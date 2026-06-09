O muscă periculoasă carnivoră se răspândește în SUA: organismul atacat moare în câteva zile dacă nu primește tratament

O muscă carnivoră periculoasă se răspândește în SUA și stârnește îngrijorare, potrivit NBC News. Recent, autoritățile din Texas au confirmat două noi infecții. Larvele au fost găsite la un vițel și la un câine. Astfel, numărul total de cazuri detectate în SUA a ajuns la patru. Infecția poate să treacă la om cu ușurință.

Autoritățile din SUA iau măsuri pentru a opri răspândirea prin țară a muștei carnivore. Câteva cazuri au fost semnalate în sudul SUA. Musca este deosebit de periculoasă. Muștele carnivore depun ouă în rănile deschise și membranele mucoase. Larvele care apar se hrănesc cu carnea animalului gazdă, inclusiv cu carnea omului daca ajunge la răni. Dacă nu primește tratament, cel atacat moare în câteva zile.

Americanii s-au confruntat cu o situație asemănătoare în anii 50. Acum, autoritățile din SUA vor să cheltuiască peste 1 miliard de dolari pentru a opri focarul. Principala lor armă: eliberarea în natură a muștelor sterile. De asemenea, au fost introduse restricții de circulație pentru animalele domestice din jurul focarelor. Zonele considerate în pericol sunt atent monitorizate.