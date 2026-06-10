Atentat la Moscova: un oficial militar rus de rang înalt a fost ucis într-o explozie

Un oficial militar rus de rang înalt, responsabil de aprovizionarea cu muniții grele a armatei, a fost ucis într-o explozie produsă într-o mașină în apropiere de Moscova, potrivit presei ruse, citată de The Guardian.

Cine e victima

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, explozia s-a produs în orașul Balașiha, din regiunea Moscovei. Victima a fost identificată drept Damir Davîdov, șeful direcției pentru rachete și artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării, scrie The Guardian.

Autoritățile ruse au descoperit ulterior o a doua mașină-capcană în sud-vestul Moscovei, care a fost detonată controlat de forțele de securitate.

Context

Atentatul se înscrie într-o serie de operațiuni care au vizat în ultimii ani oficiali implicați în efortul de război al Rusiei.

În mai multe cazuri anterioare, serviciile ucrainene și-au asumat responsabilitatea sau au fost acuzate de Moscova că se află în spatele acestor acțiuni.

În paralel, autoritățile ruse se confruntă cu dificultăți tot mai mari în aprovizionarea cu combustibil în regiunile din sudul țării și în Crimeea ocupată. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că populația a început să cumpere carburant în exces, după ce mai multe atacuri ucrainene au afectat infrastructura energetică.

Un incendiu izbucnit la un depozit petrolier din Ust-Labinsk, în urma unui atac cu drone produs în weekend, a fost stins abia marți, după mai multe zile de intervenții. În regiunea Rostov, aflată la granița cu Ucraina, o dronă a provocat un nou incendiu la un rezervor de combustibil. Totodată, în regiunea Daghestan, o explozie la o conductă de gaze a declanșat un incendiu puternic într-o stație de distribuție.

Alte atacuri cu drone au fost raportate în regiunea Samara, unde se află una dintre rafinăriile operate de compania petrolieră de stat Rosneft.