorări puternice în comunitate după șocanta tentativă de asasinat de aseară din nordul Belfastului”, a declarat PSNI într-un comunicat.

„Cunoaștem postări online inexacte cu privire la starea victimei. Putem confirma că bărbatul rănit este în continuare în stare gravă în spital.”

„Pe măsură ce ancheta noastră a progresat, putem confirma, de asemenea, că bărbatul aflat în arest este sudanez și nu somalez, așa cum se credea inițial.”

Marți dimineață, Henderson a confirmat că a fost declarat „un incident critic” și că este în curs de desfășurare o anchetă pentru a stabili motivul.

„Acest atac brutal a trimis unde de șoc în comunitate, provocând o îngrijorare reală”, a spus el. „Vreau să asigur comunitatea locală că tratăm acest atac cu cea mai mare seriozitate.”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a condamnat atacul, numindu-l „oribil”.

„Nu am absolut nicio toleranță pentru scene odioase de violență precum aceasta pe străzile noastre”, a spus el.

Poliția a ajuns la fața locului în câteva minute, la care s-au prezentat și o ambulanță de urgență și un paramedic avansat.

După evaluarea și tratamentul inițial, victima a fost dusă la Spitalul Royal Victoria din Belfast.

Locul atacului, în fața unui complex de apartamente de pe Kinnaird Avenue, a rămas izolat marți dimineață, cu marcaje vizibile pe terenul unde avusese loc.

Liderul DUP, Gavin Robinson, a avertizat că incidentul ar putea avea „consecințe seismice” și a cerut poliției să facă publice faptele legate de acesta pentru a combate răspândirea dezinformării.

El a descris incidentul drept barbar.

„Aceasta a fost o mutilare sistematică a unei ființe umane pe străzile din Belfast”, a spus el.

Deputatul John Finucane din nordul Belfastului a vizitat marți locul atacului și a declarat că acesta a fost „îngrozitor”.

„Este profund șocant, nu există loc pentru violență de niciun fel în comunitățile noastre”, a spus el.

O dezbatere pe marginea atacului a avut loc marți în Adunarea Irlandei de Nord, în cadrul căreia O'Neill l-a descris ca fiind „sfâșietor”.

Long i-a lăudat, de asemenea, pe „oamenii curajoși care l-au dezarmat pe atacator”.

Ea a făcut apel la oameni să nu distribuie imaginile și filmările „foarte grafice” ale incidentului.

Viceprim-ministrul Emma Little-Pengelly a declarat că a contactat-o ​​pe Starmer pentru a asigura „o cooperare deplină și urgentă” cu Ministerul de Interne al Marii Britanii în ceea ce privește informațiile pe care le dețineau despre bărbatul arestat în legătură cu tentativa de omor.

Se înțelege că PSNI a organizat ședințe de urgență pentru a elabora planuri privind modul de gestionare a oricăror tulburări în urma atacului, după ce personalități de extremă dreapta au cerut online oamenilor să iasă în străzile din Belfast marți seară.

Marian Gârleanu