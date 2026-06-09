25 Septembrie 2026 - Termenul pe Care 1,7 Milioane de Firme din România Îl Ignoră
Postat la: 09.06.2026 |
Există un termen administrativ care, în teorie, ar trebui să fie pe agenda oricărui antreprenor român în 2026. În practică, majoritatea firmelor fie nu știu că există, fie l-au notat undeva și l-au uitat. Pe 25 septembrie 2026, toate societățile comerciale înregistrate în România - SRL, SA, PFA, întreprinderi individuale - au obligația legală de a-și actualiza codurile CAEN la noua clasificare Rev.3. Sunt 1,7 milioane de entități vizate. Și un singur ghișeu prin care toate trebuie să treacă: ONRC.
De ce această actualizare nu e doar o formalitate
România a adoptat prin HG nr. 284/2025 noua clasificare a activităților economice - CAEN Rev.3 - aliniindu-se la standardul european NACE Rev.2.1. Schimbarea e mai profundă decât pare: mii de coduri au fost reorganizate, unele au dispărut, altele s-au divizat în mai multe variante. O firmă de transport care avea codul 4932 poate descoperi că în noua clasificare activitatea sa se încadrează diferit și că alegerea greșită a echivalentului Rev.3 atrage consecințe fiscale și administrative.
Termenul de 18 luni acordat de la publicarea hotărârii - care expiră pe 25 septembrie 2026 - a părut inițial generos. Acum, cu mai puțin de patru luni până la deadline, tabloul arată îngrijorător: potrivit datelor din sistemul ONRC, marea majoritate a firmelor vizate nu a inițiat încă procesul de actualizare.
Matematica unui blocaj anunțat
Cifrele spun o poveste simplă și neliniștitoare. ONRC procesează, în condiții normale, câteva mii de cereri pe zi. Dacă o fracțiune semnificativă din cele 1,7 milioane de firme vizate decide să acționeze în august și septembrie - scenariul cel mai probabil, dat comportamentul tipic al antreprenorilor față de termenele administrative - sistemul va intra în supraaglomerare.
Precedentul există: la începutul anului 2025, în primele două luni după intrarea în vigoare a noii clasificări, peste 50.000 de cereri au fost depuse, iar aproape 14.000 dintre ele rămăseseră nesoluționate la sfârșitul lunii februarie. Și aceea era o perioadă cu volum mic, când acționaseră doar firmele cele mai organizate.
Ce se va întâmpla când termenul bate la ușă și toate celelalte firme se vor prezenta simultan este ușor de anticipat. Cei care au așteptat pot descoperi că dosarul lor e în procesare pe 26 septembrie - adică după expirarea termenului legal.
Ce înseamnă concret neactualizarea
Legea nu prevede amenzi directe pentru neactualizare în sine. Dar consecințele practice sunt severe și se instalează rapid după deadline:
Blocat la orice modificare ulterioară. Din momentul în care termenul expiră, orice altă operațiune la ONRC - schimbare de sediu, adăugare de asociat, majorare de capital - devine condiționată de actualizarea prealabilă a codurilor CAEN. Practic, firma intră în blocaj administrativ.
Neconcordanțe cu ANAF. Sistemele informatice ale administrației fiscale operează cu coduri Rev.3 după termenul limită. Codul Rev.2 al firmei tale devine o sursă de erori în declarații, rambursări de TVA și documente oficiale.
Probleme cu partenerii de afaceri. Certificatul constatator cu coduri CAEN Rev.2 după septembrie 2026 va fi perceput ca neconform. Clienții instituționali, băncile și fondurile europene verifică actele firmei - și un document neactualizat poate bloca o tranzacție sau o finanțare.
Termenul real nu e septembrie - e iulie
Acesta e detaliul pe care puțini îl iau în calcul. Procesul de actualizare la ONRC durează, în condiții normale, 3-5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet. Dacă depui în septembrie, există un risc real ca procesarea să se extindă dincolo de 25 septembrie din cauza aglomerării.
Concluzia practică: firma care vrea certitudine trebuie să depună dosarul cel târziu în iulie. Fiecare lună de întârziere față de acest orizont crește riscul de a rămâne în coada unui sistem suprasolicitat.
Cum funcționează procesul în practică
Există două căi de actualizare, ambele prin ONRC:
Procedura simplificată - potrivită pentru firmele al căror cod CAEN are un corespondent direct în Rev.3, fără modificări dorite ale obiectului de activitate. Documentația e mai simplă, costurile mai mici.
Procedura completă - necesară când firma vrea să adauge sau să elimine activități, sau când codul vechi se împarte în mai multe variante în Rev.3 și trebuie ales cel corect. Implică modificarea actului constitutiv.
Ambele pot fi gestionate intern dacă firma are resursele și timpul necesar. Alternativ, platforme specializate precum caenrev3.ro preiau întregul proces - de la verificarea situației firmei cu CUI-ul, până la depunerea dosarului la ONRC și urmărirea lui până la aprobare - la un cost fix de 249 lei TVA inclus, cu finalizare în 3 zile lucrătoare.
Verificarea gratuită a situației firmei - ce coduri are, care e corespondentul în Rev.3 și dacă cazul e simplu sau complex - e disponibilă la caenrev3.ro/verifica-caen, fără cont și fără obligații.
Concluzia
Termenul de 25 septembrie 2026 e real și neflexibil. Aglomerarea ONRC spre deadline e previzibilă și documentată. Consecințele neactualizării sunt concrete și costisitoare.
Singura variabilă pe care fiecare antreprenor o controlează e momentul când acționează. Iar din perspectiva matematicii simple, acțiunea acum - în iunie sau iulie - e singura alegere rațională.
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