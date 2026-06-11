Pentru prima data in istoria omenirii, un medicament conceput pentru a inversa procesul de imbatranire a fost administrat unui pacient uman
Postat la: 11.06.2026 |
Life Biosciences a anuntat primul pacient care a fost tratat cu ER-100, prima terapie bazata pe „restaurarea epigenetica”, intrata in teste clinice la oameni. Medicamentul experimental foloseste trei factori de transcriptie (OSK) pentru a „reseta” partial celulele catre un stadiu mai tanar, o abordare dezvoltata de compania cofondata de David Sinclair, un genetician de la Harvard.
Faza 1 a studiului va evalua siguranta tratamentului pentru neuropatii optice, inclusiv glaucom si alte afectiuni care provoaca pierderea ireversibila a vederii. Cercetatorii spera ca terapia va putea restaura functia celulelor retiniene deteriorate, dupa rezultate promitatoare obtinute anterior in studiile pe animale. Momentul este considerat un pas important pentru domeniul longevitatii, insa eficacitatea terapiei la oameni ramane de demonstrat, obiectivul actual al studiului fiind in primul rand evaluarea sigurantei.
Primul din lume: terapie pentru a face celulele tinere din nou testată pe o persoană
Un participant la un studiu clinic de referință a primit un tratament de reprogramare celulară care vizează rejuvenarea celulelor deteriorate din ochi. O micrografie confocală a retinei arătând vase de sânge albastre ramificate, celule gliale verzi fine și grupuri de celule ganglionare portocalii peste fibrele nervoase optice roșii.
A sosit timpul testului: prima persoană a fost tratată într-un studiu de terapie genică foarte așteptat, care vizează determinarea celulelor îmbătrânite să adopte o identitate mai tânără. Studiul clinic testează o tehnică inovatoare care implică activarea a trei gene care pot „reprograma parțial” celulele vechi, permițându-le să se comporte ca și cum ar fi din nou tinere. Unii oameni de știință susțin că reprogramarea parțială ar putea reîntineri organele vechi. Dar acest studiu va testa activarea acestor trei gene ca o abordare pentru tratarea bolii — în acest caz, o formă de glaucom, o afecțiune care poate provoca orbirea.
Speranța este că proteinele codificate de gene vor permite regenerarea neuronilor din nervul optic, care leagă ochiul de creier și este deteriorat la persoanele cu glaucom. Aceste neuroni nu sunt capabili de regenerare. Compania care sponsorizează studiul, Life Biosciences din Boston, Massachusetts, a anunțat astăzi că a tratat primul său participant.
Miza este mare. Procesul va testa siguranța abordării de reprogramare, care este o preocupare constantă în domeniu. Studiile pe animale din mai multe laboratoare au sugerat că reprogramarea parțială poate fi realizată în siguranță, dar există temeri că aceasta ar putea transforma unele celule într-o stare canceroasă.
„Reprogramarea are un mare potențial dacă poate fi utilizată în siguranță la oameni”, spune Matt Kaeberlein, co-fondator al Optispan, o companie de medicină preventivă axată pe longevitate din Seattle, Washington. „Tehnologia este încă la început, iar potențialul de efecte secundare catastrofale este ridicat.” Prin urmare, ochiul este probabil un loc bun pentru a încerca tehnica, spune Kaeberlein, deoarece șansele de efecte secundare care pun viața în pericol sunt mai mici în cazul modificărilor la nivelul ochiului decât în cazul altor organe.
Dă timpul înapoi
Scopul reprogramării parțiale este de a împinge celulele adulte îmbătrânite înapoi în timp, restaurând caracteristicile celulelor tinere fără a împinge celulele vechi atât de departe înapoi încât să-și piardă complet identitatea specializată — și funcția. Pentru a face acest lucru, Life Biosciences a folosit trei dintre cei patru gene care, în laborator, pot fi manipulate pentru a reprograma celulele adulte într-o stare asemănătoare celulelor stem.
În 2020, geneticianul David Sinclair, de la Harvard Medical School din Boston, Massachusetts, și colegii săi au raportat că activarea acestor trei gene la șoareci cu nervi optici deteriorați a promovat regenerarea neuronilor și a inversat pierderea vederii la șoareci în vârstă și la șoareci cu glaucom. De atunci, Life Biosciences a studiat abordarea la rozătoare și maimuțe și nu a observat efecte adverse grave ale tratamentului, spune Sharon Rosenzweig-Lipson, directorul științific al companiei.
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