Netanyahu este gata să ia războiul pe cont propriu: S-ar putea să ajungem într-o situaţie în care trebuie să-i confruntăm singuri pe iranieni

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea fi pregătit, în anumite circumstanţe, să lanseze un atac militar împotriva Iranului fără sprijinul SUA, a informat marţi postul de televiziune i24News, relatează miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Postul de televiziune a menţionat o şedinţă de cabinet organizată luni seara, în timpul căreia Netanyahu a declarat: "S-ar putea să ajungem într-o situaţie în care trebuie să-i confruntăm singuri pe iranieni, fără sprijinul SUA, cu toate costurile implicate - armament şi izolare la nivel global". Israelul nu a vrut să se ajungă la asta, dar ştia că ar putea, a declarat Netanyahu.

Preşedintele american Donald Trump l-a avertizat anterior pe premierul israelian să nu acţioneze singur. Guvernul american poartă în prezent discuţii privind un acord-cadru cu Teheranul pentru a rezolva conflictul regional pe cale diplomatică.

Expertul israelian pe probleme legate de Iran, Danny Citronowicz, a avertizat pe reţeaua X că un pas militar semnificativ fără sprijinul Statelor Unite ar reprezenta un pariu strategic enorm pentru securitatea naţională a Israelului şi, prin urmare, ar trebui luat în considerare doar dacă nu există alternative.

Citronowicz a subliniat, de asemenea, consecinţele în cazul unui acord cu Iranul, pe care administraţia americană l-ar considera un succes. În acest caz, o acţiune unilaterală israeliană împotriva Iranului, fără coordonare cu Washingtonul, ar putea avea un preţ ridicat, inclusiv pentru relaţia strategică a Israelului cu SUA.