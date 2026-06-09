Descoperire neobișnuită făcută de savanți sub Antarctica. O structură masivă, îngropată la 3 km sub gheață

O echipă internațională de oameni de știință coordonată de Universitatea din Genova din Italia, care a efectuat un nou studiu publicat pe 3 iunie 2026 în prestigioasa revistă Nature, a făcut o descoperire neobișnuită sub Antarctica. Savanții au găsit o structură masivă sub gheața continentului alb, îngropată la trei kilometri sub calota polară.

Structura masivă este alcătuită din mai multe forme de relief glaciare cunoscute anterior, cum ar fi regiunea bazinului subglaciar Wilkes și Aurora din Antarctica de Est, precum și Lacul Vostok, cel mai mare lac subglaciar cunoscut de pe planetă, potrivit Futurism.

Aceste caracteristici au fost studiate separat timp de ani de zile, notează un comunicat de presă, dar nu au fost niciodată recunoscute ca piese individuale ale unui puzzle mai mare.

Numită Provincia Bazinului în formă de evantai a Antarcticii de Est, structura nou identificată reprezintă probabil una dintre cele mai mari caracteristici ale Pământului de acest fel.

Deși vor fi necesare mai multe cercetări pentru a corobora descoperirile, formațiunea teoretizată ar putea fi crucială pentru înțelegerea modului în care s-a format Antarctica și a modului în care cele trei calote glaciare majore ale sale ar putea reacționa la o climă încălzită.

Pentru a cartografia structura, oamenii de știință au compilat seturi de date dintr-o varietate de surse, cum ar fi observații geologice, măsurători ale gravitației, date magnetice și modele ale scoarței terestre, printre altele.

Calota glaciară acoperă 99% din continent

Însumate, aceste seturi de date i-au condus pe cercetători la concluzia că caracteristica geologică s-a format probabil printr-un proces cunoscut sub numele de „extensie rotațională distribuită", în care scoarța continentală se întinde lent spre exterior dintr-un punct central pe o perioadă de milioane de ani.

„Deoarece aceste bazine stau la baza aproximativ a jumătate din calota glaciară a Antarcticii de Est, este probabil ca acestea să influențeze puternic atât fluxul de gheață, cât și evoluția peisajului, ceea ce le face esențiale pentru procesele glaciare și hidrologice din Antarctica", scriu autorii studiului publicat în Nature.

Cercetătorii afirmă în lucrarea lor că roca de bază antarctică este în mare parte ascunsă de calota glaciară antarctică, care acoperă peste 99% din continent.

Recent, compilările internaționale de date de unde radio au rezolvat caracteristici topografice subglaciare la scară largă în detaliu din ce în ce mai mare, dezvăluind un sector vast și de joasă altitudine din Antarctica de Est, care se extinde de la Golful Prydz (70° E) până la Munții Transantarctici (160° E) și de la coastă spre interior până la 85° S.

În această regiune, majoritatea bazinelor subglaciare mari au formă de V și sunt aliniate de-a lungul direcției nord-sud. Mai mult, linia de coastă antarctică, lungă de 2.000 km, și marginea de delimitare continent-ocean, care delimitează sectorul de la nord, au o geometrie distinctă a arcului semicircular. La scară semicontinentală, topografia seamănă cu un evantai portabil, convergând către un punct situat aproape de Polul Sud.

Deoarece aceste bazine stau la baza aproximativă a jumătății din calota glaciară a Antarcticii de Est, este probabil ca acestea să influențeze puternic atât fluxul de gheață, cât și evoluția peisajului, ceea ce le face esențiale pentru procesele glaciare și hidrologice din Antarctica.