Cum au încercat marile bănci să oprească investigația Consiliului Concurenței privind manipularea ROBOR: "Niciodată în istoria instituției nu s-a mai întâmplat așa ceva"

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a afirmat, referindu-se la investigația care a dus la amendarea a zece mari bănci pentru manipularea ROBOR, că băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației, subliniind că niciodată în istoria instituției nu s-a mai întâmplat așa ceva.

Declarația vine în contextul în care, conform Consiliului, două bănci au declanșat acțiuni în instanță pe parcursul derulării investigației, demersurile lor fiind respinse ca inadmisibile, dar deciziile nu sunt definitive întrucât există varianta recursului la ICCJ.

Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația privind stabilirea indicelui ROBOR, care au solicitat instanțelor - Judecătoria sector 1 și Curtea de Apel București - suspendarea unor proceduri legal derulate de autoritatea de concurență, pentru a bloca finalizarea cazului.

„Aceste acțiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva: băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația. Ultimul proces s-a judecat luni dimineață, iar instanța a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Conform instituției, una dintre bănci a solicitat instanței accesul la documente cu caracter protejat, fără a respecta procedurile legale aplicabile. ”Potrivit legislației, părțile investigate pot solicita instanței verificarea modului în care autoritatea a administrat probele, numai după primirea deciziei cu motivarea extinsă. Totodată, banca a cerut suspendarea organizării ședinței audierilor, demers care ar fi avut ca efect blocarea adoptării unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenței. În cadrul audierilor, companiile investigate își prezintă punctul de vedere în fața Plenului instituției, înainte ca acesta să ia o decizie finală”, au explicat reprezentanții Consiliului, într-un comunicat.

Cea de-a doua bancă a solicitat suspendarea deliberărilor (adoptarea deciziei) Plenului Consiliului Concurenței, precum și a elaborării/redactării deciziei cu motivarea extinsă, tot pentru a bloca finalizarea investigației.

Instanțele au respins solicitările ca fiind inadmisibile.

”Sentințele instanțelor nu sunt definitive, băncile putând face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a mai precizat Consiliul Concurenței.

Ședința în cadrul căreia Plenul Consiliului Concurenței a decis sancționarea băncilor implicate în stabilirea indicelui ROBOR a avut loc vineri, 5 iunie, iar după aceea fiecare bancă a fost informată cu privire la nivelul sancțiunii în cazul său. Autoritatea de concurență a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro) pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.