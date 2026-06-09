Situație tensionată pe Stația Spațială Internațională: NASA a ordonat adăpostirea de urgență a echipajului

O scurtă alertă legată de scurgeri pe Stația Spațială Internațională complică planurile NASA și ale Congresului de a prelungi durata de viață a stației până cel puțin în 2032.

O alertă de evacuare de urgență transmisă astronauților NASA aflați la bordul Stației Spațiale Internațională (ISS) a fost ridicată în urma reparațiilor urgente efectuate la scurgerile din segmentul rus al laboratorului orbital.

Alarmă la bord și adăpostirea de urgență a echipajului

Cei patru astronauți ai misiunii Crew-12 a NASA către ISS, formată din astronauții americani Jessica Meir și Jack Hathaway, astronauta franceză Sophie Adenot și cosmonautul rus Andrey Fedyaev, au primit ordinul de a-și îmbrăca costumele spațiale și de a se adăposti în interiorul navei spațiale Crew Dragon andocate vineri (5 iunie), în timp ce doi membri ai echipajului rus al stației au încercat să repare defectele structurale care provocau scurgeri de aer din stație.

„În urma unor noi scurgeri, Roscosmos a decis să efectueze o operațiune de reparații mai amplă vineri, 5 iunie", a scris secretara de presă a NASA, Bethany Stevens, pe X vineri, pe măsură ce situația se desfășura. „Din prudență, NASA a ordonat tuturor celor patru membri ai misiunii SpaceX Crew-12 ai agenției și astronautului NASA Chris Williams să adopte o atitudine de siguranță sporită în nava spațială Dragon în timp ce reparația este în curs." (Williams, un astronaut NASA, a fost lansat către ISS ca parte a misiunii ruse Soyuz ms-28 și ar fi trebuit să evacueze împreună cu cosmonauții ruși dacă situația de urgență ar fi continuat.)

Stabilizarea situației și reluarea activității

După eforturile inițiale ale membrilor echipajului rus de a repara scurgerile, dintre care una a avut succes, Roscosmos a anunțat o pauză în eforturile sale de reparații structurale „pe măsură ce sunt evaluate mai multe măsurători și date", a scris Stevens într-o postare ulterioară pe X. „NASA a instruit membrii echipajului din interiorul navei spațiale Dragon să încheie procedurile de refugiu și să revină la operațiunile planificate la bordul Stației Spațiale Internaționale."

Originea problemei

Locul scurgerilor este modulul PrK, un tunel de transfer care leagă modulul de serviciu rus Zvezda de un port de andocare folosit de Progress, o navă spațială utilizată pentru livrarea încărcăturii Roscosmos.

Scurgerile de aer cauzate de microfisuri în acest modul au fost o problemă recurentă atât pentru NASA, cât și pentru Roscosmos încă din 2019, necesitând o monitorizare constantă și închiderea trapei care duce la modulul Zvezda, cu excepția momentelor în care stația primește marfă.

În ciuda numeroaselor încercări de a remedia aceste scurgeri, acestea au persistat. În plus, deși a minimizat gravitatea acestora în public, NASA consideră că scurgerile din modulul Roscosmos sunt atât foarte probabile, cât și cu consecințe grave, existând potențialul unei „defecțiuni catastrofale", potrivit Ars Technica.

Impactul asupra viitorului Stației Spațiale

Deși amenințarea reprezentată de agravarea scurgerilor pare să fi fost oprită pentru moment, acest eveniment va complica probabil și mai mult planurile de prelungire a duratei de viață a ISS. Stația urma inițial să fie scoasă din uz până la sfârșitul anului 2030, moment în care ar fi fost împinsă prin atmosfera Pământului înainte de a se scufunde în Oceanul Pacific.

Cu toate acestea, NASA și Congresul SUA au luat în considerare planuri de prelungire a duratei de viață a stației până cel puțin în 2032, pentru a oferi stațiilor spațiale private controversate timp să devină operaționale. Rusia, la rândul său, și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a se retrage din ISS cât mai curând posibil.